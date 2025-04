Bordighera: porto cittadino, il Comune stanzia 200mila euro per la sicurezza dei pescatori e del pubblico

Ancora nuovi investimenti per il porto di Bordighera: con l’ultima variazione di bilancio, l’Amministrazione ha stanziato € 200.000 per ulteriori interventi che riguardano la sicurezza dei pescatori e del pubblico.

"L’evoluzione dell’approdo - spiega il sindaco Vittorio Ingenito -, cui nel 2024 è stata conferita per il quarto anno la Bandiera Blu, è chiara e ha seguito un percorso che, dal primo mandato Ingenito, si pone l’obiettivo di valorizzarne le potenzialità come infrastruttura turistica. Lo storico delle opere, in particolare, evidenzia come i lavori per la funzionalità e la sicurezza siano stati compiuti in parallelo ad investimenti volti a migliorare fruibilità e attrattività.

Alla prima area di intervento appartengono ad esempio i cantieri che si sono succeduti per il dragaggio dell'avanporto e dell'imboccatura; il consolidamento della 'banchina dei gronchi' con il completo ripristino della relativa sede stradale; la messa in sicurezza della scogliera di protezione della diga foranea.

Per la pesca sono stati compiuti lavori come la realizzazione dell'area per il deposito delle attrezzature con scaffalature metalliche, recinzione in legno-metallo ed illuminazione a led, e ancora la posa della nuova recinzione perimetrale dell’area cantiere. Sono stati inoltre completamente ristrutturati i servizi igienici ed è stata creata un’isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti. Fondamentale per il pubblico l’apertura di un bar che accoglie durante tutto l’anno chi giunge in porto, così come l’avvio nei mesi estivi di due attività di ittiturismo.

Infine, a completare la visione d’insieme, investimenti e iniziative che sono propri di una infrastruttura che vuole affermare con decisione la propria vocazione turistica. Nel maggio 2023 è stato inaugurato Pelagos Discovery, il museo a cielo aperto per conoscere i mammiferi che vivono nel Santuario dei Cetacei. La crescita è dunque evidente: sicurezza, strutture, servizi, iniziative per un porto che negli ultimi anni ha davvero cambiato volto".