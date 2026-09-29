Ventimiglia, auto si ribalta in corso Genova: tre persone coinvolte, una trasportata in ospedale

n incidente stradale si è verificato questa notte, poco prima delle 4.30, a Ventimiglia, in corso Genova. Per cause ancora in fase di accertamento, un'automobile sulla quale viaggiavano tre persone è rimasta coinvolta in un incidente e si è ribaltata sulla carreggiata. Sul posto sono stati inviati i soccorritori del 118, insieme ai Vigili del Fuoco del comando di Imperia, intervenuti per le operazioni di messa in sicurezza.

Un ferito è stato preso in carico dall'equipaggio della Croce Verde Intemelia e, dopo essere stata soccorsa, è stata trasportata in codice di soccorso all'ospedale di Sanremo per gli accertamenti del caso. Un'altra persona è stata invece accompagnata all'ospedale di Bordighera da un mezzo della Croce Azzurra di Vallecrosia. Una terza persona è stata valutata e trattata sul posto dall'automedica Alfa 3, senza necessità di trasferimento in ospedale. Le conseguenze per i coinvolti, da quanto riferito, non sarebbero gravi. Particolarmente importante è stato l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a rimettere in strada l'automobile che si era ribaltata, consentendo quindi di procedere alle operazioni di messa in sicurezza della zona.

Sul luogo dell'incidente sono quindi intervenuti tre mezzi di soccorso del 118, l'automedica e i Vigili del Fuoco. Gli accertamenti dovranno ora consentire di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e le cause che hanno portato al ribaltamento dell'auto.