Elezioni, Alessandro Piana è il più votato della Lega in Liguria: "Onorato"

Exploit elettorale di Alessandro Piana, che con 3505 voti è il recordman di preferenze in Liguria tra i candidati della Lega . Partito che si attesta all’8,47% a livello regionale e circa al 15% a nella provincia di Imperia, quasi il doppio.

“Sono molto soddisfatto dell’importante risultato raggiunto, sono onorato di essere il candidato della Lega più votato a livello regionale. In un contesto in cui l’affluenza alle urne in provincia di Imperia è stata ai minimi storici, ho aumentato le preferenze personali rispetto al 2020. Un traguardo ragguardevole, che ho raggiunto non senza difficoltà, anche perché avevo la responsabilità del ruolo del Presidente facente funzioni, che ho svolto con impegno e spirito di sacrificio per i cittadini liguri e che mi ha assorbito molto tempo ed energie per i numerosi impegni istituzionali e amministrativi.”- afferma Alessandro Piana.

"Questo straordinario risultato è un attestato di stima per il lavoro svolto in questi anni per il nostro territorio, sottolinea, ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo, che mi fa affrontare questa nuova fase in Regione con ancor più entusiasmo e determinazione. Un ringraziamento alla mia famiglia che mi ha supportato e incoraggiato costantemente in questo percorso. Infine, grazie al mio staff che ha lavorato con impegno e professionalità".