Ventimiglia, auto finisce contro il guard rail: mobilitazione di soccorsi in autostrada (Foto)

Mobilitazione di soccorsi in mattinata per un incidente stradale verificatosi in autostrada, sull'A10 Genova-Ventimiglia, poco prima della barriera al confine di Stato.

Sul posto sono intervenuti un'automedica Alfa 3, la Croce Rossa Ospedaletti, la polizia stradale e il personale dell'autostrada. Da una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell'ordine, sembrerebbe che un'auto, con a bordo due persone sui vent'anni, un ragazzo e una ragazza di Bergamo, sia andata a sbattere contro la cuspide del guard rail nei pressi dell'uscita di Ventimiglia.

Il ragazzo, che sembra essersi ferito al naso e a un braccio, e la ragazza, che pare abbia avuto un attacco di panico a causa dello spavento, sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo.