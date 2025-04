Sanremo: fissato per il prossimo 29 aprile il Consiglio comunale, l'ordine del giorno e il 'Question Time'

E’ stato convocato per il 29 aprile prossimo alle 17.30, il Consiglio comunale di Sanremo. All’ordine del giorno l’istituzione del ‘Garante per i diritti della libertà personale, l’acquisizione dell’impianto di illuminazione pubblica ‘Enel Sole’, l’accordo di programma per la determinazione dei livelli di qualità del trasporto pubblico locale e il rendiconto per la gestione dell’esercizio 2024.

Sarà approvato il regolamento patrimoniale e il regolamento della commissione mensa mentre saranno in discussione un debito fuori bilancio e la modifica del regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti.

L’assise sarà preceduta, alle 16, da question time che prevede le interrogazioni della Lega sul parcheggio interrato di piazza Eroi, l’assunzione di personale Cpm, la sede del ‘Centro per la famiglia’ e la situazione del progetto per il porto vecchio. Previste anche le interpellanze di Fratelli d’Italia per la proceduta per la scelta della sede per le attività di interesse pubblico, la valutazione della sede del ‘Centro per la vita’, la situazione del Mercato Annonario, l’abbandono dei rifiuti di fronte all’asilo ‘Mary Poppins’ e la situazione del manto stradale in via Borgo Tinasso.