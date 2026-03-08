Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 8 marzo 2026, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 8 MARZO

SANREMO

10.00 & 15.00. Per il 140° anniversario di Eva Mameli Calvino (1886-2026), ‘Una giornata con Eva’: itinerario guidato alla scoperta di una donna straordinaria a cura di Marco Macchi. Ritrovo alle 10 in Piazza Colombo per visitare Villa Meridiana e Biblioteca Civica + ritrovo alle 15 al Casinò di Sanremo per visitare Villa Angerer, Crea e Cimitero Monumentale (possibilità di partecipare al mattino, al pomeriggio oppure all’intero percorso), partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti, prenotazioni 0184 580700 (h 10/18)



14.30 & 16.30. L'Arte e la Musica come balsamo per l'Anima - Tempo Ciclico: alle 14.30, laboratorio creativo con Donatella Perno ‘Scoprire la forza del rinnovarsi’ + alle 16.30, sessione di Biodanza con Marco Muratore ‘Vivere la forza della fragilità’. Orizzonti.life, Corso Inglesi 23, evento gratuito con prenotazione obbligatoria +39 347 094 1592



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.30. ‘Integrazione vitaminico-minerale, performance e miglioramento dello stile di vita attraverso un dialogo interattivo’: conferenza di Mauro Cirillo, autore e conoscitore di probiotica nutrizionale e mental training. Guest speaker Erika Martini. Salone di Palazzo Roverizio, ingresso libero

IMPERIA



11.00 & 15.00. ‘Le muse di Grock’: doppio appuntamento per la Festa della Donna a Villa Grock, al mattino un’esperienza con colazione inclusa, nel pomeriggio la visita accompagnata e, per tutta la giornata ingresso a tariffa ridotta per tutte le donne. Villa Grock, via Fanny Roncati (info e acquisto biglietti a questo link)



15.00-17.00. In occasione della Giornata Internazionale della Donna ‘Pic Nic al Museo’: incontro che unisce arte, letteratura e scienza per il benessere della persona intrecciando introspezione, creatività e benessere (25 euro). MACI Villa Faravelli, prenotazione obbligatoria scrivendo a museiimperia@solidarietaelavoro.it (più info)

17.30. In occasione della Festa della donna, ‘Imperia è Donna – Musica sotto le Gru’: musica della 'Disco Band Studio 54', pronta a far ballare il pubblico con le hit più amate della disco music. Banchina Aicardi a Oneglia, ingresso libero



21.30. Concerto del quartetto ‘Jacopo Forno & French Connection’ formato da Jacopo Forno (batteria), Hugo Mezzasalma (piano), Alberto Miccichè (basso), Maurizio Ditozzi (sax). Musica jazz dal repertorio di Horace Silver, Sonny Rollins, Sam Rivers, Hoagy Carmichael ed altri autori. Teatro dell’Attrito, prenotazione ingresso 320 212 7561



VENTIMIGLIA

10.00-18.00. Ultimo giorno della mostra collettiva ‘Voci di Donna’: viaggio colorato da espressioni di pittura, scultura, fotografia, artigianato artistico, installazioni e parole a cura di venticinque espositori di diverse esperienze artistiche. Evento promosso da Impresa Donna Confesercenti e realizzato da ART. Centro culturale San Francesco, via Garibaldi 37



16.00-21.00. 'Calandre: il sentiero ritrovato': mostra fotografica, curata da Saverio Chiappalone che ripercorre questa trasformazione attraverso immagini d’epoca e materiali d’archivio. Sala Polifunzionale di Cala del Forte, fino al 15 marzo, ingresso libero (da venerdì a domenica h 16/21, da lunedì a giovedì su appuntamento: tel. 0184 33109)



VALLECROSIA



9.00-18.00. Mercatino Solidale organizzato dalla Caritas parrocchiale di San Rocco insieme all’associazione Oasi Angeli di Pace. Dalle 11 alle 12.30 sarà offerto un aperitivo a tutte le donne. Cortile dell'Oratorio San Rocco

16.30. Nella Giornata Internazionale della Donna, ‘Da Donna a Donna - Pensieri e Parole di e per Donne Stra-ordinarie’: Reading teatrale-letterario a cura di Silvia Villa con Silvia Villa, Erika Rotandaro, Annalisa Ingrosso, Evelina Liverini, Federica Bruno, Lucia Lombardi, Marina Pratelli, Moreno Campodoni, Maura Polito. Biblioteca Civica (di fronte al Conad), ingresso libero con prenotazione obbligatoria WhatsApp 347 5446651



BORDIGHERA



17.00. Per la rassegna Winter in Spring 2026, ‘Assolta o colpevole’ di Enrico Cenderelli, interpretato dal Gruppo Donatori di Teatro DDT. Ex Chiesa Anglicana (a pagamento), prenotazioni consigliate al 333 615 5989 (Paola)



TAGGIA

9.00-20.00. San Benedetto Revelli: apertura degli stand gastronomici e artigianali e del mercato medievale Piazza Eroi Taggesi (il programma)



9.30-13.45. San Benedetto Revelli: inizio delle rappresentazioni sceniche negli 11 rioni partecipanti alla manifestazione (il programma)

10.00. 'San Benedetto, cronache di una tradizione': esposizione fotografica collettiva del Fotoclub Riviera dei Fiori, Caffè della Posta e il Rione Pantano in occasione dei 400 anni dal giuramento dei taggiaschi a San Benedetto Revelli. Caffè della Posta in via Soleri 5/e, fino al 12 marzo

14.30-15.30. San Benedetto Revelli: esibizione degli bandieratori di Borgo Moretta + Falconieri del Gran Ducato di Toscana Falconeria + Esposizione di rapaci e dimostrazione di volo (il programma)

15.30. San Benedetto Revelli: partenza del Corteo Storico dal campo delle scuole (il programma)

16.00. San Benedetto Revelli: gran Finale con l’arrivo del corteo, letture delle delibere e premiazioni in Piazza Cavour. Testimonial della manifestazione Ilaria Salerno infuencer e miss social Liguria 2024 fascia di Miss Italia. Insieme ad Ilaria sfilerà anche Nicla Ozenda direttamente dal programma la Ruota della Fortuna di Jerry Scotti (il programma)



DIANO MARINA



9.30. 6° Gran Fondo Città di Diano Marina - Memorial Goffredo Bonifazio: gara amatoriale aperta a tutti i tesserati (fci-udace-uisp) su un percorso di sicuro fascino di circa 100 km nel territorio ligure con partenza e arrivo dalla centralissima Piazza Martiri della Libertà di Diano Marina (più info)



16.00. Concerto dei Kind of Vasco in occasione della Giornata internazionale della donna: trio jazz composto da Marco Vezzoso (tromba e flicorno), Alessandro Collina (pianoforte) e Andrea Marchesini (percussioni). Palazzo del Parco, Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’, ingresso libero



17.30. Inaugurazione mostra personale ‘Abitata da un grido’ dell'artista Stefania Loreto curata da Gabriele Cordì. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco



CERVO



17.00. ‘Continuamente donna’: incontro è dedicato alla figura di Serafina Maria Raimondo, prima sindaca di Cervo, e alla questione femminile in Italia e in Liguria. Partecipano: Lina Cha (Sindaca di Cervo), Laura Amoretti (Consigliera Regionale di Parità), Raffaella Ranise (Autrice), Federica Podestà (Pro Loco Progetto Cervo), Scuola Primaria ‘A. Ferrari’ di Cervo. Coordina la Prof.ssa Antonella Martina. Oratorio di Santa Caterina, info 378 0929580



ENTROTERRA

CIVEZZA

17.00. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, presentazione del romanzo ‘L'Ombra di Perseo’ di Daniela Mencarelli Hofmann. Intervista a cura di Gabriella Benedetti. Lettura di Francesca Mareri + accompagnamento musicale e aperitivo. Forum Ricca, ingresso libero



DIANO CASTELLO

18.00. Per la Giornata Internazionale della Donna, concerto ‘Il vento e la ginestra’, viaggio nella musica e nelle parole di Fabrizio De Andrè, con protagonista la Ligustica Ensemble, formazione composta da Fulvio Venturi (voce), Marco Boeri (chitarre), Nadia Fascina (violoncello), Mauro Parrinello (contrabbasso) e Gianni Raspaldo (batteria). Al termine previsto un rinfresco per tutti. Teatro Concordia, ingresso gratuito



PIEVE DI TECO



15.00. Festa della donna in musica e teatro con Giorgia Brusco & Cristina Rovaldi: uno spettacolo tutto al femminile tra parola, canto e riflessione dal titolo 'Molly in Bloom' (10 euro). Teatro Salvini (più info)



15.00. Per la Festa della Donna, inaugurazione panchina rossa contro la violenza sulle donne con S. Messa cantata dall'Ensemble lirico Note di Seta. Rinfresco al termine. Evento a cura dello Zonta Club di Imperia. Frazione Moano



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

16.30. Sogno di una notte di mezza estate: adattamento di un grande classico con Maxime Cabre, Eden Duprat, Guillaume Legay, Océane Lhéritier, Pierre-Nicolas Marton, Mathieu Peyrille, Théodora Sogno, Flavien Viallet. Théâtre des Muses, Boulevard du Jardin Exotique 45 A (più info)



18.00. Concerto sinfonico diretto dal M° Christian Zacharias con Momo Kodama al Piano. Musiche Fauré, Poulenc, Schubert. Auditorium Rainier III (info e acquisto biglietti a questo link)



NICE

10.00-19.00. Fiera di Nizza su 15.000 m² con più di 400 stand e 500 marche al Palais des Expositions, Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny, fino al 16 marzo (più info)





