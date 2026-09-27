Incendio a Poggio, "un lavoro di squadra perfetto": il plauso di un lettore

"Mi unisco al ringraziamento nei confronti di tutti coloro che sono intervenuti per spegnere l'incendio" - dice un lettore che, dopo aver letto il plauso di Simona Taggiasco, ci ha scritto per ringraziare pubblicamente i vigili del fuoco, l'elicottero, i volontari AIB, i Rangers d'Italia, i carabinieri forestali e la polizia locale che nella giornata di ieri sono stati impegnati nello spegnimento di un incendio di sterpaglie divampato a Poggio, frazione di Sanremo.

"Ho visto un lavoro di squadra perfetto e perfettamente eseguito fin dai primi minuti" - sottolinea Luca Ghiglione - "Un particolare ringraziamento va anche a tutti gli operatori di casa Serena coinvolti che erano allertati e pronti per ogni possibilità di emergenza, grazie anche a un ottimo coordinamento da parte della direttrice sanitaria, la dottoressa Alessandra Beltrame, e del coordinatore infermieristico, Adrian Dragoi, che hanno avuto la prontezza di far mantenere la calma a tutti gli ospiti garantendo sicurezza e fiducia".