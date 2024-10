Dal mare alla montagna, Biasi: "Marketing territoriale per valorizzare borghi medievali e litorale" (Foto e video)

Marketing territoriale tra gli obiettivi del sindaco di Vallecrosia e vicepresidente della provincia di Imperia Armando Biasi, candidato alla carica di consigliere alle prossime elezioni regionali in Liguria, in programma il 27 e il 28 ottobre.

"Il marketing territoriale è uno dei temi importanti della mia campagna territoriale perché credo che la valorizzazione dei borghi medievali, delle valli, dell'associazione tra i centri storici e il mare debba essere un prodotto unico nel suo genere" - mette in risalto Biasi - "Mi attiverò a quello che sono le linee guida di questa opportunità".

"Noi abbiamo una grande unicità: terra-mare" - dice il sindaco di Vallecrosia - "Possiamo fare il bagno al mare e dopo un'ora andare in montagna. Sono importanti caratterizzazioni del territorio come la cucina bianca, le sagre e le tradizioni che se messe in rete possono creare un marchio. Bisogna, inoltre, continuare anche sulla qualità del recupero dei nostri bellissimi borghi".