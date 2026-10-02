Sanremo, dal musical a Pirandello fino alla danza: sette spettacoli per la nuova stagione teatrale del Casinò

La stagione teatrale 2026-2027 del Casinò di Sanremo si presenta con un cartellone articolato in sette appuntamenti, capace di alternare musical, danza, grandi classici della drammaturgia e commedie contemporanee. Una proposta pensata per rivolgersi a un pubblico ampio e per confermare il ruolo della casa da gioco nella programmazione culturale cittadina. Tra i protagonisti figurano Giampiero Ingrassia, Paolo Triestino, Claudia Campagnola, Vanessa Gravina, Massimiliano Gallo, Chiara Francini, Corrado Tedeschi e Barbara De Rossi, insieme al Balletto di Siena. Un programma che punta sulla varietà dei generi e sulla presenza di interpreti di primo piano.

Ad aprire la stagione sarà "Forza Venite Gente", il musical dedicato alla figura di San Francesco, in programma mercoledì 4 novembre alle 21.00. Lo spettacolo si inserisce nelle iniziative dell'anno francescano e viene realizzato in collaborazione con il convento dei Padri Cappuccini di Sanremo, rappresentando anche il ritorno del musical nella programmazione teatrale del Casinò dopo diversi anni. Il cartellone proseguirà domenica 15 novembre alle 21.00 con "Ciò che vide il maggiordomo", commedia del drammaturgo britannico Joe Orton, interpretata da Giampiero Ingrassia, Paolo Triestino e Claudia Campagnola, con la regia di Giovanni Anfuso. Un testo del 1967 caratterizzato da comicità, equivoci e dissacrante ironia.

Il terzo appuntamento sarà domenica 14 marzo alle 21.00 con "L'Uomo, la Bestia e la Virtù", uno dei testi più conosciuti del repertorio di Luigi Pirandello. Sul palco Vanessa Gravina, Max Malatesta, Nicola Rignanese, insieme a Franca Penone, Massimo Grigò e Mario Valiani. L'adattamento e la regia sono di Roberto Valerio, mentre scene e costumi sono firmati da Guido Fiorato. Si passerà quindi alla commedia contemporanea martedì 30 marzo alle 21.00, quando Massimiliano Gallo, insieme a Biagio Musella, Eleonora Russo, Diego D'Elia, Greta Esposito e Manuel Mazia, porterà in scena "Malinconico. Moderatamente felice", tratto dal lavoro di Diego De Silva e dello stesso Gallo.

Ad aprile spazio a un altro appuntamento particolarmente atteso, con Chiara Francini e Alessandro Federico protagonisti, sabato 10 aprile alle 21.00, di "Coppia aperta quasi spalancata", testo di Dario Fo e Franca Rame. La regia è di Alessandro Tedeschi, mentre la sceneggiatura è firmata da Chiara Francini, Mario Sesti e Federica Di Giacomo. Il venerdì 23 aprile alle 21.00 sarà invece la volta della danza con il Balletto di Siena, protagonista di "Ballet 3K – Rachmaninoff". Una proposta che, nelle intenzioni del Casinò, vuole recuperare anche la tradizione delle rassegne dedicate alla danza che caratterizzavano la programmazione teatrale sanremese già negli Anni Venti.

A chiudere la stagione sarà giovedì 6 maggio alle 21.00 "Notte di follia", commedia di Josiane Balasko interpretata da Corrado Tedeschi e Barbara De Rossi. La regia è dello stesso Tedeschi, con scene di Andrea Bianchi e musiche di Alessandro Mancuso. "La nuova stagione teatrale del Casinò si conferma un tassello importante per la programmazione culturale della città – ha affermato l'assessore al Turismo Alessandro Sindoni –, un cartellone così ricco ed eterogeneo, capace di spaziare dai grandi classici al musical, fino alla danza e alla commedia d'autore, rappresenta un ulteriore volano dell'offerta di intrattenimento di Sanremo anche al di fuori dei picchi stagionali".

Modernità e tradizione sono invece le parole utilizzate dal presidente e amministratore delegato del Casinò, Giuseppe Di Meco, insieme alla consigliera Sonia Balestra e al consigliere Mauro Menozzi, per presentare il nuovo programma. "Riscoprendo le rassegne dedicate alla danza in voga già negli Anni Venti abbiamo inserito nel programma uno spettacolo prestigioso apprezzato a livello internazionale firmato dal Balletto di Siena. Una novità che si affianca al ritorno del Musical che il nostro teatro non ospitava da anni". Nel cartellone è stata inoltre confermata una politica di prezzi calmierati, con una particolare attenzione a studenti e insegnanti: per gruppi superiori a dieci persone è previsto il biglietto a 4 euro, con l'obiettivo dichiarato di avvicinare un pubblico più giovane al teatro.

Il cartellone, dunque, mette insieme sette spettacoli e altrettanti percorsi artistici, passando dal musical alla prosa, dalla commedia alla danza e dai grandi autori italiani alla drammaturgia internazionale. Un'offerta che punta a coinvolgere sia il pubblico abituale sia nuovi spettatori, mantenendo centrale la proposta culturale del Casinò nel calendario degli appuntamenti cittadini. L'obiettivo è quello di accompagnare la stagione con una programmazione capace di offrire grandi interpreti e generi differenti, nel segno di una tradizione teatrale che a Sanremo trova nel Casinò uno dei suoi principali punti di riferimento.

Stagione Teatrale 2026/2027

Mercoledì 4 novembre 2026, ore 21.00

Forza Venite Gente

Scritto da Mario e Piero Castellacci, con la collaborazione di Renato Biagioli e Pietro Palumbo. Regia di Ariele Vincenti. Musiche di Michele Paulicelli, Giampaolo Belardinelli e Giancarlo De Matteis. Testo incollato

Domenica 15 novembre 2026, ore 21.00

Ciò che vide il maggiordomo

Con Giampiero Ingrassia, Paolo Triestino e Claudia Campagnola. Regia di Giovanni Anfuso. Commedia di Joe Orton. Testo incollato

Domenica 14 marzo 2027, ore 21.00

L'uomo, la bestia e la virtù

Di Luigi Pirandello, con Vanessa Gravina, Max Malatesta e Nicola Rignanese (in o. a.). Adattamento e regia di Roberto Valerio. Testo incollato

Martedì 30 marzo 2027, ore 21.00

Malinconico. Moderatamente felice

Con Massimiliano Gallo, Biagio Musella, Eleonora Russo, Diego D'Elia, Greta Esposito e Manuel Mazia. Di Diego De Silva e Massimiliano Gallo. Testo incollato

Sabato 10 aprile 2027, ore 21.00

Coppia aperta quasi spalancata

Con Chiara Francini e Alessandro Federico. Testo di Dario Fo e Franca Rame. Regia di Alessandro Tedeschi. Testo incollato

Venerdì 23 aprile 2027, ore 21.00

Ballet 3K – Rachmaninoff

Il Balletto di Siena presenta lo spettacolo firmato Marco Batti. Testo incollato

Giovedì 6 maggio 2027, ore 21.00

Notte di Follia

Con Corrado Tedeschi e Barbara De Rossi. Di Josiane Balasko. Regia di Corrado Tedeschi, scene di Andrea Bianchi e musiche di Alessandro Mancuso. Testo incollato

Biglietti e abbonamenti

Platea primo settore: €25

€25 Abbonamento ai sette spettacoli: €150

€150 Platea secondo settore: €20

€20 Abbonamento ai sette spettacoli: €120

€120 Galleria: €15

€15 Abbonamento ai sette spettacoli: €90

€90 Gruppi di 10 studenti con insegnante: biglietto in galleria €5 a persona

biglietto in galleria €5 a persona Gruppi superiori a 10 studenti: biglietto in galleria €4 a persona

biglietto in galleria €4 a persona Persone fragili con accompagnatore: sconto del 50% sul biglietto per entrambi

sconto del 50% sul biglietto per entrambi Associazioni: con elenco dei soci presentato dal presidente, €5 di sconto sugli abbonamenti

con elenco dei soci presentato dal presidente, €5 di sconto sugli abbonamenti Compagnie teatrali: con elenco presentato dal rappresentante, €5 di sconto sugli abbonamenti

Vendita e prevendita

Gli eventi sono acquistabili online sul sito Boxol dedicato al Teatro del Casinò di Sanremo. La biglietteria presso il botteghino del Teatro sarà attiva dal 2 ottobre, nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 16.00 alle 19.30. Nei giorni degli spettacoli della stagione, il servizio sarà invece disponibile dalle 16.00 alle 21.00. Per la prevendita è possibile rivolgersi alla Compagnia Teatro dell'Albero, presso la Biglietteria Porta Teatro del Casinò di Sanremo, al numero 0184 595273, negli orari indicati. È inoltre possibile effettuare la prenotazione ai numeri 347 7302028 e 333 7679409, anche tramite WhatsApp.