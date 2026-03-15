Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 15 marzo 2026, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 15 MARZO

SANREMO



8.00 & 10.00. Partenza della gara podistica ‘SUT - Sanremo Urban Trail’: Trail di 32 Km (h 8.00) + family run di 5 km (h 10) + competitiva e non competitiva di 10 Km (h 10). Ritrovo in via Matteotti davanti al Teatro Ariston (più info)



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



10.00. Festival del Rugby con la partecipazione dell’U14 Maschile. Pian di Poma, zona sportiva di Sanremo, ad ovest della città (più info)

10.00. Cerimonia in ricordo dei Caduti del 5 marzo 1945, fucilati nel giardino del castello Devachan, all'epoca tragico luogo di prigionia e tortura nazifascista. Partecipano rappresentanti del Comune, associazioni d'arma e di volontariato. Per l'ANPI la commemorazione sarà tenuta da Paolo Felice Testa, studente della classe IV Liceo Classico G. Domenico Cassini. lapide dedicata al bivio per Castello Devachan, altezza corso Inglesi civico 456



10.30. Incontro pubblico sull'importanza del voto e l'indipendenza della magistratura con interventi di: Riccardo Ferrante (Docente all'Università di Genova); Maurizio Acerbo (Rifondazione Comunista), Maria Gabriella Branca (Sinistra Italiana), Alberto Pandolfo (Partito Democratico) e Luca Pirondini (Movimento Cinque Stelle). Modera e coordina Claudio Donzella (Giornalista). Ariston 'Roof Sala 1', Corso Matteotti



10.55. Segnale d’avviso della seconda regata del Festival della Vela - 42° Campionato Invernale West Liguria. Premiazioni al termine. Specchio acqueo antistante la città (più info)



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. ‘Moana Pozzi, la confessione di chi ha osato essere se stessa’: spettacolo musical-teatrale con Livia Ghizzoni (ballerina), Loredana De Flaviis (voce narrante), Leonardo Ferretti (pianista). Palazzo Roverizio, Via Escoffier 29, info e prenotazioni 339 2663150

21.00. Max Pisu e Chiara Salerno in Sarto per Signora (Tailleur pour dames) di Georges Feydeau con Max Pisu, Chiara Salerno, Marco Belocchi, Giorgio Caprile, Cristina Sarti, Valentina Maselli, Tania Lettieri, Luca Negroni Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA

16.00. Concerto 'Fede, speranza e umanità… Quello che i cantautori non dicono', interpretato dal Parr Rock Choir. Primo evento benefico organizzato per concorrere alla copertura delle spese per l’acquisto della sede storica della Croce Bianca Imperia. Chiesa di Santa Maria Maggiore a Castelvecchio, ingresso a offerta libera con intero ricavato devoluto alla Croce Bianca di Imperia



17.00. (RINVIATO) Per la Stagione teatrale 2026, ‘Tradimenti’ di Harold Pinter (20 euro). Teatro ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37, info e acquisto biglietti al 329 7433720

17.15. 'Scene da un matrimonio' di Ingmar Bergman, mise en espace con Antonio Carli nel ruolo di Johan e Marianna Pardini in quello di Marianne. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al numero 329 4955513



20.45. ‘Ad.Agio’, concerto a corpo libero: viaggio musicale capace di regalare un’esperienza di ascolto nuova e personale, in un’atmosfera intima e suggestiva, dove i grandi autori classici dialogano con musiche provenienti da un altrove, in una fusione di epoche e culture favorendo il dialogo interculturale. Evento a cura di Roberta Garrione, Insegnante Aigam. Via L. Giordano 1, offerta libera a sostegno di borse di studio musicale per famiglie in difficoltà (info e prenotazioni a questo link)



VENTIMIGLIA

10.00-18.00. Ultimo giorno della mostra collettiva ‘Voci di Donna’: viaggio colorato da espressioni di pittura, scultura, fotografia, artigianato artistico, installazioni e parole a cura di venticinque espositori di diverse esperienze artistiche. Evento promosso da Impresa Donna Confesercenti e realizzato da ART. Centro culturale San Francesco, via Garibaldi 37



16.00-21.00. 'Calandre: il sentiero ritrovato': ultimo giorno della mostra fotografica, curata da Saverio Chiappalone che ripercorre questa trasformazione attraverso immagini d’epoca e materiali d’archivio. Sala Polifunzionale di Cala del Forte, fino al 15 marzo, ingresso libero



BORDIGHERA



8.00-19.00. (RINVIATA A DATA DA DESTINARSI) Fiera promozionale dell’antiquariato e degli oggetti da collezione nel centro storico

9.00-18.00. (RINVIATA A DATA DA DESTINARSI) Fiera delle Anime, appuntamento primaverile che ogni anno anima Bordighera con bancarelle, proposte di street food e spazi dedicati ai più piccoli. Tra le attività in programma anche la fattoria didattica con animali, i giochi di una volta per adulti e bambini e laboratori creativi, pensati per coinvolgere tutta la famiglia. Spianata del Capo



OSPEDALETTI



12.00. (RINVIATA A DOMANICA 22 MARZO) Sagra del Carciofo a cura de ‘U Descu Spiareté’ con menù: insalata ‘Pantera’ con carciofi crudi + Pennette in salsa di carciofi + Fritto di calamari e carciofi + Crostata (30 euro). Lungo Corso Regina Margherita, di fronte all’Hotel Petit Royal ( apertura cassa ore 10, fino ad un massimo di 350 posti)



16.00. 'Open Day': la Florelia Banda Folk Ospedaletti apre le porte a tutti coloro che vogliono conoscere la nuova realtà musicale cittadina, vedere da vicino gli strumenti bandistici ed ascoltarli in una prova aperta a tutti. La Piccola, ex scalo merci, ingresso libero

TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)



8.30. ‘Due Valli’ (80ª edizione): gara di Campionato italiano Enduro Major a cura del Moto Club Sanremo con percorso totale di ca. 120 km con conclusione verso le 15.30/16. Partenza, arrivo e paddock ad Arma di Taggia presso la darsena

16.30. A conclusione dei festeggiamenti della Madonna Miracolosa di Taggia, momento di riflessione in musica dal titolo ‘In cammino con Maria’ a cura dei cori Gaudeamus e Giovani per Jubilmusic. Santuario della Madonna Miracolosa

DIANO MARINA



8.30. Per le ‘Escursioni nei Borghi di Ponente’, trekking con percorso di circa 12 chilometri tra Diano Arentino e Deglio Faraldi accompagnati dalla guida GAE Davide Fornaro (10 euro). Ritrovo al Parco Giaiette, info e iscrizioni 340 244097



15.00-18.30. Mostra personale ‘Abitata da un grido’ dell'artista Stefania Loreto curata da Gabriele Cordì. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco (dal giovedì alla domenica fino al 22 marzo)



ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. (ANNULLATO) Mercatino con prodotti locali e artigianali in piazza del Paese (ogni terza domenica del mese)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



14.30 & 17.00. ‘Victor Hugo, Mio Amore’: due rappresentazioni teatrali basate sulla corrispondenza di Juliette Drouet e Victor Hugo con Yannis Baraban e Anthéa Sogno. Regia di Jacques Décombe. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45 (più info)



17.00. Printemps des Arts de Monte-Carlo 2026: concerto di Jean-Frédéric Neuburger al pianoforte con musiche di Beethoven, Ravel, Boulez. One Monte-Carlo (il programma)



NICE

10.00-19.00. Fiera di Nizza su 15.000 m² con più di 400 stand e 500 marche al Palais des Expositions, Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny, fino al 16 marzo (più info)



11.00-18.00. Giornate del cinema italiano (40ª edizione): proiezione film ‘Gioia Mia’ (h 11) + ‘Breve storia d’amore’ (h 13.30) + ‘Il Nibbio’ (h 15.30) + ‘Diamanti’ (h 18). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31 (info e acquisto biglietti a questo link)



13.25. Partenza della 8a tappa: Nizza / Nizza (129,2 km) della Gara ciclistica Parigi-Nizza con transito: Roquette-sur-Var, Cros d'Utelle, Lantosque, Lucéram, Contes, Châteauneuf-Villevieille, Tourrette-Levens, Aspremont, Castagniers, La Manda, Nizza (ore 16.50 circa). Place Masséna (più info)

15.00. Rappresentazione dell’opera ‘Don Pasquale’ di Gaetano Doninzetti (in italiano, con sopratitoli in francese e inglese). Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)



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