Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato e domenica 15 marzo 2026 in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 14 MARZO



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



9.30. Convegno dal titolo ‘Forum Bandiera Arancione - Il rilancio dell’Entroterra attraverso la Cultura ed il Turismo’ con la partecipazione di Daniela Santanchè, Ministro del Turismo; Gilberto Pichetto Frattin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Edoardo Rixi, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; rappresentanti di ENIT, Touring Club Italiano, Federalberghi e Confindustria Liguria. Teatro dell’Opera del Casinò (Programma Convegno Bandiere Arancioni)



10.00. Festival del Rugby con la partecipazione delle squadre Femminili U14 e U16. Pian di Poma, zona sportiva di Sanremo, ad ovest della città (più info)

10.00-13.00. ‘Scacchi in Biblioteca’: corso gratuito di avvicinamento al gioco degli scacchi, organizzato dall’assessorato alla cultura. Le lezioni saranno tenute da Paolo Formento, maestro F.I.D.E. di scacchi e istruttore capo della federazione Scacchistica Italiana. Sale della biblioteca civica ‘Corradi’, info 0184 580723



10.00. ‘Note di Seta e Petali di Stile’: esposizione degli abiti storici che hanno vestito le icone del Festival: dall’eleganza spezzata di Dalida, ai bozzetti d’avanguardia di Loredana Bertè. Atelier Daphné in Via Matteotti 17, fino al 31 marzo



10.30-15.30. 'Inclusione in campo': giornata dedicata al baseball per ciechi (LIBCX) con protagoniste due eccellenze milanesi: i Lampi ed i Thunder's 5. Iniziativa nata dalla sinergia tra Sanremese Softball, Sanremo Baseball e la sezione territoriale UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) di Imperia. Alle 15.30 gli spettatori avranno l’opportunità unica di scendere in campo e cimentarsi in esercizi specifici per comprendere la dinamica del gioco 'al buio'. Diamante del baseball a Pian di Poma



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



11.55. Segnale d’avviso della prima regata del Festival della Vela - 42° Campionato Invernale West Liguria. Specchio acqueo antistante la città (più info)



16.00. Presentazione del libro 'I Nessuno che fecero la storia.. storie di discriminazioni legalizzate'. Marco Vallero e Tiziana Cantoro introducono l'autrice Lucia Canepa. Ospiti Stefano Puzzer e Davide Tutino. Evento a cura del gruppo Resistere X Esistere#ionondimentico. Sala dei Cappuccini, in via dei Cappuccini, 57, ingresso libero e gratuito



16.00-18.30. Conferenza di Marco Maiocchi dal titolo ‘Esercizi di stile: a partire da un brevissimo filmato pubblicitario a sfondo umoristico, i partecipanti dovranno scegliere una tecnica (disegno, pittura, scultura, enigmistica, collage, origami, graffiti…) e uno stile (preistorico, infantile, dada, impressionista, pop, …) per restituirne un’interpretazione personale. Accademia della Pigna Piazza del Capitolo 1, informazione a: fondazionepata@officinebrand.it oppure presentarsi 15 minuti prima delle lezioni per poter partecipare

17.00. Conferenza gratuita dal titolo 'La routine del benessere nella fibromialgia: missione possibile - Come gestire al meglio la sindrome fibromialgica con un approccio integrato' con relatori: Barbara Suzzi, Presidente CFU-Italia odv; Federica Calcagnoli, Biologo Nutrizionista; Sebastiano Marchetta, Biologo Nutrizionista – Personal Trainer; Leslye Pario, Biologo Nutrizionista. Auditorium Mario Catto del Villaggio dei Fiori (iscrizioni a questo link)

18.00. Per la rassegna ‘Saliscendi’, ‘Metaforicamente Schiros’: spettacolo con protagonista Beatrice Schiros. Ex Oratorio di Santa Brigida nel centro storico (info e acquisto biglietti a questo link)

18.00. ‘Tra fuoco e grazia. I due volti del romanticismo’: concerto della Sinfonica di Sanremo diretta dal Maestro Georgios Balatsinos con la partecipazione speciale di Andrey Baranov (violino). Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA

9.30-21.30. ‘Cinesorriso’, festival dedicato all’umorismo nel cinema e nei nuovi media (ultimo giorno): proiezione film ‘30 notti con il mio ex’ di Guido Chiesa (h 9.30) + Talk con i Premiati: Piera Detassis in dialogo con Matilde Gioli e Paolo Calabresi (h 11.30) + proiezione film ‘Prendiamoci una pausa’ di Cristian Marazziti (h 16) + proiezione film ‘Fatti vedere’ di Tiziano Russo (h 18) + Cerimonia di Chiusura a cura di Armando Vertorano con Premio Opera Prima – La Vita da Grandi di Greta Scarano; Premio Miglior Attrice – Matilde Gioli; Premio Miglior Attore – Paolo Calabresi. Conducono Alessandro Arcodia e Gaia Sidoni (h 21.30). Teatro Cavour, fino al 14 marzo (più info)



16.00. Primo appuntamento di 'Agorà – Attualità e politica', nuovo spazio di confronto aperto a tutti dedicato ai temi di attualità e politica dedicato al Referendum sulla Giustizia e strutturato come un dibattito aperto tra i partecipanti, con analisi del testo della proposta di legge (gli organizzatori prevedono un incontro al mese su temi diversi). Bar 11, piazza De Amicis 11



17.00. Per il ciclo ‘Quaestiones disputatae’, conferenza dal titolo ‘Lazzaro cammina ancora tenuto da Susanna Sillano, Storica del teatro, in collegamento online con gli autori Adriana Bruno e Domenico Guidera. Evento a cura dell’Associazione Culturale ‘Michele De Tommaso’. Libreria ‘Ragazzi’ Via Amendola

18.00. 'Seminare Speranza': incontro pubblico dedicato alla presentazione dei progetti di Amal Seeds of Hope a sostegno della scolarizzazione e della socializzazione dei bambini a Gaza. ARCI ‘Il Campo delle Fragole’ (Via Matteotti 41, di fronte alla pensilina



21.15. (RINVIATO) Per la Stagione teatrale 2026, ‘Tradimenti’ di Harold Pinter (20 euro). Teatro ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37, info e acquisto biglietti al 329 7433720



VENTIMIGLIA



9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



16.00. Presentazione del romanzo ‘La più bella del mondo" di Marco Buticchi. la Biblioteca Aprosiana - Fondo Moderno, ingresso libero



16.00-21.00. 'Calandre: il sentiero ritrovato': mostra fotografica, curata da Saverio Chiappalone che ripercorre questa trasformazione attraverso immagini d’epoca e materiali d’archivio. Sala Polifunzionale di Cala del Forte, fino al 15 marzo, ingresso libero (da venerdì a domenica h 16/21, da lunedì a giovedì su appuntamento: tel. 0184 33109)



17.00. In occasione della ‘Giornata Internazionale della Donna’, spettacolo teatral-musicale ‘Vai Pure’ con riflessioni sull’evoluzione femminile a partire dagli anni Sessanta, con il contributo della giornalista Silvia Neonato. Interventi musicali a cura delle cantanti Marisa Fagnani e Beatrice Orrigo. Evento a cura del Gruppo P.E.N.E.L.O.P.E (a seguire ricco buffet vegetariano a 15 euro). Locali della SPES di Ventimiglia, prenotazioni al 327 375 8033



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)



SAN LORENZO AL MARE



21.00. ‘Il duello delle differenze - uomini e donne: istruzioni per non capirsi… dall’Eden al caos quotidiano’: spettacolo teatrale su testo e regia di Cristina Lenzo. Teatro dell’Albero, via Vignasse 1, info e prenotazioni 347 9248512 (Cristina)



DIANO MARINA



14.30. ‘E' più bello insieme’: occasione di incontro, giochi e festa insieme all'Azione Cattolica Ragazzi. Piazza Martiri della Libertà



15.00-18.30. Mostra personale ‘Abitata da un grido’ dell'artista Stefania Loreto curata da Gabriele Cordì. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco (dal giovedì alla domenica fino al 22 marzo)



CERVO



17.00. Incontro dal titolo ‘Parmuéi: intrecci di fede, arte e memoria’ con relatori Claudio Littardi su ‘Parme e parmuréli. Le palme del Ponente ligure tra storia, religione e leggende’, Roberto Messico con un approfondimento su ‘Tradizione ed evoluzione dell’intreccio a Cervo e nel Dianese’, Ornella Campogrande su ‘Il lavoro dei volontari, voce ed anima di una tradizione da tramandare’. Oratorio di Santa Caterina, ingresso gratuito

ENTROTERRA

CAMPOROSSO



16.00. Firmacopie del libro 'Liguria Selvatica' di Marco Damele (Antea Edizioni) che tratta il riconoscimento, la raccolta e l’utilizzo delle erbe spontanee, con particolare attenzione alle specie urbane del territorio del ponente ligure. Via 2 Giugno



17.00. ‘Ardo di mille voci diverse’: concerto di Beatrice Campisi e Francesca Incudine, con Riccardo Maccabruni. Sala Tigli del Centro Polivalente G. Falcone, ingresso libero



PONTEDASSIO



16.00. Presentazione libro ‘Valli d’Oneglia e del Maro: personaggi curiosità memorie’ di Fulvio Belmonte a cura del professor Vittorio Coletti, illustre filologo, Accademico della Crusca. Culturale Polivalente nel palazzo comunale, ingresso libero



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

LE CANNET VILLE



10.00-18.00. Festa del cioccolato: il cioccolato protagonista in tutte le sue forme con numerosi espositori e artigiani. I bambini saranno i protagonisti e potranno divertirsi con le diverse attività proposte: laboratori gastronomici e attività creative. Le Cannet City, Boulevard Sadi Carnot 20, ingresso libero (più info)



MONACO



19.30. Printemps des Arts de Monte-Carlo 2026: concerto a lume di candela con Tedi Papavrami, violino, e Jean-Frédéric Neuburger, pianoforte. In programma musiche di Johann Sebastian Bach, Niccolò Paganini, Johannes Brahms, Robert Schumann, Franz Liszt e Georges Enesco. One Monte-Carlo (il programma)



20.00. ‘Victor Hugo, Mio Amore’: rappresentazione teatrale basato sulla corrispondenza di Juliette Drouet e Victor Hugo con Yannis Baraban e Anthéa Sogno. Regia di Jacques Décombe. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45 (più info)



NICE

10.00-19.00. Fiera di Nizza su 15.000 m² con più di 400 stand e 500 marche al Palais des Expositions, Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny, fino al 16 marzo (più info)



11.20. Partenza della 7a tappa: Nizza / Auron (138,7 km) della Gara ciclistica Parigi-Nizza con percorso La Manda, Carros, Carros Village, Le Broc, Bouyon, Roquestéron, Gilette, Plan-du-Var, Roussillon, Marie, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Isola, Saint-Étienne-de-Tinée, Auron. Place Masséna (più info)



20.00. Giornate del cinema italiano (40ª edizione): serata di apertura con proiezione film ‘La Città Proibita’. Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31 (info e acquisto biglietti a questo link)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



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DOMENICA 15 MARZO

SANREMO



8.00 & 10.00. Partenza della gara podistica ‘SUT - Sanremo Urban Trail’: Trail di 32 Km (h 8.00) + family run di 5 km (h 10) + competitiva e non competitiva di 10 Km (h 10). Ritrovo in via Matteotti davanti al Teatro Ariston (più info)



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



10.00. Festival del Rugby con la partecipazione dell’U14 Maschile. Pian di Poma, zona sportiva di Sanremo, ad ovest della città (più info)

10.00. Cerimonia in ricordo dei Caduti del 5 marzo 1945, fucilati nel giardino del castello Devachan, all'epoca tragico luogo di prigionia e tortura nazifascista. Partecipano rappresentanti del Comune, associazioni d'arma e di volontariato. Per l'ANPI la commemorazione sarà tenuta da Paolo Felice Testa, studente della classe IV Liceo Classico G. Domenico Cassini. lapide dedicata al bivio per Castello Devachan, altezza corso Inglesi civico 456



10.30. Incontro pubblico sull'importanza del voto e l'indipendenza della magistratura con interventi di: Riccardo Ferrante (Docente all'Università di Genova); Maurizio Acerbo (Rifondazione Comunista), Maria Gabriella Branca (Sinistra Italiana), Alberto Pandolfo (Partito Democratico) e Luca Pirondini (Movimento Cinque Stelle). Modera e coordina Claudio Donzella (Giornalista). Ariston 'Roof Sala 1', Corso Matteotti



10.55. Segnale d’avviso della seconda regata del Festival della Vela - 42° Campionato Invernale West Liguria. Premiazioni al termine. Specchio acqueo antistante la città (più info)



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. ‘Moana Pozzi, la confessione di chi ha osato essere se stessa’: spettacolo musical-teatrale con Livia Ghizzoni (ballerina), Loredana De Flaviis (voce narrante), Leonardo Ferretti (pianista). Palazzo Roverizio, Via Escoffier 29, info e prenotazioni 339 2663150

21.00. Max Pisu e Chiara Salerno in Sarto per Signora (Tailleur pour dames) di Georges Feydeau con Max Pisu, Chiara Salerno, Marco Belocchi, Giorgio Caprile, Cristina Sarti, Valentina Maselli, Tania Lettieri, Luca Negroni Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA

16.00. Concerto 'Fede, speranza e umanità… Quello che i cantautori non dicono', interpretato dal Parr Rock Choir. Primo evento benefico organizzato per concorrere alla copertura delle spese per l’acquisto della sede storica della Croce Bianca Imperia. Chiesa di Santa Maria Maggiore a Castelvecchio, ingresso a offerta libera con intero ricavato devoluto alla Croce Bianca di Imperia



17.00. (RINVIATO) Per la Stagione teatrale 2026, ‘Tradimenti’ di Harold Pinter (20 euro). Teatro ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37, info e acquisto biglietti al 329 7433720

17.15. 'Scene da un matrimonio' di Ingmar Bergman, mise en espace con Antonio Carli nel ruolo di Johan e Marianna Pardini in quello di Marianne. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al numero 329 4955513



20.45. ‘Ad.Agio’, concerto a corpo libero: viaggio musicale capace di regalare un’esperienza di ascolto nuova e personale, in un’atmosfera intima e suggestiva, dove i grandi autori classici dialogano con musiche provenienti da un altrove, in una fusione di epoche e culture favorendo il dialogo interculturale. Evento a cura di Roberta Garrione, Insegnante Aigam. Via L. Giordano 1, offerta libera a sostegno di borse di studio musicale per famiglie in difficoltà (info e prenotazioni a questo link)



VENTIMIGLIA

10.00-18.00. Ultimo giorno della mostra collettiva ‘Voci di Donna’: viaggio colorato da espressioni di pittura, scultura, fotografia, artigianato artistico, installazioni e parole a cura di venticinque espositori di diverse esperienze artistiche. Evento promosso da Impresa Donna Confesercenti e realizzato da ART. Centro culturale San Francesco, via Garibaldi 37



16.00-21.00. 'Calandre: il sentiero ritrovato': ultimo giorno della mostra fotografica, curata da Saverio Chiappalone che ripercorre questa trasformazione attraverso immagini d’epoca e materiali d’archivio. Sala Polifunzionale di Cala del Forte, fino al 15 marzo, ingresso libero



BORDIGHERA



8.00-19.00. Fiera promozionale dell’antiquariato e degli oggetti da collezione nel centro storico

9.00-18.00. Fiera delle Anime, appuntamento primaverile che ogni anno anima Bordighera con bancarelle, proposte di street food e spazi dedicati ai più piccoli. Tra le attività in programma anche la fattoria didattica con animali, i giochi di una volta per adulti e bambini e laboratori creativi, pensati per coinvolgere tutta la famiglia. Spianata del Capo



OSPEDALETTI



12.00. Sagra del Carciofo a cura de ‘U Descu Spiareté’ con menù: insalata ‘Pantera’ con carciofi crudi + Pennette in salsa di carciofi + Fritto di calamari e carciofi + Crostata (30 euro). Lungo Corso Regina Margherita, di fronte all’Hotel Petit Royal ( apertura cassa ore 10, fino ad un massimo di 350 posti)



16.00. 'Open Day': la Florelia Banda Folk Ospedaletti apre le porte a tutti coloro che vogliono conoscere la nuova realtà musicale cittadina, vedere da vicino gli strumenti bandistici ed ascoltarli in una prova aperta a tutti. La Piccola, ex scalo merci, ingresso libero

TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)



8.30. ‘Due Valli’ (80ª edizione): gara di Campionato italiano Enduro Major a cura del Moto Club Sanremo con percorso totale di ca. 120 km con conclusione verso le 15.30/16. Partenza, arrivo e paddock ad Arma di Taggia presso la darsena

16.30. A conclusione dei festeggiamenti della Madonna Miracolosa di Taggia, momento di riflessione in musica dal titolo ‘In cammino con Maria’ a cura dei cori Gaudeamus e Giovani per Jubilmusic. Santuario della Madonna Miracolosa

DIANO MARINA



8.30. Per le ‘Escursioni nei Borghi di Ponente’, trekking con percorso di circa 12 chilometri tra Diano Arentino e Deglio Faraldi accompagnati dalla guida GAE Davide Fornaro (10 euro). Ritrovo al Parco Giaiette, info e iscrizioni 340 244097



15.00-18.30. Mostra personale ‘Abitata da un grido’ dell'artista Stefania Loreto curata da Gabriele Cordì. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco (dal giovedì alla domenica fino al 22 marzo)



ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianali in piazza del Paese (ogni terza domenica del mese)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



14.30 & 17.00. ‘Victor Hugo, Mio Amore’: due rappresentazioni teatrali basate sulla corrispondenza di Juliette Drouet e Victor Hugo con Yannis Baraban e Anthéa Sogno. Regia di Jacques Décombe. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45 (più info)



17.00. Printemps des Arts de Monte-Carlo 2026: concerto di Jean-Frédéric Neuburger al pianoforte con musiche di Beethoven, Ravel, Boulez. One Monte-Carlo (il programma)



NICE

10.00-19.00. Fiera di Nizza su 15.000 m² con più di 400 stand e 500 marche al Palais des Expositions, Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny, fino al 16 marzo (più info)



11.00-18.00. Giornate del cinema italiano (40ª edizione): proiezione film ‘Gioia Mia’ (h 11) + ‘Breve storia d’amore’ (h 13.30) + ‘Il Nibbio’ (h 15.30) + ‘Diamanti’ (h 18). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31 (info e acquisto biglietti a questo link)



13.25. Partenza della 8a tappa: Nizza / Nizza (129,2 km) della Gara ciclistica Parigi-Nizza con transito: Roquette-sur-Var, Cros d'Utelle, Lantosque, Lucéram, Contes, Châteauneuf-Villevieille, Tourrette-Levens, Aspremont, Castagniers, La Manda, Nizza (ore 16.50 circa). Place Masséna (più info)

15.00. Rappresentazione dell’opera ‘Don Pasquale’ di Gaetano Doninzetti (in italiano, con sopratitoli in francese e inglese). Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)



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