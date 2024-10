Elezioni regionali, Armando Biasi chiude la campagna elettorale: "Il voto deve essere utile al territorio" (Foto e video)

"Siamo giunti alla fine di un'importante campagna elettorale fatta di incontri e confronti con cittadini, associazioni e imprese per capire le reali necessità per il futuro del nostro territorio" - dice Armando Biasi, sindaco di Vallecrosia e vicepresidente della provincia di Imperia candidato alla carica di consigliere alle prossime elezioni regionali in Liguria, in programma il 27 e il 28 ottobre, che, questa sera, ha chiuso la sua campagna elettorale con un apericena al Chica Loca di Bordighera.

"Sono convinto che bisogna andare ad ascoltare i cittadini, le lamentele e fare delle proposizioni" - afferma Biasi, unico sindaco della provincia candidato alle regionali - "Darò il massimo impegno, come ho fatto per la città di Vallecrosia dove ho dimostrato con serietà, competenza e attenzione come si può creare un modello amministrativo, anche per tutta la provincia di Imperia".

"Ai cittadini dico che il voto deve essere utile al territorio" - dichiara Biasi, che si è candidato nella lista a sostegno del candidato presidente della Regione Liguria Marco Bucci -"Domenica e lunedì votate 'Lega - Bucci presidente' e scrivete Biasi per una regione che continui a crescere e guardi con fiducia al futuro".