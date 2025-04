Consiglio comunale sul centro benessere a Vallecrosia, la minoranza non si presenta: "Non siamo stati messi nelle condizioni di partecipare"

Durante la seduta il presidente del Consiglio comunale Marco Calipa ha letto una comunicazione, messa agli atti, da parte dell'opposizione. "Abbiamo chiesto al presidente del consiglio che questa comunicazione venga letta in consiglio comunale e messa agli atti. Con la presente, intendiamo comunicare la nostra impossibilità a partecipare al Consiglio comunale convocato ieri per oggi, il 16 aprile" - dichiarano i gruppi di minoranza - " Pur comprendendo l' urgenza della discussione di uno dei punti all’ordine del giorno, riteniamo doveroso sottolineare come la decisione di fissare l’orario della seduta in pieno orario lavorativo sia stata presa senza il coinvolgimento della minoranza , a nostro parere in situazioni d'urgenza, necessaria anche per sola educazione. Infatti, nonostante il segretario comunale abbia invitato il Presidente del Consiglio a convocare una commissione dei capigruppo, nella quale si sarebbe potuto affrontare il discorso in merito almeno all’orario più consono per garantire la partecipazione di tutti i consiglieri, tale convocazione non è stata voluta dallo stesso Presidente, in quanto non abbiamo ricevuto convocazione".

Questa mattina si è svolta la commissione sull'argomento presentato poi nel pomeriggio in consiglio comunale. "Rispetto all’orario consueto delle 18, l’anticipazione della seduta alle 15 ci pone in oggettiva difficoltà, ancor più vista l'urgenza di convocare un consiglio comunale, che rispettiamo ma che certo non era vincolante l'orario in quanto avevamo già impegni, chi lavorativi e chi personali, inderogabili fissati da tempo che non possono essere modificati e che non ci permettono di essere presenti" - sottolineano i gruppi di minoranza - "Ci rammarichiamo per non poter adempiere al nostro ruolo come rappresentanti eletti ma va evidenziato che non siamo stati messi nelle condizioni di partecipare in modo pieno e responsabile a un momento istituzionale così rilevante e come si legge nelle convocazioni urgenti su una pratica di particolare rilevanza che aveva già avuto modo di essere discussa. Siamo persone che lavorano e che mettono a disposizione il loro tempo per la comunità. Se fosse stato convocato alle 18, come sempre, tutti i consiglieri comunali sarebbero stati presenti. L'orario ci è stato comunicato solo questa mattina".