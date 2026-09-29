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Cronaca | 29 settembre 2026, 20:35

Incidente sull'Aurelia bis, moto tampona un'auto nella galleria di Poggio: motociclista ferito

Lo scontro poco dopo le 18 in direzione Sanremo. Il conducente della moto è stato soccorso e trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Borea. Sul posto Matuzia Emergenza, automedica e personale sanitario

Incidente sull'Aurelia bis, moto tampona un'auto nella galleria di Poggio: motociclista ferito

Incidente stradale questa sera sull'Aurelia bis, all'interno della galleria di Poggio in direzione Sanremo. Lo scontro si è verificato intorno alle 18, quando, secondo le prime informazioni, una moto ha tamponato un'automobile.

Ad avere la peggio è stato il conducente del motociclo, rimasto ferito nell'impatto. Immediata la mobilitazione dei soccorsi: sul posto sono intervenuti un mezzo di Matuzia Emergenza, l'automedica Alfa 2 e l'infermierizzata India 15.

Dopo le prime cure, il motociclista è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Borea di Sanremo. Per gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono stati allertati anche i Carabinieri di Sanremo. Lo scontro si è verificato lungo la carreggiata dell'Aurelia bis che da Taggia conduce verso Sanremo, all'interno della galleria di Poggio.

Andrea Musacchio

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