Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 1° marzo 2026, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 1° MARZO



IMPERIA



16.30. Per la Stagione Teatrale 25/25, commedia musicale ‘Tootsie’ con Paolo Conticini. Regia e adattamento di Massimo Romeo Piparo. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti)

17.00. Per la stagione ‘Shhh…’ di musica e teatro Marcovaldo, ovvero Le stagioni in città’ da Italo Calvino, spettacolo per bambini. Lo Spazio Vuoto, via Bonfante 37 (10 euro, fuori abbonamento)



VENTIMIGLIA



16.00-21.00. 'Calandre: il sentiero ritrovato': mostra fotografica, curata da Saverio Chiappalone che ripercorre questa trasformazione attraverso immagini d’epoca e materiali d’archivio. Sala Polifunzionale di Cala del Forte, fino al 15 marzo, ingresso libero (da venerdì a domenica h 16/21, da lunedì a giovedì su appuntamento: tel. 0184 33109)



17.00. Inaugurazione mostra collettiva ‘Voci di Donna’ preceduta da un momento di riflessione dedicato al significato profondo dell’iniziativa. Evento a cura di Impresa Donna Confesercenti in collaborazione con il collettivo ART.e. Centro Culturale Chiesa di San Francesco di via Garibaldi



BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



10.30. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



TAGGIA

10.00. 'San Benedetto, cronache di una tradizione': esposizione fotografica collettiva del Fotoclub Riviera dei Fiori, Caffè della Posta e il Rione Pantano in occasione dei 400 anni dal giuramento dei taggiaschi a San Benedetto Revelli. Caffè della Posta in via Soleri 5/e, fino al 12 marzo



DIANO MARINA



8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato. Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà



ENTROTERRA

CERIANA



9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VILLA FARALDI



9.00. Escursione di circa 3 ore sulla cosiddetta ‘Via della transumanza’ accompagnati dalla guida GAE Davide Fornaro (10 euro). Ritrovo davanti al Comune, info e prenotazioni al 3402440972



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

11.00-18.00. Art en fête: percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città Alta (prima domenica di ogni mese)

CANNES



10.00-19.00. Festival International des Jeux 2026 (ultimo giorno): tornei, animazioni interattive, iniziazioni per principianti, conferenze, mostre, incontri con gli autori, illustratori ed editori dei giochi preferiti dai giovani e non solo. Palais des Festivals et des Congrès (più info)



MENTON



14.30. Fête du Citron 2026: Sfilate dei frutti d’oro. Promenade du Soleil (info e acquisto biglietti a questo link)



NICE

10.00. Carnival Grand Swim: ipartecipanti sono invitati a presentarsi in costume, aggiungendo un tocco festoso ai loro costumi da bagno. Intrattenimento, batucada, buffet e balletto. Plage de l’Opéra (più info)



11.00-18.00. Carnevale di Nizza (153ª edizione): ultimo giorno del Villaggio del Carnevale con divertimento e sorprese, laboratori, attività ed eventi, rinfreschi e pasti leggeri disponibili in loco. Square Leclerc, Promenade du Paillon, ingresso gratuito (tutte le informazioni sull’evento a questo link)



VALLAURIS GOLFE-JUAN

10.30-14.00. ‘Napoléon à Golfe-Juan’: grande ricostruzione in abiti d’epoca dello sbarco di Napoleone sulla spiaggia + animazioni, conferenze e concerti. Luoghi vari, anche domani (cliccare questo link per leggere il programma)

