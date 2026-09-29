Ventimiglia, auto 'stretta' da un camion dopo un sorpasso sull'A10: intervento dei Vigili del Fuoco

Incidente stradale nel pomeriggio sull'autostrada A10, nel territorio di Ventimiglia, dove un'autovettura è rimasta coinvolta in un episodio avvenuto durante un sorpasso. Secondo le prime informazioni, la vettura sarebbe stata stretta da un camion mentre era impegnata nella manovra. Il conducente dell'auto, per evitare il mezzo pesante, ha perso spazio di manovra ed è andato a urtare contro il guard rail a bordo carreggiata.

A seguito dell'impatto è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno raggiunto il tratto interessato per effettuare le operazioni necessarie a mettere in sicurezza il veicolo e l'area dell'incidente. La vettura, dopo l'urto, necessitava infatti delle verifiche e delle attività di messa in sicurezza da parte dei soccorritori. Fortunatamente non si registrano feriti e nessuna delle persone coinvolte ha avuto bisogno di essere trasportata in ospedale.

L'episodio ha richiesto quindi l'intervento dei soccorritori per consentire di gestire in sicurezza la situazione e rimuovere le condizioni di possibile pericolo sulla carreggiata. La dinamica esatta dell'incidente e le eventuali responsabilità saranno ricostruite dagli organi competenti sulla base degli accertamenti effettuati.