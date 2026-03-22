Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 22 marzo 2026, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 22 MARZO

SANREMO



10.00. Granfondo Sanremo-Sanremo ‘La Classicissima’ (12ª edizione) con partenza dal lungomare Salvo d’Acquisto e arrivo previsto sul Poggio tra le 12.30 e le 13.30. Le premiazioni a Villa Ormond, dove si terrà anche il pasta party finale, intorno alle ore 15 (più info)



11.00-23.00. Ring Fighter targato Kombat Tour Italia: evento promosso da Lorenzo Dibari e da Antonio Piccirillo con il meglio dei combattenti dilettanti liguri di Kickboxing, K1 style, Sanda, Savate, MMA, Muay Thai, Boxe e di atleti provenienti da tutta Italia. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero



12.00-15.00. B-Lunch: esperienza gastronomica che unisce la leggerezza del pranzo all’atmosfera conviviale del brunch, accogliendo ospiti interni ed esterni con una cucina che porta la firma dell’Executive Chef Alessandro Schiavon, che interpreta ingredienti stagionali e sapori del territorio in chiave contemporanea. The RUFftop dell’Europa Palace, info e prenotazioni 0184 715000 (più info)

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-21.00. Esposizione dal titolo 'Pedalando sulle onde' con le opere del pittore Sergio 'Ciacio' Biancheri e con le biciclette storiche del Museo della Bicicletta degli Aregai (da martedì al sabato h 10.30/12.30-16/21, domenica e lunedì 16/21). Teatro Ariston, fino al 10 aprile



IMPERIA



10.30. Per ‘Street Food di Primavera’, ‘Oltre le Gru Ballando con Gusto’: apertura evento street food, animazione e giochi + Lezione gratuita di fitness musicale con Barbara (h 11) + si balla con DJ Khris (h 12.30) + Serena & Beatrice ballo liscio, da sala e di gruppo (h 15.30). Banchina Aicardi



10.30. ‘Creatività a colazione’: una mattinata all’insegna della scoperta tra architetture, espressività e laboratori creativi per adulti e famiglie (ingresso + visita accompagnata + colazione + attività 20 euro a partecipante. Villa Grock, via Fanny Roncati (info e acquisto biglietti a questo link)



16.30. Concerto ‘Musica oltre ogni barriera’ con la MusicabiliBand e il Coro Anffas Imperia a cura di ANFFAS Albenga, ANFFAS Imperia e Il Gabbiano – Centri Riabilitativi per Disabili. Teatro delle Opere Parrocchiali di Via Verdi 14 (evento aperto a tutta la cittadinanza con ingresso ad offerta libera)



16.30. Per la Stagione per le famiglie, spettacolo di prosa dal titolo ‘Per questo mi chiamo Giovanni’ di Gianni Clementi liberamente ispirato al romanzo di Luigi Garlando con Stefano Messina e Giacomo Messina. Regia di Stefano Messina. Produzione CompagniaAttori&Tecnici di Roma. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



17.30. Per la rassegna ‘Note svelate - concerti per ascoltare, capire, vivere la musica’, ‘I grandi successi dello Zecchino d'Oro’ a cura di allievi e docenti di Accademia Vocale e Corale di Imperia e Scuola di Musica MozArt&Blues. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni: www.lamusicamifacrescere.it



21.15. Per la Stagione teatrale 2026, ‘Il Funerale di mia Madre’ di Kelly Jones: spettacolo teatrale con Elsa Bossi, Alice Giroldini, Mauro Parrinello. Produzione (20 euro). Teatro ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37, info e acquisto biglietti al 329 7433720



VENTIMIGLIA



10.00-18.00. (RINVIATA A DATA DA DESTINARSI) Fiera di San Giuseppe: mercatino dell'artigianato, mercatino dell'antiquariato, stand di commercianti, associazioni, hobbisti e alimentari, mostra di fumetti, gonfiabili, animazioni, fattoria didattica, giochi per i più piccoli ed esposizione di artisti e artigiani. Città Alta

OSPEDALETTI



10.00-16.00. ‘Giornate FAI d’Autunno’: visite alla Casa e Collezione Laura a Villa San Luca a cura della Delegazione FAI di Imperia (h 10, 11, 14 e 16). Via Camillo Benso Conte di Cavour 40 (informazioni e prenotazioni a questo link)



12.00. Sagra del Carciofo a cura de ‘U Descu Spiareté’ con menù: insalata ‘Pantera’ con carciofi crudi + Pennette in salsa di carciofi + Fritto di calamari e carciofi + Crostata (30 euro). Lungo Corso Regina Margherita, di fronte all’Hotel Petit Royal ( apertura cassa ore 10, fino ad un massimo di 350 posti)



17.00. Per il ‘Festival delle Ragazze’, la scrittrice Chiara Ferraris presenta il libro ‘Lady Montagu’. Sala Eventi ‘La Piccola’, ingresso libero



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo 'Menton - La Fete du Citron'. Sede dell'UCD, in via Al Mercato 8, fino al 29 marzo



DIANO MARINA



15.00-18.30. Ultimo giorno della mostra personale ‘Abitata da un grido’ dell'artista Stefania Loreto curata da Gabriele Cordì. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco



21.00. Spettacolo teatrale ‘La Passione di Maria’, scritto e interpretato dall'attrice Giorgia Brusco. Teatro Sandro Palmieri del Politeama Dianese, via Cairoli 35, ingresso libero



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



10.00-20.00. ‘Arte e Gusto’: manifestazione di natura espositiva, culturale ed intrattenitiva incentrata sui temi dell’arte, dell’artigianato della cultura e delle colture volta alla promozione del territorio e delle sue tradizioni ed eccellenze. Centro Polivalente G. Falcone, ingresso libero



PIGNA



10.00-18.00. Per le ‘Giornate FAI di Primavera 2026’, visite accompagnate nel borgo do Pigna, alla Chiesa di San Michele Arcangelo, Chiesa Romanica di San Tommaso, Chiesa San Bernardo, Villa Isnardi + passeggiata naturalistica alla Madonna del Passoscio (su prenotazione cpn messaggio WhatsApp al numero 391 104 2608). A cura della Delegazione Fai di Imperia (tutte le info a questo link)



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

16.00-20.00. Mostra personale ‘Into the Mix’ dell’artista Toni Meneguzzo, a cura dell’Archivio Sergio Gagliolo. Area Arte Vallebona (fino al 6 aprile dal venerdì alla domenica), ingresso libero



FRANCIA

MONACO



9.00-17.30. 51° Critérium di Monaco: gare organizzate sul circuito del Porto di Monaco, che si sviluppa su una lunghezza di 1330 metri. Porto Hercule di Monaco (più info)



15.00. ‘Il trovatore’ di Giuseppe Verdi: spettacolo d’opera diretto da Giacomo Sagripanti con messa in scena a cura di Francisco Negrin. Opéra de Monte-Carlo (info e acquisto biglietti a questo link)



16.30. ‘La Nuit du 14, Chez Léonie’: commedia drammatica, sociale e politica con Ariane Carmin o Lucile Künzli, Agnès Chamak, Fabien Floris o Julien Jacob, Montaine Fregeai o Katia Miran, Maroussia Henrich e Taos Sonzogni. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45 (info e acquisto biglietti a questo link)

19.30. Printemps des Arts de Monte-Carlo, Concert Jazz di Yessaï Karapetian Quintet. Théâtre Princesse Grace (più info)



NICE

11.00-18.00. Giornate del cinema italiano (40ª edizione): proiezione film ‘Il Ragazzo dai pantaloni rosa’ (h 11) + ‘Berlinguer, la grande ambition’ (h 14) + conferenza in francese di Vincent Jourdan dal titolo ‘La politica nel cinema italiano’, ingresso gratuito (h 16.30) + ‘Palombella rossa’ (h 18). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31 (info e acquisto biglietti a questo link)



16.30. Tour 2026 di Michel Jonasz & Friends. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (info e acquisto biglietti a questo link)



Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate