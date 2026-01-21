Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 21 a domenica 25 gennaio 2026, in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 21 GENNAIO



SANREMO



16.00. Per la rassegna ‘Emozioni, Affetti e Colori nel Mondo’ rivolta ai bambini dal 3 ai 6 anni, ‘Kamishibai - Il teatro in valigia’: ‘Petit C, l’arte dell’Amicizia’ (durata prevista circa 45 minuti). Biblioteca civica Corradi, Via Carli 1, ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria allo 0184 580723



17.00. Festival di Musica Barocca (5ª edizione): ‘Il Barocco (quasi) senza Vivaldi’, concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con Andrea Scapola al violino. Musiche di: Chelleri, Brescianello, Zavateri, Vivaldi (5 euro). Ex Oratorio di Santa Brigida (più info)



IMPERIA



9.30. Per il Giorno della Memoria’, proiezione del film ‘La zona d’interesse’ scritto e diretto da Jonathan Glazer (iniziativa rivolta alle scuole). Cinema Centrale, via Felice Cascione 52



BORDIGHERA



15.30-18.30. Esposizione delle Opere di Elio Lentini dal titolo ‘L’Arte è pensiero che diventa forma’. Ex Chiesa Anglicana, fino al 24 gennaio, ingresso libero

17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Non solo sassi (La magia del macro)’ di Sergio D'Orsi. Sede dell' Unione Culturale Democratica, via Al Mercato 8, fino al 24 gennaio, ingresso libero

ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



14.30 & 20.00. 47° Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo e 12° New Generation: show dei vincitori (due rappresentazioni). Espace Fonvielle (info e acquisto biglietti a questo link)



19.30. ‘Il Pedagogo dell’infame’: spettacolo teatrale con Riccardo Cacace e Marco Gualco. Théâtre des Muses (info e acquisto biglietti a questo link)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



GIOVEDI’ 22 GENNAIO

SANREMO



10.30. In occasione dei festeggiamenti per la ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, Santa Messa celebrata da S.E Mons. Suetta nella Chiesa dei Frati Cappuccini (via Matteotti)



14.30. Per il 150° anniversario del teatro Principe Amedeo di Sanremo, itinerario guidato tra i Teatri storici della Città a cura di Marco Macchi. Ritrovo davanti al Teatro Ariston, evento gratuito fino ad esaurimento posti (prenotazioni 0184580700 da martedì a domenica h 10.00/18.00)



10.00-18.00. ‘Il (Di)segno dell’architetto – Architettura, città e mare’: mostra a cura di Emanuele Lo Giudice (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (più info)



21.00. Riunione informativa sullo scialpinismo rivolta ai soci che non hanno mai praticato tale disciplina. È richiesto un sufficiente livello sciistico e il possesso dell'attrezzatura (sci e scarponi). Sede CAI Sanremo in piazza Cassini 13, info a info@caisanremo.it oppure 339 1331162



IMPERIA



12.00 & 13.00. Per ‘Teatro a Mezzogiorno’, Franco Battiato raccontato da Eugenio Ripepi, chitarra e voce (due rappresentazioni). Foyer del Teatro Cavour (info e prenotazioni)



17.00. Per la rassegna culturale ‘Tra le righe’, ‘Incontri Rari’: incontro moderato dal professor Davide Rosso con la classe 4ASA del Liceo Vieusseux. Biblioteca ‘Spazio Raro’ in via Verdi 14, partecipazione libera e gratuita



19.30. Apericena a cura dell’Angolo di Avventure nel Mondo: serata all’insegna del viaggio e della condivisione e un’occasione per conoscersi, ascoltare le storie di viaggio di chi è tornato e immaginare le esperienze che attendono chi è in partenza. ‘Scialuppa’, in Via A.S Novaro 19



21.00. Per la rassegna ‘Il grande racconto della geometria’, ‘La matematica degli arabi’ raccontata Piergiorgio Odifreddi. Teatro Cavour (info e prenotazioni a questo link)



BORDIGHERA



15.30-18.30. Esposizione delle Opere di Elio Lentini dal titolo ‘L’Arte è pensiero che diventa forma’. Ex Chiesa Anglicana, fino al 24 gennaio, ingresso libero

17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Non solo sassi (La magia del macro)’ di Sergio D'Orsi. Sede dell' Unione Culturale Democratica, via Al Mercato 8, fino al 24 gennaio, ingresso libero



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO



14.30. Partenza della 94ª edizione del Rallye Automobile Monaco. Quai Albert I° (il programma a questo link)



19.30. Récital di Daniel Lozakovich (violino) e David Fray (piano). Musiche di Bach, Mozart, Beethoven. Auditorium Rainier III (più info)



20.00. ‘Il Barbiere di Siviglia’: spettacolo teatrale con Jules Fabres, Michaël Giorno-Cohen, Alexis Rocamora, Oscar Voisin, Justine Vultaggio. Théâtre des Muses, Bd du Jardin Exotique 45A (più info)



20.00. 47° Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo e 12° New Generation: show dei vincitori. Espace Fonvielle (info e acquisto biglietti a questo link)



NICE



19.00 & 21.00. ‘La Bella Addormentata nel Bosco’: spettacolo di balletto classico e tecnologie moderne in cui talentuosi ballerini locali illuminano letteralmente il palco con sequenze brillanti e costumi fosforescenti (due rappresentazioni). Théâtre Lino Ventura, bd de l'Ariane 168 (info QUI e QUI)



20.00. ‘Lo Schiaccianoci’: spettacolo di balletto musicato da Čajkovskij e basato sul libretto di Marius Petipa con la compagnia di Balletto dell’Accademia di Budapest (soggetto di E. Hoffmann). Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (info e acquisto biglietti)



VENERDI’ 23 GENNAIO



SANREMO



9.00-18.00. ‘Il (Di)segno dell’architetto – Architettura, città e mare’: mostra a cura di Emanuele Lo Giudice (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (più info)



9.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)



16.00. ‘Casino culturae Festival’, in collaborazione con l’Università delle Tre Età di Saremo, presentazione opera ‘Alfredo Moreschi Camera con vista su Sanremo e il Casinò’ (Leucotea). Scatti parole ricordi lasciati da uno dei testimoni di 80 anni di storia sanremese. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti disponibili



16.30-19.30. Convegno dal titolo ‘Intelligenza Artificiale: quanto è intelligente?’. Intervengono: Marco Minerva (informatico e divulgatore) sull’uso cosciente dell’Intelligenza Artificiale, Mario Puppo (perito industriale) sui Rischi, miti e opportunità, Francesco Ghilardi su ‘I.A e le nuove frontiere dell’Arte’. Introduce e modera Davide Benza, CEO di Benza Water Storge e socio di Assonanze. A seguire dibattito con il pubblico. Sala della Federazione Operaia, via Corradi 47



20.00. Serata dedicata al Riso Carnaroli con menu dedicato, ideato degli chef Flavio Ottonello e Sergio Sartor e arricchito dallo storytelling del giornalista enogastronomico Claudio Porchia, che guiderà gli ospiti tra aneddoti, curiosità e cultura gastronomica (35 euro a persona bevande escluse). Villaggio dei Fiori, Via Tiro a Volo 3, info e prenotazioni 380 8686215



IMPERIA



17.00. Per il ciclo ‘Quaestiones disputatae’, conferenza dal titolo ‘La mente umana: dalle molecole del pensiero alla teoria quantistica della coscienza’ con relatori: Gian Luigi Puleo (Ordine dei Chimici) e Aligi Comignani (Associazione ‘De Tommaso’). Evento a cura dell’Associazione Culturale ‘Michele De Tommaso’. Biblioteca civica ‘L. Lagorio’, ingresso libero



21.30. 'Waterloo' concerto dell'Antonio Marangolo Quartetto formato da Antonio Marangolo (sax-pianoforte), Andrea Paganetto (tromba), Claudio Bellato (chitarra), Rodolfo Cervetto (batteria). Teatro dell'Attrito, prenotazioni al 320 212 7561



VALLECROSIA



21.00. Officina di Canto Corale: 3 incontri di avvicinamento al canto corale a cura dell'associazione Troubar Clair. Parrocchia di San Rocco, info 328 4312521

BORDIGHERA



15.30-18.30. Esposizione delle Opere di Elio Lentini dal titolo ‘L’Arte è pensiero che diventa forma’. Ex Chiesa Anglicana, fino al 24 gennaio, ingresso libero



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Non solo sassi (La magia del macro)’ di Sergio D'Orsi. Sede dell' Unione Culturale Democratica, via Al Mercato 8, fino al 24 gennaio, ingresso libero



SAN LORENZO AL MARE

9.45. Per il ‘Giorno della Memoria’, 'Congresso della Memoria dei Ragazzi': un incontro dedicato alle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado degli istituti I.C. Pastonchi (San Lorenzo e Arma di Taggia), I.C. Sauro (Imperia) e I.C. Taggia (plesso 'Giovanni Ruffini'). Evento a cura del Comune di San Lorenzo al Mare, Provincia di Imperia, Aned - ISRECIm, USR LIGURIA Ufficio Scolastico Regionale. Teatro Comunale Sala Beckett



DIANO MARINA



21.00. Per la Stagione teatrale 2026, ‘Caro Carosello’: spettacolo teatrale di e con Clara Costanzo. Musiche dal vivo di Andrea Vulpani. Regia Clara Cosyanzo. Teatro del Politeama dianese (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

PIGNA



10.30-13.30. Per la Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria (a cura di ATS Liguria), ‘Una sola Salute, uomo, animale, ambiente’, la dr.ssa Monica Scannicchio (ASL 1) parlerà di ‘Leishmaniosi nel cane: cos’è e come prevenirla’ e ‘Colonie feline: cosa c’è da sapere’. Saranno inoltre a disposizione: spazio Microchippatura Cani, spazio Screening Oncologici e spazio Primo Soccorso. Sala Consiliare del Comune, Piazza Umberto I



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



19.00. ‘La Walkyrie’: rappresentazione dell’opera di Richard Wagner. Direzione musicale di Gianluca Capuano. Messa in scena di Davide Livermore (serata di gala). Salle Garnier (più info)



20.00. 47° Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo e 12° New Generation: show dei vincitori. Espace Fonvielle (info e acquisto biglietti a questo link)



20.00. ‘Il Barbiere di Siviglia’: spettacolo teatrale con Jules Fabres, Michaël Giorno-Cohen, Alexis Rocamora, Oscar Voisin, Justine Vultaggio. Théâtre des Muses, Bd du Jardin Exotique 45A (più info)



20.00. ‘L'udienza è aperta’: spettacolo teatrale con Riccardo Berry per la regia di Éric Théobald. Théâtre Princesse Grace, avenue d’Ostende 12 (più info)

NICE



20.30. ‘Generazione Céline – Per amarti ancora’: spettacolo omaggio alla cantante francofona Céline Dion. Palais Nikaia, Boulevard du Mercantour 163 (info e acquisto biglietti a questo link)



SABATO 24 GENNAIO



SANREMO

10.00-18.00. ‘Il (Di)segno dell’architetto – Architettura, città e mare’: mostra a cura di Emanuele Lo Giudice (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (più info)



10.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)



11.55. Inverno in regata: partenza delle regate del 42° Campionato Invernale West Liguria. Spazio acqueo antistante la città, anche domani (più info)



16.00-18.30. Conferenza di Domenico Graglia dal titolo ‘Breve introduzione la ‘Patafisica. Alfred Jarry e l'arte (negli) incontri. Le Città Patafisiche: quando La Scienza delle scienze necessita di essere scoperta attraverso espedienti adeguati. Esercitazioni pratiche su auto-suggestioni. Accademia della Pigna Piazza del Capitolo 1, informazione a: fondazionepata@officinebrand.it oppure presentarsi 15 minuti prima delle lezioni per poter partecipare



17.00. ‘Armonie corali per il nuovo anno’: concerto del Coro Nova Tempora. Direttore e soprano: Gabriella Costa. Pianoforte: Riccardo Crespi. Forte di Santa Tecla (più info)



17.00. Per la rassegna ‘Giovani note in antiche sale’, concerto pianistico di Nicola Iannielli in collaborazione con l’Ass. Leoncavallo di Potenza. In programma musiche di Franz Liszt. Palazzo Roverizio, ingresso libero



17.00. Festival di Musica Barocca (5ª edizione): ‘Il Barocco (quasi) senza Vivaldi’, concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Emilia Di Pasquale con Antonio Fiorenza (tromba). Musiche di: Dall'Abaco, Hertel, Castrucci, Fasch, Vivaldi (5 euro). Ex Oratorio di Santa Brigida (più info)



20.00. ‘4th Birthday Night’: dinner show con accompagnamento musicale di Paolo Rossi promosso dall’Associazione di Volontariato ‘La Casa Grande di Giz’ con parte del ricavato devoluto alla stessa associazione. Evento organizzato da ‘Prime Quality’. Villa Nobel, Corso Felice Cavallotti, 116 (contributo per la partecipazione 75 euro)



21.00. Per la Stagione 2025-2026, ‘Scomode verità e 3 storie vere’, spettacolo teatrale di Giampaolo Morelli e Gianluca Ansanelli con la partecipazione del M° Sergio Colicchio. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



BORDIGHERA



15.30-18.30. Ultimo giorno esposizione delle Opere di Elio Lentini dal titolo ‘L’Arte è pensiero che diventa forma’ + presentazione del libro ‘L’arte è pensiero che diventa forma – racconto di un percorso’. Ex Chiesa Anglicana, ingresso libero



17.00-19.00. Ultimo giorno della mostra fotografica ‘Non solo sassi (La magia del macro)’ di Sergio D'Orsi. Sede dell' Unione Culturale Democratica, via Al Mercato 8, ingresso libero



SAN LORENZO AL MARE

21.00. Per il ‘Giorno della Memoria’, ‘Storie di memoria, persone nella storia’: serata dedicata alla storia della famiglia genovese De Benedetti raccontata da Filippo Biolè. Interverranno il Sindaco Enzo Mazzarese, la Prof.ssa Anna Maria Peroglio Biasia e l'avv. Filippo Biolè, Presidente ANED Genova. Letture a cura degli attori del Teatro dell’Albero (Loredana De Flavis e Paolo Paolino). Partecipa la Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori 'Note Libere'.. Teatro Comunale Sala Beckett, ingresso libero

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

21.00. Per la stagione 2025/26 di teatro amatoriale dedicata alle compagnie affiliate Fita della Provincia di Imperia, commedia messa in scena dalla compagnia ‘Nasciüi pe rie’ di Ospedaletti dal titolo ‘A Fin Du Mundu’ di Luigi Cavicchia. Con Veronica Giordana, Giacomo De Vai, Matteo Maiano, Luigi Cavicchia, Lisa Castellari, Alice Maiano, Demetra De Nitto, Ornella Faraldi. Teatro Concordia (info e prenotazioni a questo link)



PIEVE DI TECO



21.00. ‘Zingari: l’Olocausto dimenticato’: spettacolo di teatro civile in occasione della Settimana della Memoria di e con Pino Petruzzelli, da sempre voce di una memoria troppo spesso rimossa (15 euro). Teatro Salvini, info 333 4563858 (più info)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.30, 15.00 & 20.00. 47° Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo e 12° New Generation: show dei vincitori (tre rappresentazioni). Espace Fonvielle (info e acquisto biglietti a questo link)



15.30. Fight Aids Cup: i Barbagiuans guidati da Louis Ducruet affronteranno il Cirque FC, presieduto da S.A.S. la Principessa Stéphanie. Evento a sostegno dell’associazione Fight Aids Monaco. Stade Louis II



18.35. 94ª edizione del Rallye Automobile Monaco. Circuito di Monaco (il programma a questo link)



19.30. ‘Requiem de Mozart’: spettacolo d’opera diretto dal M° Kazuki Yamada con Emőke Baráth (soprano), Marie Lucia Richter (mezzo-soprano), Maximilian Schmitt (tenore), Alexander Grassauer (basso) e il Coro del Friuli Venezia Giulia. Auditorium Rainier III (più info)



20.00. ‘Il Barbiere di Siviglia’: spettacolo teatrale con Jules Fabres, Michaël Giorno-Cohen, Alexis Rocamora, Oscar Voisin, Justine Vultaggio. Théâtre des Muses, Bd du Jardin Exotique 45A (più info)



NICE



20.00. ‘Goldman’: spettacolo con il 100% di successi degli anni '80 e 2000 dal mondo di Jean-Jacques Goldman a quello del trio di Frederick Goldman Jones. Palais Nikaia, Boulevard du Mercantour 163 (info e acquisto biglietti a questo link)



DOMENICA 25 GENNAIO

SANREMO



10.00-18.00. ‘Il (Di)segno dell’architetto – Architettura, città e mare’: ultimo giorno della mostra a cura di Emanuele Lo Giudice (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla (più info)



10.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: ultimo giorno della mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla (info e acquisto biglietti a questo link)



10.55. Inverno in regata: partenza delle regate del 42° Campionato Invernale West Liguria. Spazio acqueo antistante la città (più info)



IMPERIA

17.15. Per la rassegna teatrale ‘Trasversali Emozioni’ del Circolo Parasio, spettacolo dal titolo ‘La Dame Aux Camélias – Amore e Pregiudizio’ ispirato al romanzo di Alexandre Dumas figlio. Con Cristina Sarti. Al pianoforte Luisa Repola. Soprano Gabriella Carioli. Teatro delle Opere Parrocchiali di via Verdi

BORDIGHERA

18.00. Per la tassegna ‘Fughe di Teatro... e di Umorismo a Bordighera’, ‘Totalmente incompatibili’ con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Palazzo del Parco (info e acquisto biglietti a questo link)



OSPEDALETTI



16.00. ‘Vorrei Danzar con…Tè’: pomeriggio di musica e ballo con il duo musicale Beatrice & Serena e degustazione di tè a cura dell’Ass. U Descu Spiareté. Sala eventi ‘La Piccola’

ENTROTERRA

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



15.00. Concerto di pianoforte di Giovanni Doria Miglietta: musica classica di grande eleganza con uno dei concertisti internazionali più talentuosi (10 euro). Teatro Salvini, info 333 4563858 (più info)



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.30, 14.30 & 19.30. Ultimo giorno del 47° Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo e 12° New Generation: show dei vincitori (tre rappresentazioni). Espace Fonvielle (info e acquisto biglietti a questo link)



15.00. ‘La Walkyrie’: rappresentazione dell’opera di Richard Wagner. Direzione musicale di Gianluca Capuano. Messa in scena di Davide Livermore (serata di gala). Salle Garnier (più info)



16.30. ‘Il Barbiere di Siviglia’: spettacolo teatrale con Jules Fabres, Michaël Giorno-Cohen, Alexis Rocamora, Oscar Voisin, Justine Vultaggio. Théâtre des Muses, Bd du Jardin Exotique 45A (più info)



17.00. Premiazione della 94ª edizione del Rallye Automobile Monaco. Quai Albert I° (il programma a questo link)

NICE



18.00. ‘Stories’: spettacolo narrativo di Tip Tap dal ritmo serrato di 75 minuti. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (info e acquisto biglietti a questo link)



Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate