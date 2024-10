Ospedaletti, Marco Bucci in visita ai cantieri della pista ciclopedonale: "Occorre completare i progetti avviati" (Foto e video)

Questa mattina, alle 10:30, il Sindaco di Genova e candidato alla Presidenza della Regione Liguria, Marco Bucci, ha fatto tappa a Ospedaletti per una visita ai cantieri della Pista Ciclopedonale. L'incontro si è concentrato sui lavori già avviati e su quelli che prenderanno il via prossimamente nel tratto di competenza comunale, grazie ai finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Liguria.

La visita è iniziata alla ‘Piccola’, dove Bucci e i rappresentanti locali hanno effettuato un sopralluogo nell'area dove sorgerà la nuova palestra comunale. Successivamente, il Sindaco ha visionato il tratto della ciclabile che ha già beneficiato di un intervento di restyling e messa in sicurezza per migliorare la fruibilità del percorso da parte di ciclisti e pedoni.

Bucci ha poi visitato la nuova porzione della ciclopista, che si estende dalla ex stazione ferroviaria fino alla foce del Rio Crosio, un'area che sarà prossimamente oggetto di riqualificazione. L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti per Ospedaletti, che punta a migliorare ulteriormente la sua offerta di infrastrutture turistiche e per il tempo libero.

La Pista Ciclopedonale di Ospedaletti, già apprezzata da residenti e turisti, beneficerà così di nuove migliorie grazie ai finanziamenti regionali, contribuendo a rendere il percorso ancora più sicuro e fruibile. Bucci, durante la visita, ha sottolineato l'importanza di queste opere per valorizzare il territorio e promuovere uno sviluppo sostenibile.