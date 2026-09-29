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Consiglio comunale a Ventimiglia, Nesci: &quot;Danneggiata la targa del professor Giuseppe Palmero&quot;
Consiglio comunale a Ventimiglia, Nesci: "Danneggiata la targa del professor Giuseppe Palmero"
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Cronaca | 29 settembre 2026, 14:11

Ventimiglia, auto finisce contro il guard rail: mobilitazione di soccorsi in autostrada (Foto)

Sul posto automedica Alfa 3, ambulanza della Croce Rossa Ospedaletti, polizia stradale e personale dell'Autostrada

Ventimiglia, auto finisce contro il guard rail: mobilitazione di soccorsi in autostrada (Foto)

Mobilitazione di soccorsi in mattinata per un incidente stradale verificatosi in autostrada, sull'A10 Genova-Ventimiglia, poco prima della barriera al confine di Stato.

Sul posto sono intervenuti un'automedica Alfa 3, la Croce Rossa Ospedaletti, la polizia stradale e il personale dell'autostrada. Da una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell'ordine, sembrerebbe che un'auto, con a bordo due persone sui vent'anni, un ragazzo e una ragazza di Bergamo, sia andata a sbattere contro la cuspide del guard rail nei pressi dell'uscita di Ventimiglia.

Il ragazzo, che sembra essersi ferito al naso e a un braccio, e la ragazza, che pare abbia avuto un attacco di panico a causa dello spavento, sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo.

Elisa Colli

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