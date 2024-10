Elezioni regionali, Lupi (Nm): "Vince il buongoverno del centro destra e crescono i moderati"

“L’affermazione di Marco Bucci, cui va il nostro ringraziamento per il suo essersi messo in gioco , dimostra ancora una volta la compattezza del Centrodestra, il ruolo del centro e dei moderati che, con la lista ‘Bucci Presidente Vince Liguria’, sono la seconda forza della coalizione. Nonostante il tentativo di demonizzare fino all’ultimo il buon governo del Centrodestra i liguri ci hanno confermato la loro fiducia. Adesso avanti con il modello Liguria con Bucci presidente. Solo così la politica può recuperare la fiducia delle persone che si rifugiano nell’astensione: tornando a confrontarsi, anche aspramente, sui temi concreti e sulle proprie visioni della società, ma con rispetto e riconoscimento reciproco, con un linguaggio pacato e non ricorrendo a scorciatoie, né ‘scandalistiche’ né giudiziarie”. Lo dice il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.