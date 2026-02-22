Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 22 febbraio 2026, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 22 FEBBRAIO

SANREMO



9.00-2.00. ‘Casa Sanremo 2026’: salotto ufficiale del Festival con numerosi eventi in programma: interviste, talk show, conferenze stampa, show-case, presentazioni di libri, premiazioni e tanti altri nuovi appuntamenti (possibilità di seguire gli eventi tramite dirette social o streaming). Palafiori di corso Garibaldi, fino al 28 febbraio (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

9.30-19.30. ‘Salti di gioia a Sanremo’: negozi aperti per lo Shopping nelle piazze e vie del Centro



10.00. Cerimonia dell'Anpi in ricordo di alcuni giovani sanremesi fucilati tra gennaio e febbraio 1945 tenuta dalla dott.ssa Sonia Balestra. Luogo dell'esecuzione in corso inglesi 544

15.30. Apertura ufficiale del 'Villaggio del Festival' nella suggestiva cornice di Villa Ormond: uno degli spazi simbolo della città, che accoglierà il pubblico con iniziative e attività dedicate all’atmosfera della manifestazione



17.00-22.00. Opening Party a bordo della Costa Toscana che inaugura la settimana musicale più attesa dell’anno: Check-in e imbarco (h 17/18) + Fuochi piromusicali dai ponti esterni di Costa Toscana (h 18.45/19.30) + Welcome cocktail e saluti istituzionali (h 19.30/20.45) + Charity Dinner (h 21) + Party con Deejay Time (h 23.15) + Sbarco (entro le ore 01.00). Evento a sostegno dell’Istituto pediatrico Giannina Gaslini (donazione minima di partecipazione è di 130 euro a persona). Per partecipare alla necessario effettuare la prenotazione con relativa donazione solo ed esclusivamente al seguente link: https://donaora.gaslininsieme.org/sanremocharitynight/



18.00. Show straordinario organizzato dal Comune di Sanremo in collaborazione con Costa Toscana che unirà musica ed effetti pirotecnici in uno scenario unico sul mare. Porto Vecchio



21.00. Per la rassegna letteraria ‘A(r)marsi di libri’, ospite lo scrittore e poeta Claudio Damiani. Modera la serata lo scrittore Riccardo Olivieri. Intermezzo musicale a cura di Giuliano Raimondo. La Cave Art & Music Club, vicolo Pescio 16 (ore 20 apericena, info e prenotazioni al numero 328 7329436. Ore 21 presentazione e reading), info e prenotazioni al 328 7329436



22.30. Private Party Radio Italia: momento unico, riservato e altamente mediatico, che inaugura la settimana del Festival con un’atmosfera vibrante e ricca di aspettative. Victory Morgana, info e prenotazioni https://www.victorymorganabay.it/

IMPERIA

16.30. ‘Capodanno lunare cinese ad Imperia’: conferenza di Alberto De Simone, direttore del CELSO Istituto di Studi Orientali e proiezione con i planetaristi del Comitato Antikythera. Museo Navale e Planetario (info e acquisto biglietti a questo link)

17.15. ‘Ancora’: monologo teatrale sulle tema delle assurdità di ogni guerra, di e con Luisa Vassallo. Teatro dell’Attrito, Via B. Bossi, info e prenotazioni 320 2127561



17.30. ‘Oltre le Gru Live’: evento a ingresso gratuito con protagonisti i ‘Disco Inferno’, tra le band disco-dance più apprezzate in Italia pronti a coinvolgere il pubblico con un travolgente viaggio musicale che attraverserà i grandi classici degli anni ’70, epoca d’oro della disco music, fino alle hit pop e dance più recenti. Palatenda di Banchina Aicardi



VENTIMIGLIA



14.00. Ciclo-Carnevale (3ª edizione): trucca bimbi di carnevale + giocoleria, ping pong, giochi classici + laboratorio naturalistico e birdwatching + laboratorio di ciclo-meccanica e manutenzione bici + test gratuito e-bike e e-cargo bike. Evento promosso da FIAB Riviera dei Fiori. Area ex Campasso c/o Oasi del Nervia, evento gratuito e aperto a tutti (lascia l’auto a casa, vieni in bici e in maschera)



16.00-21.00. 'Calandre: il sentiero ritrovato': mostra fotografica, curata da Saverio Chiappalone che ripercorre questa trasformazione attraverso immagini d’epoca e materiali d’archivio. Sala Polifunzionale di Cala del Forte, fino al 15 marzo, ingresso libero (da venerdì a domenica h 16/21, da lunedì a giovedì su appuntamento: tel. 0184 33109)



18.00. Ale&Franz portano in scena il loro nuovo spettacolo ‘Capitol’ho’: show originale che ripercorre la trentennale carriera del duo comico. Teatro Comunale, info 0183 1940197 (info e acquisto biglietti a questo link)



TAGGIA ARMA

10.00. 'San Benedetto, cronache di una tradizione': esposizione fotografica collettiva del Fotoclub Riviera dei Fiori, Caffè della Posta e il Rione Pantano in occasione dei 400 anni dal giuramento dei taggiaschi a San Benedetto Revelli. Caffè della Posta in via Soleri 5/e, fino al 12 marzo



10.45. 'Thinking Day': una domenica all'insegna dei valori del movimento Scout, tra giochi, grandi costruzioni pionieristiche e condivisione a cura del gruppo scout Tabya 100. Piazza Tiziano Chierotti

SAN LORENZO AL MARE



16.00. Per la rassegna,’A Teatro per Merenda con mamma e papà’, la Compagnia Chierici Cicolella mette in scena ‘La Ragazza con il Cappuccetto rosso’ con Marion Constantin, Marco Gualco, Lorenzo Satta. Al termine piccola merenda assieme agli attori. Teatro dell’albero, vicolo Vignasse 1, Tel/WhatsApp: 347 7302028 - email: info@ilteatrodellalbero.it



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.30-12.30. ‘I Paesaggi delle Caselle - Un viaggio tra caselle, terrazzamenti e memoria’: visita di circa 3 ore all’abitato rurale di Bestagnolo con la Guida Ambientale Escursionistica Luca Patelli. Partenza dalla Chiesa Parrocchiale di Chiappa, partecipazione libera (il programma a questo link)

ENTROTERRA



BAJARDO

16.30. Commemorazione del terremoto nel 1887 a Bajardo con processione fino ai ruderi della chiesa vecchia guidata dal parroco Don Zeno Locatelli e dal sindaco Remo Moraglia. Picchetto d’onore degli Alfieri di Castel Bajardo. Chiesa Parrocchiale



CAMPOROSSO



16.00. Premiazione dei Vincitori del Bando ACEB 2025: Banda Musicale ‘Città di Ventimiglia’; CESVIN – Centro Internazionale di Studi per la Storia della Vite e del Vino di Taggia; Banda Musicale ‘Borghetto San Nicolò APS – Città di Bordighera’: Pro Loco Camporosso ‘Gli Amici del Mulino’. Ospiti d’Onore la band ‘Buio Pesto’. Centro Polivalente Giovanni Falcone, C.so Vittorio Emanuele 236



PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



15.00. 'L'Europa Romantica': concerto con Piera Raineri al pianoforte e Marco Bortoletti al flauto. Musiche di Gaetano Donizetti, Robert Schumann, Franz Schubert, Gabriel Fauré, Émile Pessard, André Popp e Gioacchino Rossini. Evento a cura dell’Associazione Amici della Lirica di Imperia (10 euro). Teatro Salvini (più info)



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



16.00-20.00. ‘Vasadea’: ultimo giorno della mostra di ceramica dell’artista Fabiana D’Amico. Iniziativa a cura dell'archivio Sergio Gagliolo. Area Arte, via Municipio 1



FRANCIA

MENTON



14.30. Fête du Citron 2026: Sfilate dei frutti d’oro. Promenade du Soleil (info e acquisto biglietti a questo link)



MONACO



15.00. ‘Pelléas e Mélisande’: dramma lirico in 5 atti e 12 quadri con la musica di Claude Debussy. Opera di Monte Carlo (info e acquisto biglietti a questo link)

NICE



11.00-18.00. Carnevale di Nizza (153ª edizione): Villaggio del Carnevale con divertimento e sorprese, laboratori, attività ed eventi, rinfreschi e pasti leggeri disponibili in loco. Square Leclerc, Promenade du Paillon, ingresso gratuito. Aperto tutti i giorni fino al 1° marzo. Il 26 febbraio chiusura alle 22.00 (tutte le informazioni sull’evento a questo link)

14.30-16.00. Per il Carnevale di Nizza (153ª edizione), sfilata di carnevale diurna con gruppi folkloristici locali. Place Masséna, Area del Festival - intorno ai giardini Albert 1er (info e acquisto biglietti a questo link)



