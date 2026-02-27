Sanremo, piazza Colombo esplode per Francesco Gabbani: entusiasmo già dalle prove (Foto)

Piazza Colombo già gremita nel pomeriggio per Francesco Gabbani. L’entusiasmo è esploso durante le prove del cantante toscano, atteso questa sera sul palco del Suzuki Stage nel cuore del Festival di Sanremo.

Fin dalle prime note del soundcheck, centinaia di persone si sono radunate sotto il palco, trasformando le prove in un vero e proprio evento. Cori, applausi e telefoni alzati hanno accompagnato ogni passaggio, con fan arrivati anche con largo anticipo pur di conquistare una posizione sotto il palco.

Non solo la piazza: prese d’assalto anche le strade che la costeggiano, a partire da via Giovanni Marsaglia, dove il flusso pedonale è aumentato rapidamente fino a riempire ogni spazio disponibile. Un colpo d’occhio che conferma come gli eventi collaterali siano ormai parte integrante del Festival diffuso.

Il live serale si preannuncia tra i più partecipati della settimana. Ma già nel pomeriggio Sanremo ha avuto un’anticipazione dell’atmosfera: una piazza compatta, ordinata, carica di energia, pronta ad accogliere uno dei protagonisti più amati dal pubblico.