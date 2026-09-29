Ventimiglia, ignoti scrivono "No borders": vandalizzata panchina sul lungomare

Vandalizzata una panchina sul lungomare di Ventimiglia. E' successo in passeggiata Cavallotti.
Ignoti hanno, infatti, scarabocchiato una delle nuove panchine bianche, installate lo scorso 16 settembre nell’ambito di un importante intervento di rinnovamento dell’arredo urbano del valore complessivo di circa 90mila euro, scrivendo sullo schienale "No borders".
L'atto vandalico è stato segnalato al Comune che, grazie anche alla visione delle telecamere cittadine, cercherà, in collaborazione con le forze dell'ordine, di risalire ai colpevoli.