Elezioni regionali, 2.433 preferenze per Armando Biasi: "Un risultato pazzesco, riconosciuta la mia serietà" (Video)

2.433 sono le preferenze che ha ottenuto il sindaco di Vallecrosia e vicepresidente della provincia di Imperia Armando Biasi alle elezioni regionali in Liguria.

"Un risultato pazzesco, che mi rende felice, considerando che sono stato chiamato a dare una mano soltanto un mese e mezzo fa e, perciò, ho avuto solo un mese di campagna elettorale. Guardando i dati su base regionale dei candidati della Lega, io sono il terzo più votato mentre Piana è il primo" - commenta soddisfatto Armando Biasi - "La serietà e la credibilità che ho sempre dato nel mio Comune è emersa in questa tornata elettorale. Sono pronto a lavorare per la crescita del territorio e per un nuovo modello territoriale della Lega".

"Considerato che la Lega nel mio Comune ha preso il 31 per cento e che soltanto tre mesi fa su base provinciale il partito di Salvini aveva preso circa il dieci per cento scarso mentre oggi siamo quasi al quindici per cento, l'idea di Rixi di allargare a noi civici la possibilità di creare un nuovo modello politico all'interno della Lega ha funzionato" - sottolinea Biasi - "La provincia di Imperia ha risposto molto bene".

"La Liguria ha bisogno di Bucci, che darà continuità del progetto del fare, e la provincia di Imperia ha contribuito alla vittoria su Genova" - afferma Biasi - "In quanto primo dei non eletti sono al servizio della mia comunità come sindaco e vicepresidente della Provincia".