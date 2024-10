Vallecrosia, Biasi: "Votando Bucci e il sottoscritto si dà continuità al progetto amministrativo" (Foto e video)

"Sono l’unico sindaco candidato in tutte le liste, ed essendo anche vicepresidente della provincia in carica, ci tenevo a far comprendere, con questa visita, quanto lavoro abbiamo fatto in questi anni e quanto è importante che alla guida della Regione ci sia un governatore che sia stato un sindaco. Infatti, ha detto che vorrà essere il sindaco della regione" - dichiara il sindaco di Vallecrosia, vicepresidente della Provincia e candidato alla carica di consigliere alle prossime elezioni regionali in Liguria nella lista della Lega Armando Biasi che oggi pomeriggio ha accolto nella sua città, insieme all'Amministrazione comunale, il candidato presidente del centrodestra e sindaco di Genova Marco Bucci.

"Ci tenevamo a fargli vedere il modello amministrativo di Vallecrosia che ha portato a dare una sua identità" - sottolinea Biasi che ha mostrato a Bucci alcuni cantieri, il lungomare e Le Cinque Torri, dove si è potuto confrontare direttamente con la popolazione e coloro che frequentano il centro ricreativo e culturale - "Nell'identità c'era anche la visita al centro Le Cinque Torri che è il cuore pulsante della città, perché la terza età, come ha detto anche il candidato governatore Bucci, è un’opportunità che la Liguria dovrà valorizzare. Nel programma elettorale ci sono importanti parti che riguardano finanziamenti legati alle attività e alla valorizzazione della terza età, quindi, era per noi un piacere".

"L’abbiamo poi portato a vedere anche i cantieri in corso a Vallecrosia" - dichiara Biasi - "I cittadini possono continuare ad apprezzare il lavoro fatto negli anni votando Bucci e votando il sottoscritto perché è la continuità al progetto amministrativo".