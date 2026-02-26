Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 26 febbraio a domenica 1° marzo 2026, in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 26 FEBBRAIO



IMPERIA



12.00 & 13.00. Per ‘Teatro a Mezzogiorno’, Gianna Nannini raccontata da Eugenio Ripepi, chitarra e voce (due rappresentazioni). Foyer del Teatro Cavour (info e prenotazioni)



VENTIMIGLIA

9.00. Escursione ad anello nell'entroterra di Ventimiglia, tra Torri e Collabassa, a cura del CAI sezione di Sanremo. Ritrovo presso il parcheggio del negozio ‘Catering’ in sponda destra Roya, info e iscrizioni al 338 6279965 (più info)



BORDIGHERA

10.00. Concerto dell'associazione ‘Musica contro le mafie’ dalle associazioni ‘Libera’ e ‘Musica contro le mafie’ con esibizione musicale di giovani talenti. Palazzo del Parco, ingresso libero



TAGGIA

10.00. 'San Benedetto, cronache di una tradizione': esposizione fotografica collettiva del Fotoclub Riviera dei Fiori, Caffè della Posta e il Rione Pantano in occasione dei 400 anni dal giuramento dei taggiaschi a San Benedetto Revelli. Caffè della Posta in via Soleri 5/e, fino al 12 marzo



DIANO MARINA



16.00-18.00. Mostra omaggio a Paolo Scati: l'artista, l'archeologo e il cittadino’ con una selezione di dipinti, ceramiche e bozzetti che ripercorrono la carriera dell'artista. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco (da martedì al sabato fino al 28 febbraio), info 328 7068446



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MENTON



21.00. Fête du Citron 2026: corso notturno e spettacolo pirotecnico. Promenade du Soleil (info e acquisto biglietti a questo link)



MONACO



20.00. ‘Pelléas e Mélisande’: dramma lirico in 5 atti e 12 quadri con la musica di Claude Debussy. Opera di Monte Carlo (info e acquisto biglietti a questo link)



NICE



11.00-22.00. Carnevale di Nizza (153ª edizione): Villaggio del Carnevale con divertimento e sorprese, laboratori, attività ed eventi, rinfreschi e pasti leggeri disponibili in loco. Square Leclerc, Promenade du Paillon, ingresso gratuito. Aperto tutti i giorni fino al 1° marzo (tutte le informazioni sull’evento a questo link)



VENERDI’ 27 FEBBRAIO

IMPERIA



14.30-17.30. ‘Pompieropoli’: percorso ludico-didattico a cura dei Vigili del Fuoco dove i bambini delle scuole primarie e secondarie potranno vestire i panni di ‘piccoli pompieri’, imparando attraverso il gioco le regole fondamentali della sicurezza e della prevenzione. Presenti anche alcuni mezzi di soccorso in esposizione e alcune unità cinofile con i loro ‘colleghi a quattro zampe’. Piazza San Giovanni

17.30. Nell'ambito della tredicesima rassegna degli Aperitivi letterari incontro con l'autore, Rodolfo Rotondo presenta il suo ultimo romanzo ‘Dettagli preziosi’, un giallo per veri appassionati del genere. Dialogo con l'autore a cura del giornalista Diego David, direttore de La voce di Imperia. Teatro dell’Attrito, Via B. Bossi, info 329 4955513



21.00. 'Crescere dritti e sicuri di sé - Mini-corso di educazione posturale in famiglia': iincontro dedicato ai genitori per sviluppare maggiore consapevolezza e aiutare i propri figli a recuperare una postura corretta (spesso la schiena curva non è pigrizia, ma mancanza di educazione motoria e consapevolezza del corpo. Oratorio della Parrocchia Sacra Famiglia, Via Spontone 46, partecipazione gratuita (iscrizione consigliata ma non obbligatoria: associazioneprofamiliaimperia@gmail.com)



VENTIMIGLIA



16.00-21.00. 'Calandre: il sentiero ritrovato': mostra fotografica, curata da Saverio Chiappalone che ripercorre questa trasformazione attraverso immagini d’epoca e materiali d’archivio. Sala Polifunzionale di Cala del Forte, fino al 15 marzo, ingresso libero (da venerdì a domenica h 16/21, da lunedì a giovedì su appuntamento: tel. 0184 33109)



OSPEDALETTI

21.00. Per gli appuntamenti ‘La Luna sul Mare’, Sorvolando la Luna: osservazioni guidate ai telescopi della Luna e degli oggetti celesti più belli del periodo (durata un'ora circa). Pista Ciclabile, offerta libera, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554



TAGGIA

10.00. 'San Benedetto, cronache di una tradizione': esposizione fotografica collettiva del Fotoclub Riviera dei Fiori, Caffè della Posta e il Rione Pantano in occasione dei 400 anni dal giuramento dei taggiaschi a San Benedetto Revelli. Caffè della Posta in via Soleri 5/e, fino al 12 marzo



14.00-17.00. ‘Seminiamo Salute - coltiviamo oggi il benessere di domani’: pomeriggio dedicato alla prevenzione ed ai corretti stili di vita a cura della Asl 1 con al centro temi importanti come l’alimentazione, il diabete, le manovre di primo soccorso e tanto altro ancora. Evento aperto a tutta la cittadinanza. Giardini di Viale delle Palme ad Arma



DIANO MARINA



10.00. Concerto dell'associazione ‘Musica contro le mafie’ dalle associazioni ‘Libera’ e ‘Musica contro le mafie’ con esibizione musicale di giovani talenti. Politeama Dianese di via Cairoli, ingresso libero



16.00-18.00. Mostra omaggio a Paolo Scati: l'artista, l'archeologo e il cittadino’ con una selezione di dipinti, ceramiche e bozzetti che ripercorrono la carriera dell'artista. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco (da martedì al sabato fino al 28 febbraio), info 328 7068446



17.30. Per la rassegna ‘I Venerdì della conoscenza’, ‘I valori, le culture e la convivenza. Dalla legge al rispetto’: incontro con la giornalista e conduttrice Mediaset Safiria Leccese e il gesuita e teologo Carlo Casalone. Modera il fisico del CNR Pier Francesco Moretti. Sala Consiliare del Comune (secondo piano), Piazza Martiri della Libertà, conferma prenotazione a cultura@comune.dianomarina.im.it



ENTROTERRA

PRELÀ



10.30-12.30. Incontro dal titolo ‘Amico cane: cura, rispetto, responsabilità’ a cura della Sanità Animale di Asl1 con la dott.sa Manuela Mangiola, veterinaria Sanità Animale di Asl1, su: ‘Identificazione e registrazione del cane: obblighi e procedure; Il possesso responsabile: diritti, doveri e buone pratiche; Leishmaniosi nel cane: cos’è e come prevenirla + possibilità di microchippare il proprio cane, a pagamento. Sala consiliare sita in piazza Umberto I, partecipazione libera



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



10.00-19.00. Festival International des Jeux 2026: tornei, animazioni interattive, iniziazioni per principianti, conferenze, mostre, incontri con gli autori, illustratori ed editori dei giochi preferiti dai giovani e non solo. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 1 marzo (più info)



MONACO



20.00. ‘Con gli occhi di Monet’: spettacolo teatrale con Clovis Cornillac, Maud Baecker ed Eric Prat. Théâtre Princesse Grace, avenue d’Ostende 12 (più info)



NICE



11.00-18.00. Carnevale di Nizza (153ª edizione): Villaggio del Carnevale con divertimento e sorprese, laboratori, attività ed eventi, rinfreschi e pasti leggeri disponibili in loco. Square Leclerc, Promenade du Paillon, ingresso gratuito. Aperto tutti i giorni fino al 1° marzo (tutte le informazioni sull’evento a questo link)

20.00. Lou Queernaval: il primo carnevale gay francese, radicato nella tradizione carnevalesca di Nizza, un evento popolare aperto a tutti. Place Masséna, ingresso gratuito (prenotazione obbligatoria a questo link)



SABATO 28 FEBBRAIO

IMPERIA



9.15. ‘Il Lupo tra tutela e convivenza’: convegno organizzato dalla provincia con la partecipazione di numerosi relatori. Sala consiliare in viale Matteotti 147 (locandina con il programma)

17.00. Per la stagione ‘Shhh…’ di musica e teatro ‘Marcovaldo, ovvero Le stagioni in città’ da Italo Calvino, spettacolo per bambini. Lo Spazio Vuoto, via Bonfante 37, anche domani (10 euro, fuori abbonamento)

21.00. Per la Stagione Teatrale 25/25, commedia musicale ‘Tootsie’ con Paolo Conticini. Regia e adattamento di Massimo Romeo Piparo. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti)



21.15. Il ‘Double Trust Choir’ presenta ‘Give Peace a Chance’ e lancia il suo messaggio di pace: dal gospel agli spiritual, dal swing al reggae, al ritmo del Double e della musica afro americana, eseguita con originali arrangiamenti a ‘cappella’. Teatro dell’Attrito, prenotazioni al 320 212 7561



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



16.00-21.00. 'Calandre: il sentiero ritrovato': mostra fotografica, curata da Saverio Chiappalone che ripercorre questa trasformazione attraverso immagini d’epoca e materiali d’archivio. Sala Polifunzionale di Cala del Forte, fino al 15 marzo, ingresso libero (da venerdì a domenica h 16/21, da lunedì a giovedì su appuntamento: tel. 0184 33109)



15.30. Rassegna ‘Ventimiglia in Noir Book Festival 2026’ (3ª edizione) con la partecipazione di cinque scrittori: Orso Tosco (vincitore del Premio Scerbanenco 2024), Marco Della Croce, Morena Fellegara, Luisa Ferrari e Luigi Romano Marchitelli. Biblioteca Aprosiana, Fondo Moderno



BORDIGHERA



10.30. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



16.00. Presentazione libro ‘L'ascesa di Hamas - Cronaca di un'occupazione che ha divorato la pace’ di Renato Frezza (Maurizio Vetri Editore). hotel Parigi



TAGGIA

10.00. 'San Benedetto, cronache di una tradizione': esposizione fotografica collettiva del Fotoclub Riviera dei Fiori, Caffè della Posta e il Rione Pantano in occasione dei 400 anni dal giuramento dei taggiaschi a San Benedetto Revelli. Caffè della Posta in via Soleri 5/e, fino al 12 marzo

DIANO MARINA



16.00-18.00. Ultimo giorno della Mostra omaggio a Paolo Scati: l'artista, l'archeologo e il cittadino’ con una selezione di dipinti, ceramiche e bozzetti che ripercorrono la carriera dell'artista. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco, info 328 7068446



CERVO



17.00. Per la rassegna ‘Cervo in blu d’inchiostro’, la giornalista e scrittrice Marta Stella presenta il libro ‘Adela Turin, Orsola Nemi e le Altre - La scrittura delle donne nella letteratura per l’infanzia’. Intervista a cura di Francesca Rotta Gentile, docente del Liceo Cassini di Sanremo. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero

ENTROTERRA

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



10.00-19.00. Festival International des Jeux 2026: tornei, animazioni interattive, iniziazioni per principianti, conferenze, mostre, incontri con gli autori, illustratori ed editori dei giochi preferiti dai giovani e non solo. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 1 marzo (più info)



MONACO



20.00. ‘Pelléas e Mélisande’: dramma lirico in 5 atti e 12 quadri con la musica di Claude Debussy. Opera di Monte Carlo (info e acquisto biglietti a questo link)



NICE



11.00-18.00. Carnevale di Nizza (153ª edizione): Villaggio del Carnevale con divertimento e sorprese, laboratori, attività ed eventi, rinfreschi e pasti leggeri disponibili in loco. Square Leclerc, Promenade du Paillon, ingresso gratuito. Aperto tutti i giorni fino al 1° marzo (tutte le informazioni sull’evento a questo link)

14.30-16.00. Per il Carnevale di Nizza (153ª edizione), Battaglie di fiori. Place Masséna, Area del Festival - intorno ai giardini Albert 1er (info e acquisto biglietti a questo link)

20.30. Per il Carnevale di Nizza (153ª edizione), sfilata di Carnevale illuminata. Place Masséna, Area del Festival - intorno ai giardini Albert 1er (info e acquisto biglietti a questo link)



22.45. Per il Carnevale di Nizza, cremazione del seguita dai fuochi d'artificio con incontro di fronte alla spiaggia dell'Opéra per salutare Sua Maestà. Promenade des Anglais, di fronte all'Opera Beach (più info)



VALLAURIS GOLFE-JUAN

9.30-17.30. ‘Napoléon à Golfe-Juan’: grande ricostruzione in abiti d’epoca dello sbarco di Napoleone sulla spiaggia + animazioni, conferenze e concerti. Luoghi vari, anche domani (cliccare questo link per leggere il programma)



DOMENICA 1° MARZO



IMPERIA



16.30. Per la Stagione Teatrale 25/25, commedia musicale ‘Tootsie’ con Paolo Conticini. Regia e adattamento di Massimo Romeo Piparo. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti)

17.00. Per la stagione ‘Shhh…’ di musica e teatro Marcovaldo, ovvero Le stagioni in città’ da Italo Calvino, spettacolo per bambini. Lo Spazio Vuoto, via Bonfante 37 (10 euro, fuori abbonamento)



VENTIMIGLIA



16.00-21.00. 'Calandre: il sentiero ritrovato': mostra fotografica, curata da Saverio Chiappalone che ripercorre questa trasformazione attraverso immagini d’epoca e materiali d’archivio. Sala Polifunzionale di Cala del Forte, fino al 15 marzo, ingresso libero (da venerdì a domenica h 16/21, da lunedì a giovedì su appuntamento: tel. 0184 33109)



17.00. Inaugurazione mostra collettiva ‘Voci di Donna’ preceduta da un momento di riflessione dedicato al significato profondo dell’iniziativa. Evento a cura di Impresa Donna Confesercenti in collaborazione con il collettivo ART.e. Centro Culturale Chiesa di San Francesco di via Garibaldi



BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



10.30. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



TAGGIA

10.00. 'San Benedetto, cronache di una tradizione': esposizione fotografica collettiva del Fotoclub Riviera dei Fiori, Caffè della Posta e il Rione Pantano in occasione dei 400 anni dal giuramento dei taggiaschi a San Benedetto Revelli. Caffè della Posta in via Soleri 5/e, fino al 12 marzo



DIANO MARINA



8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato. Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà



ENTROTERRA

CERIANA



9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VILLA FARALDI



9.00. Escursione di circa 3 ore sulla cosiddetta ‘Via della transumanza’ accompagnati dalla guida GAE Davide Fornaro (10 euro). Ritrovo davanti al Comune, info e prenotazioni al 3402440972



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

11.00-18.00. Art en fête: percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città Alta (prima domenica di ogni mese)

CANNES



10.00-19.00. Festival International des Jeux 2026 (ultimo giorno): tornei, animazioni interattive, iniziazioni per principianti, conferenze, mostre, incontri con gli autori, illustratori ed editori dei giochi preferiti dai giovani e non solo. Palais des Festivals et des Congrès (più info)



MENTON



14.30. Fête du Citron 2026: Sfilate dei frutti d’oro. Promenade du Soleil (info e acquisto biglietti a questo link)



NICE

10.00. Carnival Grand Swim: ipartecipanti sono invitati a presentarsi in costume, aggiungendo un tocco festoso ai loro costumi da bagno. Intrattenimento, batucada, buffet e balletto. Plage de l’Opéra (più info)



11.00-18.00. Carnevale di Nizza (153ª edizione): ultimo giorno del Villaggio del Carnevale con divertimento e sorprese, laboratori, attività ed eventi, rinfreschi e pasti leggeri disponibili in loco. Square Leclerc, Promenade du Paillon, ingresso gratuito (tutte le informazioni sull’evento a questo link)



VALLAURIS GOLFE-JUAN

10.30-14.00. ‘Napoléon à Golfe-Juan’: grande ricostruzione in abiti d’epoca dello sbarco di Napoleone sulla spiaggia + animazioni, conferenze e concerti. Luoghi vari, anche domani (cliccare questo link per leggere il programma)

