Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 18 a domenica 22 febbraio 2026, in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 18 FEBBRAIO

SANREMO



9.00-2.00. ‘Casa Sanremo 2026’: salotto ufficiale del Festival con numerosi eventi in programma: interviste, talk show, conferenze stampa, show-case, presentazioni di libri, premiazioni e tanti altri nuovi appuntamenti (possibilità di seguire gli eventi tramite dirette social o streaming). Palafiori di corso Garibaldi, fino al 28 febbraio (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)



16.30. ‘Le grotte dei Balzi Rossi: due secoli di ricerche’: incontro a cura della direttrice del Museo Antonella Traverso. Evento a cura dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Museo Civico di Piazza Nota, ingresso libero



IMPERIA



20.00. ‘Cena con l’autore’: ospite della serata lo scrittore Orso Tosco che presenterà il romanzo ‘Controbuio. Vivere e morire al Casinò di Sanremo’. Evento a cura dell’associazione ‘Due parole in riva al mare’ (Cena + libro 45 euro). Ristorante ‘Dalla padella alla brace’, via Ospedale 31, info e prenotazioni 0183 294159



VENTIMIGLIA



19.00. ‘Presente e Futuro del Porto di Ventimiglia’: conferenza con relatore Marco Cornacchia, CEO del porto Cala del Forte, con apericena al Bistrot Baia del Forte, passeggiata G. Marconi 5 (45 euro a persona con ricavato devoluto al progetto ‘Vento di ponente - cambio di rotta’, Service del Lions Club Ufficiali d’Italia in partenariato con l’ASL 1 di Imperia, info e prenotazioni Whatsapp +39 338 9103114)



TAGGIA

10.00. 'San Benedetto, cronache di una tradizione': esposizione fotografica collettiva del Fotoclub Riviera dei Fiori, Caffè della Posta e il Rione Pantano in occasione dei 400 anni dal giuramento dei taggiaschi a San Benedetto Revelli. Caffè della Posta in via Soleri 5/e, fino al 12 marzo

DIANO MARINA



16.00-18.00. Mostra omaggio a Paolo Scati: l'artista, l'archeologo e il cittadino’ con una selezione di dipinti, ceramiche e bozzetti che ripercorrono la carriera dell'artista. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco (da martedì al sabato fino al 28 febbraio), info 328 7068446



SAN BARTOLOMEO AL MARE



16.00-18.00. ‘Come vivere più serenamente la terza e quarta età’: incontro con il dott. Antonello Culotta, Psicologo Psicoterapeuta, Formatore Gruppoanalista con formazione in Mindfulness, per riflettere sulla psicologia del ciclo di vita per abbattere stereotipi e pregiudizi su ‘Terza e Quarta età’, ‘Vecchiaia e Saggezza’. Saletta al pianterreno del Centro Incontro, Giardini 1° Maggio 7, ingresso libero e aperto a tutti, info 349 7378430

ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

NICE



11.00-18.00. Carnevale di Nizza (153ª edizione): Villaggio del Carnevale con divertimento e sorprese, laboratori, attività ed eventi, rinfreschi e pasti leggeri disponibili in loco. Square Leclerc, Promenade du Paillon, ingresso gratuito. Aperto tutti i giorni fino al 1° marzo. Giovedì 19 e 26 febbraio, chiusura fino alle 22.00 (tutte le informazioni sull’evento a questo link)

14.30-16.00. Per il Carnevale di Nizza (153ª edizione), Battaglie di fiori. Place Masséna, Area del Festival - intorno ai giardini Albert 1er (info e acquisto biglietti a questo link)



20.30. ‘Una storia importante’: World Tour di Eros Ramazzotti. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (info e acquisto biglietti a questo link)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



GIOVEDI’ 19 FEBBRAIO

SANREMO



9.00-2.00. ‘Casa Sanremo 2026’: salotto ufficiale del Festival con numerosi eventi in programma: interviste, talk show, conferenze stampa, show-case, presentazioni di libri, premiazioni e tanti altri nuovi appuntamenti (possibilità di seguire gli eventi tramite dirette social o streaming). Palafiori di corso Garibaldi, fino al 28 febbraio (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

IMPERIA



12.00 & 13.00. Per ‘Teatro a Mezzogiorno’, Vasco Rossi raccontato da Eugenio Ripepi, chitarra e voce (due rappresentazioni). Foyer del Teatro Cavour (info e prenotazioni)



17.00. Per la rassegna culturale ‘Tra le righe’, ‘La felicità e la disperazione, ovvero vittorie e sconfitte in amore’: incontro moderato dalle Prof.sse Natascia Frattaioli e Alessandra Garibaldi. Partecipano le Classi 4AC e 5AC del Liceo Vieusseux. Biblioteca ‘Spazio Raro’ in via Verdi 14, partecipazione libera e gratuita



VALLECROSIA



19.00-20.30. ‘Oltre il traguardo: la scienza dell'integrazione sportiva’: convegno con relatori Veronica Trevisan Mauceri, laureata in Scienze della Nutrizione e Nutrizione Naturopatica, specializzata in Nutrizione sportiva, e Andrea Pallanca, laureato farmacista presso l'università degli studi di Torino. Sala polivalente del Comune (più info)



BORDIGHERA

16.30. ‘Il ruolo del giornalismo nell’approfondimento della cronaca oltre la notizia’: conferenza dedicata all'evoluzione dell'informazione contemporanea tenuta dal giornalista e scrittore ligure Marco Vallarino, autore del libro ‘Tigri d'inchiostro’. Dialoga con l'autore Alberto Guglielmi Manzoni. Evento promosso dalla Fondazione ‘L'Uomo e il Pellicano’. Biblioteca Civica Internazionale di Via Romana 52, ingresso libero



TAGGIA

10.00. 'San Benedetto, cronache di una tradizione': esposizione fotografica collettiva del Fotoclub Riviera dei Fiori, Caffè della Posta e il Rione Pantano in occasione dei 400 anni dal giuramento dei taggiaschi a San Benedetto Revelli. Caffè della Posta in via Soleri 5/e, fino al 12 marzo



DIANO MARINA



16.00-18.00. Mostra omaggio a Paolo Scati: l'artista, l'archeologo e il cittadino’ con una selezione di dipinti, ceramiche e bozzetti che ripercorrono la carriera dell'artista. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco (da martedì al sabato fino al 28 febbraio), info 328 7068446



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MENTON



21.00. Fête du Citron 2026: corso notturno e spettacolo pirotecnico. Promenade du Soleil (info e acquisto biglietti a questo link)



MONACO



18.30. Happy Hour Musical con ‘Le Quatuor du Soleil’. Auditorium Rainier III (info e acquisto biglietti a questo link)



NICE



11.00-22.00. Carnevale di Nizza (153ª edizione): Villaggio del Carnevale con divertimento e sorprese, laboratori, attività ed eventi, rinfreschi e pasti leggeri disponibili in loco. Square Leclerc, Promenade du Paillon, ingresso gratuito. Aperto tutti i giorni fino al 1° marzo. Giovedì 19 e 26 febbraio, chiusura fino alle 22.00 (tutte le informazioni sull’evento a questo link)



VENERDI’ 20 FEBBRAIO

SANREMO



9.00-2.00. ‘Casa Sanremo 2026’: salotto ufficiale del Festival con numerosi eventi in programma: interviste, talk show, conferenze stampa, show-case, presentazioni di libri, premiazioni e tanti altri nuovi appuntamenti (possibilità di seguire gli eventi tramite dirette social o streaming). Palafiori di corso Garibaldi, fino al 28 febbraio (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)



16.00. Nuovo appuntamento pubblico dedicato al Referendum Giustizia, promosso dal Collettivo Studentesco Papavero Rosso, con interventi del magistrato Matteo Gobbi e della professoressa Valeria Ammirati. Federazione Operaia Sanremese, via Corradi 47, ingresso libero



IMPERIA

17.00. Per il ciclo ‘Quaestiones disputatae’, conferenza dal titolo ‘Conflitto sociale e democrazia degli affetti tra crisi identitarie e l’epoca delle passioni tristi’ tenuta da Luciano Moro dell’Ordine degli Psicologi. Evento a cura dell’Associazione Culturale ‘Michele De Tommaso’. Biblioteca civica ‘L. Lagorio’, ingresso libero



VENTIMIGLIA



15.00. Conferenza dal titolo ‘Tra seta, luce e movimento: Boldini nella Parigi della Belle ‘Epoque’ tenuta dalla docente Marina Tenuzzo. Petite Biblioteque del liceo Aprosio, ingresso libero



16.00-21.00. 'Calandre: il sentiero ritrovato': mostra fotografica, curata da Saverio Chiappalone che ripercorre questa trasformazione attraverso immagini d’epoca e materiali d’archivio. Sala Polifunzionale di Cala del Forte, fino al 15 marzo, ingresso libero (da venerdì a domenica h 16/21, da lunedì a giovedì su appuntamento: tel. 0184 33109)



BORDIGHERA



21.00. 40° Inverno Musicale: concerto Barocco dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con il soprano Albertina del Bo. Musiche di: Alessandro Scarlatti, Georg Matthias Monn, George Friedrich Händel, Antonio Vivaldi. Palazzo del Parco, ingresso a pagamento (info e acquisto biglietti a questo link)



TAGGIA

10.00. 'San Benedetto, cronache di una tradizione': esposizione fotografica collettiva del Fotoclub Riviera dei Fiori, Caffè della Posta e il Rione Pantano in occasione dei 400 anni dal giuramento dei taggiaschi a San Benedetto Revelli. Caffè della Posta in via Soleri 5/e, fino al 12 marzo



DIANO MARINA



16.00-18.00. Mostra omaggio a Paolo Scati: l'artista, l'archeologo e il cittadino’ con una selezione di dipinti, ceramiche e bozzetti che ripercorrono la carriera dell'artista. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco (da martedì al sabato fino al 28 febbraio), info 328 7068446



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



16.00-20.00. ‘Vasadea’: mostra di ceramica dell’artista Fabiana D’Amico. Iniziativa a cura dell'archivio Sergio Gagliolo. Area Arte, via Municipio 1, fino al 22 febbraio (da venerdì a domenica)

FRANCIA

NICE



11.00-18.00. Carnevale di Nizza (153ª edizione): Villaggio del Carnevale con divertimento e sorprese, laboratori, attività ed eventi, rinfreschi e pasti leggeri disponibili in loco. Square Leclerc, Promenade du Paillon, ingresso gratuito. Aperto tutti i giorni fino al 1° marzo. Il 26 febbraio chiusura alle 22.00 (tutte le informazioni sull’evento a questo link)



SABATO 21 FEBBRAIO



SANREMO



9.00-2.00. ‘Casa Sanremo 2026’: salotto ufficiale del Festival con numerosi eventi in programma: interviste, talk show, conferenze stampa, show-case, presentazioni di libri, premiazioni e tanti altri nuovi appuntamenti (possibilità di seguire gli eventi tramite dirette social o streaming). Palafiori di corso Garibaldi, fino al 28 febbraio (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

9.30-19.30. ‘Salti di gioia a Sanremo’: negozi aperti per lo Shopping nelle piazze e vie del Centro, anche domani



11.00. Per la rassegna ‘Emozioni, Affetti e Colori nel Mondo’ rivolta ai bambini dai 7-10 anni, Caccia al Tesoro Letterario: ‘Di cosa e’ fatto un abbraccio?’ di A. Pellai (Mondadori). Biblioteca civica, ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria allo 0184 58 07 23 - e-mail: biblioteca@comunedisanremo.it



17.00. Per il Festival di Musica Barocca, ‘Il Barocco (quasi) senza Vivaldi’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con il soprano Albertina del Bo. Musiche di: Alessandro Scarlatti, Georg Matthias Monn, George Friedrich Händel, Antonio Vivaldi (5 euro). Ex Oratorio di Santa Brigida nel Centro storico (più info)



17.30 & 20.00. ‘Sanremo in tavola’: alle 17.30 presentazione del libro ‘Sanremo Story’ di Claudio Porchia, con prefazione di Bruno Gambarotta e immagini tratte dallo storico archivio fotografico Moreschi + alle 20, cena firmata dagli chef Flavio Ottonello e Sergio Sartor accompagnata dallo storytelling di Claudio Porchia, che presenterà i piatti intrecciando musica, costume, aneddoti e memoria gastronomica (35 euro a persona, bevande escluse). Villaggio dei Fiori, Via Tiro a Volo 3, info e prenotazioni 380 8686215



21.00. Per ‘I concerti di Villa Zirio’: ‘Da Mozart a Piazzolla’: concerto con il violinista Paolo Ardinaghi e la pianista Sena Fini. Villa Zirio, in corso Cavallotti, ingresso libero

IMPERIA

21.00. ‘Ti ho sposato per Allegria’ di Natalia Ginzburg: spettacolo teatrale con Marianella Bargilli e Giampiero Ingrassia e con Lucia Vasini, Claudia Donadoni, Viola Lucio. Regia Emilio Russo Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



21.00. ‘Da Nord a Sud - Andata e Ritorno’: spettacolo di Teatro-Canzone di e con Alessandra Catalano. Casa del popolo, via del Collegio 3 a Oneglia, prenotazioni: 349 308 7552 - 320 683 7839



21.15. ‘Guitar story’: spettacolo musicale con Mauro Vero e Paolo Ballardini con brani strumentali e vocali che spaziano dal rock al blues, dalla musica classica al jazz attraverso lo strumento più popolare al mondo. Teatro dell’Attrito, Via B. Bossi, info e prenotazioni 320 2127561



VENTIMIGLIA



16.00-21.00. 'Calandre: il sentiero ritrovato': mostra fotografica, curata da Saverio Chiappalone che ripercorre questa trasformazione attraverso immagini d’epoca e materiali d’archivio. Sala Polifunzionale di Cala del Forte, fino al 15 marzo, ingresso libero (da venerdì a domenica h 16/21, da lunedì a giovedì su appuntamento: tel. 0184 33109)



14.00. ‘A Carnevale ogni gioco vale’: Musica, giochi e divertimento con attività per i più piccini, la grande pentolaccia, musica, esibizioni e il premio per il miglior costume. Belvedere Resentello



OSPEDALETTI

8.00-19.00. Mercatino di Antiquariato, collezionismo e vintage. Corso Regina Margherita, info 338 7262822 (3° sabato di ogni mese)

TAGGIA

10.00. 'San Benedetto, cronache di una tradizione': esposizione fotografica collettiva del Fotoclub Riviera dei Fiori, Caffè della Posta e il Rione Pantano in occasione dei 400 anni dal giuramento dei taggiaschi a San Benedetto Revelli. Caffè della Posta in via Soleri 5/e, fino al 12 marzo



17.00. Premiazione dell’edizione numero 32 del Premio letterario di Poesia Inedita ‘Ossi di Seppia’. Villa Boselli ad Arma

DIANO MARINA



10.30-18.30. ‘I Paesaggi delle Caselle - Un viaggio tra caselle, terrazzamenti e memoria’: apertura al pubblico dell'esposizione interattiva che, attraverso brevi documentari e video a 360°, permetterà di esplorare i paesaggi di pietra, le caselle, le neviere e le fornaci da calce. Palazzo del Parco (il programma a questo link)



15.00-18.00. Convegno sul tema ‘I Paesaggi delle Caselle - Un viaggio tra caselle, terrazzamenti e memoria’ con la partecipazione di numerosi relatori. Sala Margherita Drago (il programma a questo link)



18.00. Carnevale Dianese 2026 (57ª edizione): Carnevale By Night (h 18) + alle 21, esibizione musicale di DJ Fargetta. Piazza Martiri della Libertà e vie del centro cittadino’, ingresso libero



16.00-18.00. Mostra omaggio a Paolo Scati: l'artista, l'archeologo e il cittadino’ con una selezione di dipinti, ceramiche e bozzetti che ripercorrono la carriera dell'artista. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco (da martedì al sabato fino al 28 febbraio), info 328 7068446

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO



21.00. Per la stagione 2025/26 di teatro amatoriale dedicata alle compagnie affiliate Fita della Provincia di Imperia, commedia messa in scena dalla compagnia ‘Amici del Teatro’ di San Bartolomeo al Mare dal titolo ‘Arsenico e Vecchi Merletti’. Teatro Concordia, ingresso a offerta (info e prenotazioni a questo link)



DOLCEACQUA



14.30. Festa di Carnevale con animazione di ‘Squilibrio & Opt! Teatro’. Dopo la battaglia di coriandoli, premiazione della maschera più bella e la tradizionale ‘pentolaccia’ piena di caramelle + i gonfiabili di ‘Kenzo’. Piazza Mauro



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



16.00-20.00. ‘Vasadea’: mostra di ceramica dell’artista Fabiana D’Amico. Iniziativa a cura dell'archivio Sergio Gagliolo. Area Arte, via Municipio 1, fino al 22 febbraio (da venerdì a domenica)



FRANCIA

NICE



11.00-18.00. Carnevale di Nizza (153ª edizione): Villaggio del Carnevale con divertimento e sorprese, laboratori, attività ed eventi, rinfreschi e pasti leggeri disponibili in loco. Square Leclerc, Promenade du Paillon, ingresso gratuito. Aperto tutti i giorni fino al 1° marzo. Il 26 febbraio chiusura alle 22.00 (tutte le informazioni sull’evento a questo link)

14.30-16.00. Per il Carnevale di Nizza (153ª edizione), Battaglie di fiori. Place Masséna, Area del Festival - intorno ai giardini Albert 1er (info e acquisto biglietti a questo link)

20.30. Per il Carnevale di Nizza (153ª edizione), sfilata di Carnevale illuminata. Place Masséna, Area del Festival - intorno ai giardini Albert 1er (info e acquisto biglietti a questo link)



DOMENICA 22 FEBBRAIO

SANREMO



9.00-2.00. ‘Casa Sanremo 2026’: salotto ufficiale del Festival con numerosi eventi in programma: interviste, talk show, conferenze stampa, show-case, presentazioni di libri, premiazioni e tanti altri nuovi appuntamenti (possibilità di seguire gli eventi tramite dirette social o streaming). Palafiori di corso Garibaldi, fino al 28 febbraio (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

9.30-19.30. ‘Salti di gioia a Sanremo’: negozi aperti per lo Shopping nelle piazze e vie del Centro



17.00-22.00. Opening Party a bordo della Costa Toscana che inaugura la settimana musicale più attesa dell’anno: Check-in e imbarco (h 17/18) + Fuochi piromusicali dai ponti esterni di Costa Toscana (h 18.45/19.30) + Welcome cocktail e saluti istituzionali (h 19.30/20.45) + Charity Dinner (h 21) + Party con Deejay Time (h 23.15) + Sbarco (entro le ore 01.00). Evento a sostegno dell’Istituto pediatrico Giannina Gaslini (donazione minima di partecipazione è di 130 euro a persona). Per partecipare alla necessario effettuare la prenotazione con relativa donazione solo ed esclusivamente al seguente link: https://donaora.gaslininsieme.org/sanremocharitynight/

IMPERIA

16.30. ‘Capodanno lunare cinese ad Imperia’: conferenza di Alberto De Simone, direttore del CELSO Istituto di Studi Orientali e proiezione con i planetaristi del Comitato Antikythera. Museo Navale e Planetario (info e acquisto biglietti a questo link)

17.15. ‘Ancora’: monologo teatrale sulle tema delle assurdità di ogni guerra, di e con Luisa Vassallo. Teatro dell’Attrito, Via B. Bossi, info e prenotazioni 320 2127561



VENTIMIGLIA



14.00. Ciclo-Carnevale (3ª edizione): trucca bimbi di carnevale + giocoleria, ping pong, giochi classici + laboratorio naturalistico e birdwatching + laboratorio di ciclo-meccanica e manutenzione bici + test gratuito e-bike e e-cargo bike. Evento promosso da FIAB Riviera dei Fiori. Area ex Campasso c/o Oasi del Nervia, evento gratuito e aperto a tutti (lascia l’auto a casa, vieni in bici e in maschera)



16.00-21.00. 'Calandre: il sentiero ritrovato': mostra fotografica, curata da Saverio Chiappalone che ripercorre questa trasformazione attraverso immagini d’epoca e materiali d’archivio. Sala Polifunzionale di Cala del Forte, fino al 15 marzo, ingresso libero (da venerdì a domenica h 16/21, da lunedì a giovedì su appuntamento: tel. 0184 33109)



18.00. Ale&Franz portano in scena il loro nuovo spettacolo ‘Capitol’ho’: show originale che ripercorre la trentennale carriera del duo comico. Teatro Comunale, info 0183 1940197 (info e acquisto biglietti a questo link)



TAGGIA

10.00. 'San Benedetto, cronache di una tradizione': esposizione fotografica collettiva del Fotoclub Riviera dei Fiori, Caffè della Posta e il Rione Pantano in occasione dei 400 anni dal giuramento dei taggiaschi a San Benedetto Revelli. Caffè della Posta in via Soleri 5/e, fino al 12 marzo

SAN LORENZO AL MARE



16.00. Per la rassegna,’A Teatro per Merenda con mamma e papà’, la Compagnia Chierici Cicolella mette in scena ‘La Ragazza con il Cappuccetto rosso’ con Marion Constantin, Marco Gualco, Lorenzo Satta. Al termine piccola merenda assieme agli attori. Teatro dell’albero, vicolo Vignasse 1, Tel/WhatsApp: 347 7302028 - email: info@ilteatrodellalbero.it



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.30-12.30. ‘I Paesaggi delle Caselle - Un viaggio tra caselle, terrazzamenti e memoria’: visita di circa 3 ore all’abitato rurale di Bestagnolo con la Guida Ambientale Escursionistica Luca Patelli. Partenza dalla Chiesa Parrocchiale di Chiappa, partecipazione libera (il programma a questo link)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO



16.00. Premiazione dei Vincitori del Bando ACEB 2025: Banda Musicale ‘Città di Ventimiglia’; CESVIN – Centro Internazionale di Studi per la Storia della Vite e del Vino di Taggia; Banda Musicale ‘Borghetto San Nicolò APS – Città di Bordighera’: Pro Loco Camporosso ‘Gli Amici del Mulino’. Ospiti d’Onore la band ‘Buio Pesto’. Centro Polivalente Giovanni Falcone, C.so Vittorio Emanuele 236



PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



15.00. 'L'Europa Romantica': concerto con Piera Raineri al pianoforte e Marco Bortoletti al flauto. Musiche di Gaetano Donizetti, Robert Schumann, Franz Schubert, Gabriel Fauré, Émile Pessard, André Popp e Gioacchino Rossini. Evento a cura dell’Associazione Amici della Lirica di Imperia (10 euro). Teatro Salvini (più info)



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



16.00-20.00. ‘Vasadea’: ultimo giorno della mostra di ceramica dell’artista Fabiana D’Amico. Iniziativa a cura dell'archivio Sergio Gagliolo. Area Arte, via Municipio 1



FRANCIA

MENTON



14.30. Fête du Citron 2026: Sfilate dei frutti d’oro. Promenade du Soleil (info e acquisto biglietti a questo link)



MONACO



15.00. ‘Pelléas e Mélisande’: dramma lirico in 5 atti e 12 quadri con la musica di Claude Debussy. Opera di Monte Carlo (info e acquisto biglietti a questo link)

NICE



11.00-18.00. Carnevale di Nizza (153ª edizione): Villaggio del Carnevale con divertimento e sorprese, laboratori, attività ed eventi, rinfreschi e pasti leggeri disponibili in loco. Square Leclerc, Promenade du Paillon, ingresso gratuito. Aperto tutti i giorni fino al 1° marzo. Il 26 febbraio chiusura alle 22.00 (tutte le informazioni sull’evento a questo link)

14.30-16.00. Per il Carnevale di Nizza (153ª edizione), sfilata di carnevale diurna con gruppi folkloristici locali. Place Masséna, Area del Festival - intorno ai giardini Albert 1er (info e acquisto biglietti a questo link)



Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate