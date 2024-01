Ventimiglia: botte da orbi tra due 50enni in via Aprosio, uno portato in elicottero a Pietra Ligure, l'altro a Sanremo

Botte da orbi, questa sera poco dopo le 21.30, tra due 50enni in via Aprosio a Ventimiglia. Ancora da ricostruire la vicenda, che al momento è al vaglio delle forze dell’ordine. Sembra che i due si siano affrontati per cause ancora in via d'accertamento.

Al termine della scazzottata uno dei due uomini ha riportato un forte trauma cranico e, dopo le prime cure portate sul luogo del ferimento, da parte del personale medico del 118 e della Croce Rossa di Bordighera, è stato chiesto l’intervento dell’elicottero.

L’uomo è stato portato all’eliporto di Bordighera, da dove è stato poi trasferito al Santa Corona di Pietra Ligure, in codice rosso di massima gravità. L'altro, con diverse ecchimosi al volto, è stato portato in ospedale a Sanremo. Le forze dell’ordine ora stanno svolgendo indagini per risalire all’aggressore.