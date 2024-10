Elezioni, Vassallo (FI): "La nuova Forza Italia ha avuto ruolo decisivo nel successo di Marco Bucci"

“La nuova Forza Italia, insieme alla riconferma dell'importanza dei movimenti civici, ha avuto un ruolo decisivo nel successo di Marco Bucci, a cui inviamo i migliori auguri di buon lavoro. A livello provinciale Forza Italia si è attestata al 17,58%, più del doppio del valore regionale. Ed è il primo partito della coalizione nel capoluogo, avendo fatto registrare a Imperia città il 21%. Risultati importantissimi ci sono stati anche a Taggia e a Ventimiglia", dichiara il Commissario Provinciale di Forza Italia Imperia, Simone Vassallo.

"Desidero ringraziare la struttura dei vice commissari che mi ha accompagnato in questa breve e intensa campagna (Cristiano Za Garibaldi, Patrizia Badino e Gabriele Amarella) e i nostri quattro candidati (Marco Scajola, Chiara Cerri, Cristina D'Andrea e Francesco Ghilardi), chiosa Vassallo, che hanno condotto la competizione elettorale con grande generosità e che hanno raccolto per questo un importante consenso dai cittadini. In ultimo, ma non certo per importanza, un ringraziamento sentito va a Claudio Scajola, a cui giustamente tutta la stampa nazionale sta dando il merito di quanto accaduto. Lo ringraziamo per aver spinto e creduto nella candidatura di Bucci, per aver messo insieme una squadra competitiva e aver lavorato senza risparmiarsi in questa sfida elettorale”.