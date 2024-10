Marco Bucci incontra i primi cittadini del comprensorio intemelio: a Ventimiglia firmato il 'Patto dei sindaci" (Foto e video)

Firmato a Ventimiglia il "Patto dei sindaci" in occasione della visita nel ponente ligure del candidato alla presidenza della Regione Liguria e sindaco di Genova Marco Bucci che, nella giornata odierna, ha incontrato i primi cittadini del comprensorio intemelio.

"I sindaci uniti e determinati a sostenere una regione che guardi al futuro con fiducia ed ottimismo condividono e promuovono cinque punti programmatici che trovano concreto riscontro nella mia candidatura a presidente della Regione Liguria" - fa sapere Marco Bucci - "Firmando il manifesto programmatico dicono sì alle infrastrutture, allo sviluppo economico, a una sanità più efficiente, alla sicurezza urbana e alla promozione e cura del territorio".

Il Bucci tour, in vista delle prossime elezioni regionali, ha fatto tappa, in serata, a Ventimiglia dove ha avuto modo, presso la biblioteca cittadina, di confrontarsi con gli amministratori locali e i sindaci del comprensorio intemelio focalizzandosi sui punti del programma elettorale concernenti il territorio dopo aver visitato Ospedaletti, Bordighera, Dolceacqua e Vallecrosia.

La giornata di Marco Bucci nel Ponente ligure si è conclusa con un comizio nel teatro comunale di Ventimiglia, gremito per l'occasione. “Ancora una volta nel confronto con sindaci e consiglieri comunali di questa parte di Liguria il tema in primo piano sono le infrastrutture. La mobilità è fondamentale per i cittadini" – dichiara Marco Bucci al pubblico presente in sala – "Non solo il raddoppio ferroviario tra Finale e Andora, una linea che diventerà sempre più importante anche per il trasporto di merci, lo sviluppo dell’Aurelia Bis ma anche la galleria Armo-Cantarana è un impulso importante per la riapertura e il consolidamento del Colle di Tenda grazie ai buoni rapporti con la Regione Piemonte e, quindi, all’incremento delle corse sulla linea Cuneo-Ventimiglia. Quando avremo l'Asti-Cuneo completata ci saranno molti rami da scegliere. Non dobbiamo dimenticare le infrastrutture a mare, con i porti e, in questa parte di territorio, con le marine da diporto. Penso ad Ospedaletti, a Sanremo ma ovviamente anche a Ventimiglia. La blue economy è il nostro oro blu e già oggi dà lavoro a migliaia di famiglie. Vogliamo che la Liguria sia la prima di tutto il Mediterraneo. C’è poi la creazione di infrastrutture per la protezione della costa dovute al cambiamento dei venti: così si eviterà il continuo ripascimento dei litorali. L'arenile viene sempre più consumato. Per il problema idrogeologico faremo in modo che il modello di Genova, un sistema di allerta che funziona molto bene e controlla le soglie di ogni fiume, venga esteso in tutta la regione. In pratica, per ciascun allarme ci sono delle procedure scritte di quello che bisogna fare prima che il fiume esondi. Abbiamo fatto parecchi investimenti negli anni ma dobbiamo farne di più, soprattutto a monte che costano, tra l'altro, molto meno rispetto a quelli a valle. Naturalmente i lavori si continueranno a fare perché siamo un territorio fragile”.

Su Ventimiglia l’accento è stato posto in particolare su un’area. “Nello sviluppo economico di questa parte di territorio ci sono realtà come il parco Roja che vanno valorizzate ed è nostra intenzione spingere perché la proprietà passi alla Regione o, attraverso la Regione, al comune di Ventimiglia per poi facilitare l’arrivo di nuove attività industriali in grado di portare ulteriore sviluppo e occupazione ed essere ancora più competitivi" - mette in risalto Bucci - "Un impegno preciso va anche alle politiche per i frontalieri: io nella mia vita professionale lo sono stato per due anni in Svizzera, conosco tutte le dinamiche fiscali e credo che si debba proseguire con il finanziamento dei corsi di lingua francese gratuita e con convenzioni specifiche sul fronte sanitario. I frontalieri sono un gruppo di persone che va aiutato e tenerne cura”.

Mobilità, welfare, sanità, tecnologia, lavoro e territorio sono solo alcuni dei punti del programma elettorale di Bucci. “Ho avuto modo, come già sottolineato, di apprezzare la realtà dell’ospedale di Bordighera. Per la sanità è evidente che anche qui, come nel resto della Liguria, occorre aggredire, e sappiamo come fare, il problema delle liste d’attesa ma occorre dare forza a ospedali e case di comunità che saranno realizzati anche su questo territorio per fare da filtro agli ospedali per la bassa complessità" - afferma Bucci facendo un bilancio sulla giornata - "Ai sindaci dell’entroterra ho ricordato la bellezza dei loro borghi e ho ribadito cosa prevede in questo senso il nostro programma: il miglioramento dei collegamenti, lo sviluppo della rete e gli incentivi per gli insediamenti abitativi e commerciali. Anche l'entroterra è fondamentale per la qualità della vita, che è una condizione importantissima che vogliamo mantenere e implementare ancora di più”.

"Cerchiamo di fare squadra e sostenere Marco Bucci come presidente della Regione Liguria" - afferma il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "Bucci è il miglior sindaco della Liguria, è la figura politica più vicina al cittadino perché si trova ogni giorno ad affrontare problemi concreti e, come ha detto, sarà il sindaco della Liguria".