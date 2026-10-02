Perinaldo saluta l'estate con la grande Castagnata: domenica festa in Piazza della Chiesa

Sarà una domenica all'insegna della tradizione, della convivialità e dei sapori dell'autunno quella in programma il 4 ottobre a Perinaldo. Il borgo dell'entroterra imperiese si prepara infatti a salutare ufficialmente la stagione degli eventi estivi 2026 con una grande Castagnata in Piazza della Chiesa, appuntamento pensato per coinvolgere residenti e visitatori in una giornata di festa. A fare da protagoniste saranno naturalmente le castagne, arrostite sul posto e pronte per essere gustate nel cuore del paese, in un'atmosfera tipicamente autunnale.

Accanto alle castagne, non mancheranno altre specialità capaci di accompagnare la giornata e soddisfare i palati di grandi e piccoli. Nel programma della festa sono infatti previste frittelle di mela e panisse, insieme a un clima di allegria che accompagnerà l'appuntamento per tutta la giornata. La Castagnata rappresenta così anche un'occasione per ritrovarsi e trascorrere qualche ora in compagnia, valorizzando le tradizioni gastronomiche del territorio e l'atmosfera caratteristica di Perinaldo.

A completare l'iniziativa sarà la musica, elemento che contribuirà a rendere ancora più vivace l'appuntamento in Piazza della Chiesa. La festa sarà quindi un modo per concludere la lunga programmazione degli eventi estivi del 2026 e dare idealmente il benvenuto alla nuova stagione, attraverso uno degli appuntamenti più legati alla tradizione dei borghi dell'entroterra. Un'occasione per vivere il paese in un contesto di festa, tra profumi, specialità locali e musica.

La Castagnata di domenica 4 ottobre si inserisce dunque nel calendario delle iniziative che durante i mesi estivi hanno animato Perinaldo, proponendosi come momento conclusivo della stagione. Per chi vorrà raggiungere il borgo, l'appuntamento sarà in Piazza della Chiesa, dove sarà possibile assaporare le castagne arrostite e le altre proposte gastronomiche, lasciandosi coinvolgere dall'atmosfera della festa. Un ultimo appuntamento all'insegna della semplicità e della tradizione, prima di archiviare gli eventi estivi e guardare alle prossime iniziative del paese.