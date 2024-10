Elezioni regionali, Armando Biasi: "Rappresenterò le istanze del territorio con serietà e competenza" (Foto e video)

"Rappresenterò le istanze del territorio come ho fatto nel comune di Vallecrosia, di cui sono il sindaco, con serietà, professionalità ma soprattutto competenza che mi ha permesso di iniziare un importante cambiamento della realtà cittadina. Sarò il sindaco del territorio". E' l'appello al voto del sindaco di Vallecrosia e vicepresidente della provincia di Imperia Armando Biasi candidato alla carica di consigliere alle prossime elezioni regionali in Liguria, in programma il 27 e il 28 ottobre.

"Bisogna ritornare a parlare con i cittadini, ad ascoltare le esigenze reali delle persone nella sanità, nei trasporti e in tutto quello che riguarda la crescita economica: il turismo, il marketing territoriale e i posti di lavoro" - afferma Biasi, l'unico sindaco della provincia candidato alle regionali.

"Credo di essere il voto utile per tutto il territorio della provincia di Imperia per la mia competenza, serietà e impegno" - sottolinea Biasi - "Votare me significa votare serietà e professionalità al servizio del cittadino e del territorio".