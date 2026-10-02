"Sotto le volte dell'Annonario", la fotografia racconta il cuore del mercato di Sanremo

Il Mercato Annonario di Sanremo diventa lo scenario di un racconto fotografico dedicato alla sua storia, alle sue attività e soprattutto alle persone che ogni giorno ne animano le corsie. È questo il filo conduttore di "Sotto le volte dell'Annonario", la mostra promossa dall'Associazione Culturale Spazivisivi nell'ambito del progetto nazionale FIAF "Agrosfera". L'inaugurazione è in programma sabato 3 ottobre alle 11.00, direttamente all'interno della storica struttura cittadina. L'esposizione nasce con l'obiettivo di portare la fotografia documentaria a contatto con la vita quotidiana della città, valorizzando un luogo profondamente legato alla tradizione commerciale e sociale di Sanremo.

Protagonisti del percorso espositivo sono gli scatti di Stefania Vecchiola, Gianluca Ferrero e Roberto Bianchi, tre sguardi che compongono un racconto corale dell'intero polo commerciale. Le immagini osservano il mercato nei suoi diversi momenti, soffermandosi sui gesti di chi lavora, sulle attività che prendono forma fin dalle prime ore del mattino e sui rapporti umani che si sviluppano quotidianamente tra banchi, clienti e operatori. Il risultato è un percorso che alterna fotografia in bianco e nero e immagini a colori, creando un dialogo visivo capace di restituire atmosfere, volti e situazioni del Mercato Annonario.

Al centro della mostra c'è dunque la dimensione più autentica del mercato, quella fatta di lavoro, relazioni e quotidianità. La macchina fotografica si concentra sulla gestualità degli operatori, sui ritmi che accompagnano l'apertura delle attività e sull'energia che caratterizza uno dei luoghi commerciali più riconoscibili della città. Attraverso gli scatti dei tre autori, le volte dell'Annonario diventano così il contenitore di una narrazione che va oltre la semplice documentazione degli spazi. Le fotografie raccontano infatti un ambiente vivo, nel quale la dimensione economica si intreccia con quella sociale e con le consuetudini che ancora oggi caratterizzano la vita del mercato.

La mostra resterà allestita fino al 31 ottobre 2026 e sarà visitabile negli orari di apertura della struttura. Dal lunedì al venerdì sarà possibile vedere l'esposizione dalle 7.00 alle 13.30, mentre il sabato l'apertura sarà prolungata fino alle 15.00. L'ingresso è libero e l'iniziativa è rivolta alla cittadinanza, ai commercianti, agli appassionati di fotografia e alla stampa. Un'occasione, quindi, per entrare nel Mercato Annonario con uno sguardo diverso e scoprire, attraverso le immagini, dettagli e momenti della sua quotidiana attività.

L'appuntamento inaugurale di sabato 3 ottobre alle 11.00 rappresenterà anche il momento per presentare ufficialmente il progetto e gli autori delle fotografie. "Sotto le volte dell'Annonario" si inserisce nel più ampio progetto nazionale FIAF "Agrosfera", confermando il ruolo della fotografia documentaria come strumento per raccontare i territori, le comunità e i luoghi della vita quotidiana. Per informazioni è possibile contattare l'Associazione Culturale Spazivisivi all'indirizzo info@spazivisivi.it.