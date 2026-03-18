Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 18 a domenica 22 marzo 2026 in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 18 MARZO

SANREMO

10.00. ‘Note di Seta e Petali di Stile’: esposizione degli abiti storici che hanno vestito le icone del Festival; dall’eleganza spezzata di Dalida, ai bozzetti d’avanguardia di Loredana Bertè. Atelier Daphné in Via Matteotti 17, fino al 31 marzo



15.00. Incontro dedicato alle Terme di Lurisia con l’obiettivo di presentare al territorio un’offerta che unisce salute, natura e qualità della vita: introduzione + proiezione video informativo sulle terme + presentazione delle proprietà delle acque e dei trattamenti disponibili, seguita da una dimostrazione pratica di massaggio e da uno spazio finale dedicato al confronto con il pubblico. Palazzo Roverizio, via Escoffier 29. Ingresso libero



16.00. Nell’ambito del ciclo ‘Viaggio al centro della terra. Grotte, ripari e altre cavità dalla preistoria ai tempi recenti’, incontro dal titolo ‘La Tana di Badalucco (Pigna-IM). Dagli scavi ottocenteschi alla ripresa delle ricerche’ a cura di Irene Molinari, Guido Rossi, Antonella Traverso e Giulio Montinari. Museo Civico di Piazza Nota, ingresso libero



18.00. ‘Il canto del violoncello, la voce dell’orchestra’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Cristian Lupes con Alexander Huelshoff (violoncello). Musiche di Cajkovskij e Schubert. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



16.00. Prove aperte per ‘Aiace di Sofocle’ per soli dieci spettatori alla volta: nuova produzione del Teatro Pubblico Ligure con la regia di Sergio Maifredi e Mino Manni protagonista. Sala Riunioni del Teatro Cavour (5 euro acquistabile solo alla biglietteria del teatro)



17.00. Per la rassegna culturale ‘Tra le righe’, ‘Il conflitto più difficile: quello con se stessi’: incontro moderato dai proff. Daniela Pallastrelli e Luca Callegari con la partecipazione delle classi 4FG e 5F del Liceo Amoretti e Artistico. Biblioteca ‘Spazio Raro’ in via Verdi 14, partecipazione libera e gratuita

18.00. Per la rassegna ‘Le parole volano/La poesia lirica europea’, Corrado Bologna protagonista della lectio ‘Cavalcanti e Dante’. Sala Ridotto del Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



VENTIMIGLIA



18.15. Per la rassegna 'La stampa va in biblioteca', presentazione del nuovo libro del cardinale Angelo Bagnasco dal titolo 'Cristo speranza di ogni uomo'. Dialogo con l'autore a cura di Miriana Rebaudo e Pippo Russo. Biblioteca civica in piazza Bassi, ingresso libero



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo 'Menton - La Fete du Citron'. Sede dell'UCD, in via Al Mercato 8, fino al 29 marzo



20.00. Incontro dal titolo ‘Identità di genere tra congruenza e incongruenza: promuovere il benessere e la salute per tutti’, organizzato dal Lions Club Sanremo Ufficiali d’Italia, con relatrice la dott.sa Caldarera, psicologa psicoterapeuta, segretaria dell’Osservatorio Nazionale Identità di Genere (ONIG) e componente della commissione minorenni. Evento benefico con ricavato devoluto a finanziare il progetto di riabilitazione psichiatrica ‘Vento di Ponente – Cambio di Rotta’ in partenariato con ASL1 Liguria (50 euro). Grand Hotel del Mare, iscrizioni via whatsapp al 338 9103114

DIANO MARINA



21.00. Per la Stagione del Teatro 2026, ‘Letizia va alla guerra’: spettacolo teatrale di Agnese Fallongo con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo. Regia di Adriano Evangelisti. Teatro Sandro Palmieri del Politeama Dianese (più info)



SAN BARTOLOMEO A MARE



16.00. 'Truffe agli anziani: come difendersi': appuntamento organizzato da Proloco e Centro Incontro con i Carabinieri per contrastare le truffe agli anziani. Centro Sociale Incontro, Giardini 1° Maggio 7, partecipazione libera e gratuita

ENTROTERRA

CAMPOROSSO



12.30. Cerimonia di inaugurazione del nuovo campo sportivo Raoul Zaccari presso il campo sportivo Raoul Zaccari, Via Braie 243

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

NICE



14.00 & 20.30. Giornate del cinema italiano (40ª edizione): proiezione film ‘Pinocchio (h 14) + ‘Il mio posto è qui’ (h 15.45) + ‘Napoli-New York’ (h 18) + ‘La città proibita’ (h 20.30). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31 (info e acquisto biglietti a questo link)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...





GIOVEDI’ 19 MARZO



SANREMO



10.00. ‘Note di Seta e Petali di Stile’: esposizione degli abiti storici che hanno vestito le icone del Festival; dall’eleganza spezzata di Dalida, ai bozzetti d’avanguardia di Loredana Bertè. Atelier Daphné in Via Matteotti 17, fino al 31 marzo



11.30. In occasione della Milano-Sanremo e della Sanremo Women, inaugurata della Walk of Fame, una nuova installazione dedicata ai grandi protagonisti della Classicissima di primavera che ospiterà le impronte dei vincitori delle passate edizioni della corsa. Appuntamento sulla pista ciclabile sotto Corso Imperatrice, davanti al Casinò (più info)

IMPERIA

9.00-13.00. ‘Il volto nascosto della violenza di genere’: proiezione del docu-film ‘Libere di vivere’ e convegno con la partecipazione di Claudia Segre, presidente Global Thinking Fondation, Laura Amoretti, consigliera di parità di Regione Liguria, Maria Teresa Canessa, primo dirigente Polizia di stato, Maria Laura Tasso, DS Boselli Alberti Mazzini da Vinci SV, Fabiola Grimaldi, avv. esperta in tutela di donne vittime di violenza, Enrico Di Bella, docente universitario di Statistica sociale dell'UniGE dipartimento di Scienze politiche e internazionali. Aula magna del Polo Universitario in via Nizza 6



12.00 & 13.00. Per ‘Teatro a Mezzogiorno’, Jovanotti raccontato da Eugenio Ripepi, chitarra e voce (due rappresentazioni). Foyer del Teatro Cavour (info e prenotazioni)



18.00. 'Seminare Speranza': incontro pubblico dedicato alla presentazione dei progetti di Amal Seeds of Hope a sostegno della scolarizzazione e della socializzazione dei bambini a Gaza. ARCI ‘Il Campo delle Fragole’, Via Matteotti 41 (di fronte alla pensilina)

18.00. Per ‘Street Food di Primavera’, ‘Festa del Papà’: apertura evento con street food, animazione e giochi + Circo show con Fortunello e Marbella + dalle 19.30 Aperimusic con Rubens DJ. Banchina Aicardi



21.30. Spettacolo di musica Blues e Funky Soul di Sir Waldo Weathers & The Henry Carpaneto organ trio. Teatro dell'Attrito, prenotazioni al 320 212 7561

BORDIGHERA



16.00-17.30. ‘Giovedì del CDCD’: incontro informativo per caregiver di pazienti con declino cognitivo con conferenza dedicata alle ‘Turbe della deglutizione e la corretta alimentazione’ con relatori saranno: il dott. Giuseppe Garo foniatra Asl1, e le dottoresse Raffaella Brun e Elena Calzamiglia logopediste di Asl1. Casa della Comunità di Bordighera, retro ospedale Saint Charles, via Aurelia 122 (più info)



17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo 'Menton - La Fete du Citron'. Sede dell'UCD, in via Al Mercato 8, fino al 29 marzo

DIANO MARINA



15.00-18.30. Mostra personale ‘Abitata da un grido’ dell'artista Stefania Loreto curata da Gabriele Cordì. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco (dal giovedì alla domenica fino al 22 marzo)



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO



20.00. Printemps des Arts de Monte-Carlo: ‘Laude Novella’: concerto dell’Ensemble Gilles Binchois. Église Saint-Charles (più info)



20.00. ‘La Nuit du 14, Chez Léonie’: commedia drammatica, sociale e politica con Ariane Carmin o Lucile Künzli, Agnès Chamak, Fabien Floris o Julien Jacob, Montaine Fregeai o Katia Miran, Maroussia Henrich e Taos Sonzogni. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45 (info e acquisto biglietti a questo link)

NICE

18.00 & 20.30. Giornate del cinema italiano (40ª edizione): proiezione film ‘La Grazia’ (h 18) + ‘Testa o Croce?’ (h 20.30). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31 (info e acquisto biglietti a questo link)



VENERDI’ 20 MARZO



SANREMO



10.00. ‘Note di Seta e Petali di Stile’: esposizione degli abiti storici che hanno vestito le icone del Festival; dall’eleganza spezzata di Dalida, ai bozzetti d’avanguardia di Loredana Bertè. Atelier Daphné in Via Matteotti 17, fino al 31 marzo



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. Per la rassegna ‘Dalla resistenza alla Repubblica - Storia, territorio, letteratura’ curata da Daniela Cassini, Paola Maccario con lo storico Paolo Veziano presentano il libro ‘Francesco Maccario, internato militare italiano – Diario’ (Fusta Editore). Partecipa l'On. Giovanni Rainisio, Presidente Istituto Storico della Resistenza della Provincia di Imperia. Federazione Operaia Sanremese, Via Corradi 47, ingresso libero



19.15. ‘Pillole del Manuale Antipanico in Oncologia: i social tra Fake e Verità: serata informativa organizzata dal Lions Club Bordighera Otto Luoghi con relatrice protagonista è la Dott.ssa Simona Manacorda, specialista in oncologia divisione senologica medica all'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano (60 euro, serata aperta agli ospiti). Villa Nobel, Info e prenotazioni 347 2537007



21.30. Spettacolo di musica brasiliana della band torinese ‘Asuma Brazilian Quartet’. Pinã Social Club, Rivolte San Sebastiano 18 nel centro storico



IMPERIA



10.30.Per la Stagione Teatro per Ragazzi 2025/2026, ‘Per questo mi chiamo Giovanni’ di Gianni Clementi, liberamente ispirato al romanzo di Luigi Garlando con Stefano Messina e Giacomo Messina. Regia di Stefano Messina. Teatro Cavour (più info)



18.00. Per ‘Street Food di Primavera’, ‘Yellow Day - Giornata della Felicità’: apertura evento street food, animazione e giochi + alle 18, Musica live con giovani artisti locali + alle 21, Concerto degli Oronero – Ligabue Tribute Band. Banchina Aicardi



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo 'Menton - La Fete du Citron'. Sede dell'UCD, in via Al Mercato 8, fino al 29 marzo

SAN LORENZO AL MARE



21.00. ‘TeatRotary’, rassegna teatrale a sostegno della lotta al disagio giovanile, spettacolo dal titolo ‘Cacelotti e Ciantafurche - L'unificasion du Portu e d'Ineia’ messa in scena dalla Compagnia ‘Ramaiolo in scena’ (20 euro). Teatro dell’Albero, info e prenotazioni: rotaryimperia@gmail.com - info@ilteatrodellalbero.it - WhatsApp: 340 4928234

DIANO MARINA



15.00-18.30. Mostra personale ‘Abitata da un grido’ dell'artista Stefania Loreto curata da Gabriele Cordì. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco (dal giovedì alla domenica fino al 22 marzo)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



20.00. Degustazione guidata di birra artigianale con Simone Cantoni inserita nel calendario nazionale della Italy Beer Week: serata dedicata alla cultura della birra artigianale e agli abbinamenti gastronomici tra eccellenze del territorio con ricavato destinato a sostenere le attività e i progetti solidali dell’associazione ACEB. Sala Rovere del Centro Falcone (25 euro comprensivi delle degustazioni guidate, richiesto un acconto di 10 euro al momento della prenotazione WhatsApp 345 85 17 448)

TRIORA



10.30. Secondo incontro di presentazione del progetto transfrontaliero Alcotra ‘RivierAlp’ nato con l’obiettivo di costruire un’offerta turistica integrata, sicura e sostenibile, capace di collegare le valli alpine del Piemonte, la Riviera ligure e la Costa Azzurra attraverso le province di Cuneo e Imperia e il dipartimento delle Alpes-Maritimes. Sala consigliare del Comune



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



11.00. Monaco Women Forum 2026 (9ª edizione): giornata intera di dialoghi di alto livello che riunisce alcuni dei leader, scienziati, figure istituzionali più influenti che stanno plasmando il futuro del nostro mondo. Le Méridien Beach Plaza, avenue Princesse Grace 22 (più info)

19.30. Printemps des Arts de Monte-Carlo: ‘Thirteen Ways of Being a Blackbird’: concerto di Benjamin de la Fuente e Samuel Sighicelli. Théâtre des Variétés (più info)



19.50. Cena di gala per il premio ‘Donna dell'Anno’ di Monte-Carlo 2026. Hotel Méridien Beach Plaza, Avenue Princesse Grace 22 (più info)



20.00. ‘Tra i due’: spettacolo di cabaret di Panayotis Pascot. Théâtre Princesse Grace, avenue d’Ostende 12 (info e acquisto biglietti a questo link)



20.00. ‘La Nuit du 14, Chez Léonie’: commedia drammatica, sociale e politica con Ariane Carmin o Lucile Künzli, Agnès Chamak, Fabien Floris o Julien Jacob, Montaine Fregeai o Katia Miran, Maroussia Henrich e Taos Sonzogni. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45 (info e acquisto biglietti a questo link)



20.30. ‘Requiem per un pazzo’: concerto di David Hallyday. Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco (info e acquisto biglietti a questo link)



NICE

18.00 & 20.30. Giornate del cinema italiano (40ª edizione): proiezione film ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’ (h 18) + ‘Il mio posto è qui’ (h 20.30). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31 (info e acquisto biglietti a questo link)





SABATO 21 MARZO



SANREMO



10.00. ‘Note di Seta e Petali di Stile’: esposizione degli abiti storici che hanno vestito le icone del Festival; dall’eleganza spezzata di Dalida, ai bozzetti d’avanguardia di Loredana Bertè. Atelier Daphné in Via Matteotti 17, fino al 31 marzo



11.00. Per la rassegna ‘Emozioni, Affetti e Colori nel Mondo’ rivolta ai bambini dai 7-10 anni, Caccia al Tesoro Letterario: ‘Viola e Blu - La libertà di essere i colori che vuoi’ di M. Bussola (Salani). Biblioteca civica, ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria allo 0184 58 07 23 - e-mail: biblioteca@comunedisanremo.it

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-18.30. Per il ciclo ‘Patafisica di Accademia della Pigna di Sanremo’, conferenza di Freddy Colt su strumenti musicali ibridi, bizzarri, futuribili + Piccolo laboratorio per la costruzione di strumenti musicali in estemporanea. Accademia della Pigna, Piazza del Capitolo 1, per info scrivere a: fondazionepata@officinebrand.it oppure presentarsi 15 minuti prima delle lezioni



14.00. Arrivo in via Roma della Sanremo Women 2026: classicissima femminile di 156 km partita da Genova alle 10.30 (più info)



16.30. Arrivo in via Roma della Milano-Sanremo 2026, la classicissima di Primavera di 298 km partita da Pavia alle 10.10 (più info)



18.00. Open Day della Scuola dello Yacht Club Sanremo dedicato a bambini e bambine delle scuole elementari e medie della città, accompagnati dai loro genitori. Yacht Club Sanremo, in corso Nazario Sauro 32 – Molo Nord



20.00. Cena di gala in collaborazione con menù a cura dello chef Francesco Aquila, Docente di scuola alberghiera, formatore e consulente, vincitore di MasterChef Italia 10 (2021). Roof Garden del Casinò (evento su invito)



IMPERIA

10.30. Per ‘Street Food di Primavera’, ‘Festa della Primavera’: apertura evento street food, animazione e giochi + Biodanza con Orizzonti.Life (h 11) + Teatro dei burattini ‘Testatina Cuor di Leone’ (h 16) + Balliamo con i Fresh 'Clean Jr. (h 17.30) + Balli di gruppo con Country Style & Smile (h 18.30) + The Wavers 51 in concerto (h 21). Banchina Aicardi



15.00. Visita accompagnata per celebrare la primavera ‘I Segreti di Villa Grock’ alla scoperta dei lati nascosti e affascinanti della villa, attraverso un percorso ricco di simboli esoterici e leggende (4 euro visita accompagnata + biglietto ingresso). Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (info e acquisto biglietti a questo link)



18.00. Nella Giornata mondiale della poesia, incontro con il poeta Giuseppe Conte. Ridotto del Teatro Cavour (più info)



17.00. 'Una canzone d’autore', incontro a cura della cantautrice e chitarrista Chiara Ragnini, nell'ambito della rassegna 'Percorsi Sonori – La grande musica suonata e spiegata', promossa dal Centro Studi Musicali “Gaetano Amadeo”, Associazione Le Muse e Libreria Ragazzi, con interpretazioni dal vivo di alcune tra le pagine più rappresentative della nostra musica d’autore. Libreria Ragazzi, via Amendola 24, igresso è gratuito a offerta libera



20.30. ‘Cena con delitto’: evento teatrale interattivo che porterà i partecipanti direttamente nell’atmosfera affascinante e misteriosa degli anni Venti a cura del Collettivo Ligure Arti Performative e con gli attori della scuola Hic et Nunc Teatro di Giorgia Brusco. Circolo Borgo d’Oneglia, prenotazione obbligatoria WhatsApp al 328.2376783 (Fabio)



21.00. Per la Stagione teatrale 25/26, spettacolo di prosa ‘Novecento’ di Alessandro Baricco con Stefano Messina. Regia Stefano Messina e Chiara Bonome con la Compagnia Attori&Tecnici di Roma. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)

BORDIGHERA



15.30. Visita guidata alla Chiesa di Santa Maria Maddalena di Bordighera a seguito della conclusione dei complessi lavori di restauro durati oltre due anni e inaugurati ufficialmente lo scorso dicembre. La visita sarà curata dal parroco Don Luca Salomone, che illustrerà la storia della chiesa parrocchiale, eretta nel XVII secolo e consacrata nel 1617, e i dettagli dei delicati interventi di recupero appena terminati. Info 0184 351181



17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo 'Menton - La Fete du Citron'. Sede dell'UCD, in via Al Mercato 8, fino al 29 marzo



OSPEDALETTI



8.00-20.00. ‘I Mercati Antiquari di Ospedaletti’: mercatino di antiquariato e collezionismo in Corso Regina Margherita (ogni 3° sabato del mese)



SAN LORENZO AL MARE



20.30. Per la rassegna letteraria ‘Librarsi’, Rosario Mastrota presenta il libro ‘L’Italia è nel burrone’. A seguire spettacolo teatrale ‘L’Italia s’è desta’ tratto dal libro di R. Mastrota con Dalila Cozzolino (15 euro). Sala Beckett del teatro Comunale, Via Vignasse 1, info 347 7302028

DIANO MARINA



15.00-18.30. Mostra personale ‘Abitata da un grido’ dell'artista Stefania Loreto curata da Gabriele Cordì. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco (dal giovedì alla domenica fino al 22 marzo)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

10.00-20.00. ‘Arte e Gusto’: manifestazione di natura espositiva, culturale ed intrattenitiva incentrata sui temi dell’arte, dell’artigianato della cultura e delle colture volta alla promozione del territorio e delle sue tradizioni ed eccellenze. Centro Polivalente G. Falcone, ingresso libero, anche domani



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



19.30. Printemps des Arts de Monte-Carlo, ‘Harmonia Artificiosa’: concerto dell’Ensemble Artifices. Théâtre National de Nice, salle des Franciscains (più info)



20.00. ‘La Nuit du 14, Chez Léonie’: commedia drammatica, sociale e politica con Ariane Carmin o Lucile Künzli, Agnès Chamak, Fabien Floris o Julien Jacob, Montaine Fregeai o Katia Miran, Maroussia Henrich e Taos Sonzogni. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45 (info e acquisto biglietti a questo link)

NICE



11.00-20.30. Giornate del cinema italiano (40ª edizione): proiezione film ‘Diamanti’ (h 11) + ‘L’abbaglio’ (h 13.30) + ‘Breve storia d’Amore’ (h 16) + ‘Ciao Bambino’ (h 18) + ‘Gioia mia’ (h 20.30). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31 (info e acquisto biglietti a questo link)



DOMENICA 22 MARZO

SANREMO



11.00-23.00. Ring Fighter targato Kombat Tour Italia: evento promosso da Lorenzo Dibari e da Antonio Piccirillo con il meglio dei combattenti dilettanti liguri di Kickboxing, K1 style, Sanda, Savate, MMA, Muay Thai, Boxe e di atleti provenienti da tutta Italia. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



IMPERIA



10.30. Per ‘Street Food di Primavera’, ‘Oltre le Gru Ballando con Gusto’: apertura evento street food, animazione e giochi + Lezione gratuita di fitness musicale con Barbara (h 11) + si balla con DJ Khris (h 12.30) + Serena & Beatrice ballo liscio, da sala e di gruppo (h 15.30). Banchina Aicardi



10.30. ‘Creatività a colazione’: una mattinata all’insegna della scoperta tra architetture, espressività e laboratori creativi per adulti e famiglie (ingresso + visita accompagnata + colazione + attività 20 euro a partecipante. Villa Grock, via Fanny Roncati (info e acquisto biglietti a questo link)



16.30. Concerto ‘Musica oltre ogni barriera’ con la MusicabiliBand e il Coro Anffas Imperia a cura di ANFFAS Albenga, ANFFAS Imperia e Il Gabbiano – Centri Riabilitativi per Disabili. Teatro della Società Operaia, via Santa Lucia 14 (evento aperto a tutta la cittadinanza con ingresso ad offerta libera)



16.30. Per la Stagione per le famiglie, spettacolo di prosa dal titolo ‘Per questo mi chiamo Giovanni’ di Gianni Clementi liberamente ispirato al romanzo di Luigi Garlando con Stefano Messina e Giacomo Messina. Regia di Stefano Messina. Produzione CompagniaAttori&Tecnici di Roma. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



17.30. Per la rassegna ‘Note svelate - concerti per ascoltare, capire, vivere la musica’, ‘I grandi successi dello Zecchino d'Oro’ a cura di allievi e docenti di Accademia Vocale e Corale di Imperia e Scuola di Musica MozArt&Blues. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni: www.lamusicamifacrescere.it



21.15. Per la Stagione teatrale 2026, ‘Il Funerale di mia Madre’ di Kelly Jones: spettacolo teatrale con Elsa Bossi, Alice Giroldini, Mauro Parrinello. Produzione (20 euro). Teatro ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37, info e acquisto biglietti al 329 7433720

OSPEDALETTI



10.00-16.00. ‘Giornate FAI d’Autunno’: visite alla Casa e Collezione Laura a Villa San Luca a cura della Delegazione FAI di Imperia (h 10, 11, 14 e 16). Via Camillo Benso Conte di Cavour 40 (informazioni e prenotazioni a questo link)



12.00. Sagra del Carciofo a cura de ‘U Descu Spiareté’ con menù: insalata ‘Pantera’ con carciofi crudi + Pennette in salsa di carciofi + Fritto di calamari e carciofi + Crostata (30 euro). Lungo Corso Regina Margherita, di fronte all’Hotel Petit Royal ( apertura cassa ore 10, fino ad un massimo di 350 posti)



17.00. Per il ‘Festival delle Ragazze’, la scrittrice Chiara Ferraris presenta il libro ‘Lady Montagu’. Sala Eventi ‘La Piccola’, ingresso libero



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo 'Menton - La Fete du Citron'. Sede dell'UCD, in via Al Mercato 8, fino al 29 marzo



DIANO MARINA



15.00-18.30. Ultimo giorno della mostra personale ‘Abitata da un grido’ dell'artista Stefania Loreto curata da Gabriele Cordì. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco



21.00. Spettacolo teatrale ‘La Passione di Maria’, scritto e interpretato dall'attrice Giorgia Brusco. Teatro Sandro Palmieri del Politeama Dianese, via Cairoli 35, ingresso libero



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



10.00-20.00. ‘Arte e Gusto’: manifestazione di natura espositiva, culturale ed intrattenitiva incentrata sui temi dell’arte, dell’artigianato della cultura e delle colture volta alla promozione del territorio e delle sue tradizioni ed eccellenze. Centro Polivalente G. Falcone, ingresso libero



PIGNA



10.00-18.00. Per le ‘Giornate FAI di Primavera 2026’, visite accompagnate nel borgo do Pigna, alla Chiesa di San Michele Arcangelo, Chiesa Romanica di San Tommaso, Chiesa San Bernardo, Villa Isnardi + passeggiata naturalistica alla Madonna del Passoscio (su prenotazione cpn messaggio WhatsApp al numero 391 104 2608). A cura della Delegazione Fai di Imperia (tutte le info a questo link)



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



9.00-17.30. 51° Critérium di Monaco: gare organizzate sul circuito del Porto di Monaco, che si sviluppa su una lunghezza di 1330 metri. Porto Hercule di Monaco (più info)



15.00. ‘Il trovatore’ di Giuseppe Verdi: spettacolo d’opera diretto da Giacomo Sagripanti con messa in scena a cura di Francisco Negrin. Opéra de Monte-Carlo (info e acquisto biglietti a questo link)



16.30. ‘La Nuit du 14, Chez Léonie’: commedia drammatica, sociale e politica con Ariane Carmin o Lucile Künzli, Agnès Chamak, Fabien Floris o Julien Jacob, Montaine Fregeai o Katia Miran, Maroussia Henrich e Taos Sonzogni. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45 (info e acquisto biglietti a questo link)

19.30. Printemps des Arts de Monte-Carlo, Concert Jazz di Yessaï Karapetian Quintet. Théâtre Princesse Grace (più info)



NICE

11.00-18.00. Giornate del cinema italiano (40ª edizione): proiezione film ‘Il Ragazzo dai pantaloni rosa’ (h 11) + ‘Berlinguer, la grande ambition’ (h 14) + conferenza in francese di Vincent Jourdan dal titolo ‘La politica nel cinema italiano’, ingresso gratuito (h 16.30) + ‘Palombella rossa’ (h 18). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31 (info e acquisto biglietti a questo link)



16.30. Tour 2026 di Michel Jonasz & Friends. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (info e acquisto biglietti a questo link)



Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate