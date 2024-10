Marco Bucci all'ospedale di Bordighera: "Bisogna dare al personale visibilità, passaggi di carriera, welfare e asili" (Foto e video)

Il Bucci tour, in vista delle prossime elezioni regionali, fa tappa a Bordighera. Il candidato alla presidenza della Regione Liguria e sindaco di Genova Marco Bucci ha, infatti, incontrato, in mattinata, i candidati alla carica di consigliere regionale della coalizione e i sindaci dell'estremo ponente ligure in Comune e poi ha visitato la struttura dell'ospedale Saint Charles.

“Noi siamo per la sanità pubblica, le strutture accreditate fanno parte del pubblico come sistema sanitario allargato e quando l’interfaccia al cittadino resta pubblica senza incidere sulle tasche del cittadino crediamo si sia fatto un buon servizio per la collettività. L’ospedale di Bordighera è un esempio di questa visione”. Marco Bucci ha ha così commentato la visita all’ospedale Saint Charles che dallo scorso marzo è ripartito a pieno regime. “Dal primo maggio è entrato in funzione anche il nuovo Pronto Soccorso – aggiunge Marco Bucci – e la qualità dell’offerta sanitaria è ulteriormente migliorata come testimoniato da numerosi cittadini che ho incontrato all’interno dell’ospedale. Noi vogliamo che la sanità anche di questa parte di territorio sia di altissimo livello. Ricordo anche che per l’imperiese c’è l’impegno a realizzare il nuovo ospedale del Ponente a Taggia che sarà parte integrante di un sistema sanitario nel quale continuerà a svolgere un ruolo strategico anche il Saint Charles”.

“La visita di oggi in questo ospedale mi impone un’ulteriore riflessione sul personale sanitario – ha ricordato Bucci – Il ruolo del personale medico è importante, ma è strategico anche quello infermieristico e quello delle professioni sanitari e lo dico per l’esperienza personale che ho vissuto negli ultimi mesi. Il nostro obiettivo è dunque quello di motivare ulteriormente il personale con la parte economica, la visibilità e le opportunità di carriera, ma anche con il miglioramento del welfare. Un esempio è la realizzazione di asili negli ospedali per consentire a chi lavora in queste strutture di gestire al meglio la propria vita familiare”.

Il tour di Bucci proseguirà a Dolceacqua, a Vallecrosia e a Ventimiglia dove alle 19 è previsto il comizio conclusivo della giornata, aperto a tutta la cittadinanza, presso il Teatro Comunale.

Un'occasione per confrontarsi con gli amministratori locali, le associazioni e i cittadini focalizzandosi sui punti del programma elettorale concernenti il territorio.