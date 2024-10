Difesa del suolo e messa in sicurezza idraulica del territorio, Biasi: "La prevenzione costa meno dell'emergenza" (Foto e video)

Difesa del suolo e messa in sicurezza idraulica del territorio tra gli obiettivi del sindaco di Vallecrosia e vicepresidente della provincia di Imperia Armando Biasi, candidato alla carica di consigliere alle prossime elezioni regionali in Liguria, in programma il 27 e il 28 ottobre.

"La prevenzione costa meno dell'emergenza" - mette in risalto Biasi - "Da sempre in Italia, e in Regione, rincorriamo l'emergenza idraulica e la messa in sicurezza dei nostri fiumi e rii. L'intervento dopo un'esondazione per la mancata messa in sicurezza delle sponde per il rispetto del piano del bacino costa molto di più che quello che deve essere la politica di messa in sicurezza".

"La messa in sicurezza del Verbone, che per noi è importante perché ancora oggi è insediato tra i rii più in pericolo su base regionale e sugli elenchi della Protezione civile, parte adesso dal lotto funzionale per il quale abbiamo ottenuto un finanziamento dal Ministero degli Interni: due milioni e mezzo di euro per mettere in sicurezza la foce" - dice il sindaco di Vallecrosia.

"Sono tanti i territori della provincia di Imperia che ancora oggi sono in attesa di ricevere quei finanziamenti, pur avendo i progetti nel cassetto" - afferma Biasi - "Bisogna, perciò, fare un piano strategico e riportare i soldi alla Protezione civile regionale perché ha il quadro puntuale su quelli che devono essere gli interventi territoriali. Mi impegnerò, in prima persona, per la difesa del suolo e messa in sicurezza idraulica del territorio".