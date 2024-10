Serietà e professionalità al servizio del territorio, Armando Biasi candidato consigliere alle elezioni regionali (Foto e video)

Serietà e professionalità al servizio del cittadino e del territorio. Il sindaco di Vallecrosia e vicepresidente della provincia di Imperia Armando Biasi si candida alla carica di consigliere alle prossime elezioni regionali in Liguria, in programma il 27 e il 28 ottobre.

"Sono stato piacevolmente contattato sia da Genova che da Roma per affiancare a questa tornata elettorale i sindaci del territorio" - fa sapere Biasi che si è candidato nella lista a sostegno del candidato presidente della Regione Liguria Marco Bucci - "Marco Bucci, nonostante da poco sia stato rieletto sindaco a Genova, ha deciso di dare una mano ai liguri candidandosi come presidente trasformando quell'idea di bene pubblico e della capacità della gestione amministrativa come impegno territoriale".

Biasi offre la sua esperienza di ventinove anni come amministratore comunale e di tre anni come vicepresidente della provincia di Imperia al servizio dei liguri. "In sei anni da sindaco ho lavorato, insieme alla mia squadra, per ottenere importanti risultati di crescita del territorio" – sottolinea Biasi - "La mia candidatura nasce dallo spirito di servizio di un sindaco che si impegna per il territorio".

La valorizzazione della storia, dell'entroterra, delle tradizioni e dei prodotti artigianali al centro degli obiettivi del candidato consigliere regionale Armando Biasi. "Dobbiamo continuare a valorizzare il territorio, l'entroterra, le tradizioni e i prodotti a chilometro zero" - sottolinea Biasi - "Se verrò eletto sarà uno dei temi di cui vorrò occuparmi maggiormente. Il mercato, come quello del lunedì a Vallecrosia, è un presidio fondamentale sia per le attività commerciali ma soprattutto per rendere vive le città sia del mare che dell'entroterra".