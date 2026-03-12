Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 12 a domenica 15 marzo 2026 in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 12 MARZO

SANREMO



10.00. ‘Note di Seta e Petali di Stile’: esposizione degli abiti storici che hanno vestito le icone del Festival; dall’eleganza spezzata di Dalida, ai bozzetti d’avanguardia di Loredana Bertè. Atelier Daphné in Via Matteotti 17, fino al 31 marzo

15.00. Presentazione della nuova pubblicazione del Prof. Stefano Padovano, Criminologo sociale, insegnante di Criminologia all’Università di Genova, dal titolo 'Sulle retoriche del crimine – osservazioni sulla a-scientificità del senso comune' (Erga edizioni). Sede de L’Ancora Cooperativa Sociale in piazza San Siro 48

18.00. ‘Informazione e società ai tempi dell'Intelligenza Artificiale’: incontro-dibattito in occasione della presentazione del libro ‘L'algoritmo dell'uguaglianza’ (Franco Angeli editore). Partecipano Michele Brambilla, Direttore de ‘Il Secolo XIX’, Claudio Scajola, Presidente della Provincia di Imperia , Ruben Razzante, prof. di Diritto dell’Informazione all’Università Cattolica e autore del volume. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero



IMPERIA



16.00. Incontro pubblico dal titolo ‘Sapori&Saperi: storia dell’olivicoltura nel Ponente ligure dal medioevo ai giorni nostri’: Giampiero Laiolo, studioso della storia e della cultura del territorio, dialoga con lo storico Giuseppe Gandolfo. Evento a cura della Sezione Soci Coop Liguria di Imperia. Sala Punto d’incontro Coop con ingresso adiacente al punto vendita di Via XXV Aprile a Oneglia, partecipazione libera e gratuita



21.30. Cerimonia inaugurale di ‘Cinesorriso’, festival dedicato all’umorismo nel cinema e nei nuovi media, condotta da Gaia Sidoni con consegna del Premio alla Carriera ad Angela Finocchiaro. Segue proiezione del film ‘Amichemai’ di Maurizio Nichetti. Teatro Cavour, fino al 15 marzo (più info)

BORDIGHERA



16.00-17.30. ‘Giovedì del CDCD’: incontro informativo per caregiver di pazienti con declino cognitivo con conferenza in due moduli: ‘Il declino cognitivo: come prevenirlo’, con la Dottoressa Virginia Pelagotti, Neurologa Asl1 + ‘Il declino cognitivo: terapie attuali e future’, con la Dottoressa Maria Teresa Infante, Neurologa Asl1. Casa della Comunità di Bordighera, retro ospedale Saint Charles, via Aurelia 122 (più info)

16.30. Conferenza dal titolo ‘La regalità sacra presso gli antichi Liguri’ tenuta da Alessio Bellini, antropologo ed etnologo specializzato presso l’Università degli Studi di Torino. Presenta e modera Alberto Guglielmi Manzoni dell'associazione L'Uomo e il Pellicano. Biblioteca Civica, ingresso libero

TAGGIA



10.00. 'San Benedetto, cronache di una tradizione': ultimo giorno dell’esposizione fotografica collettiva del Fotoclub Riviera dei Fiori, Caffè della Posta e il Rione Pantano in occasione dei 400 anni dal giuramento dei taggiaschi a San Benedetto Revelli. Caffè della Posta in via Soleri 5/e



DIANO MARINA



15.00-18.30. Mostra personale ‘Abitata da un grido’ dell'artista Stefania Loreto curata da Gabriele Cordì. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco (dal giovedì alla domenica fino al 22 marzo)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



16.30. Per la rassegna ‘Il tea con l’autore’ (15ª edizione), presentazione libro di Daniela Mencarelli Hofmann ‘L’ombra di Perseo’ (Edizioni All Around). Dialoga con l’autrice la giornalista Viviana Spada. Sala Piccola del Centro Sociale Incontro, ingresso libero



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



9.00. Escursione ad anello che tocca il santuario della Madonna dell'Addolorata, in una zona tra le più vocate per la produzione del celebre vino Rossese. Ritrovo presso la Chiesa parrocchiale di Dolceacqua. Per partecipare contattare Paolo al 348 9691560 (più info)



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO



19.00. Proiezione del film ‘Tulipomania’, scritto e diretto da Liana Marabini, in versione originale inglese con sottotitoli in italiano. Evento a cura della Dante Alighieri Comitato del Principato di Monaco. Théâtre des Variétés, ingresso gratuito (più info)

19.30. Printemps des Arts de Monte-Carlo 2026: dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Pascal Rophé con Jean-Frédéric Neuburger al pianoforte. Auditorium Rainier III (il programma)



20.00. ‘Victor Hugo, Mio Amore’: rappresentazione teatrale basato sulla corrispondenza di Juliette Drouet e Victor Hugo con Yannis Baraban e Anthéa Sogno. Regia di Jacques Décombe. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45 (più info)

NICE

10.00-19.00. Fiera di Nizza su 15.000 m² con più di 400 stand e 500 marche al Palais des Expositions, Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny, fino al 16 marzo (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



VENERDI’ 13 MARZO



SANREMO



10.00. ‘Note di Seta e Petali di Stile’: esposizione degli abiti storici che hanno vestito le icone del Festival; dall’eleganza spezzata di Dalida, ai bozzetti d’avanguardia di Loredana Bertè. Atelier Daphné in Via Matteotti 17, fino al 31 marzo



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



14.00. Convegno dal titolo ‘Forum Bandiera Arancione - Il rilancio dell’Entroterra attraverso la Cultura ed il Turismo’ con la partecipazione di Daniela Santanchè, Ministro del Turismo; Gilberto Pichetto Frattin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Edoardo Rixi, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; rappresentanti di ENIT, Touring Club Italiano, Federalberghi e Confindustria Liguria. Teatro dell’Opera del Casinò, anche domani (il programma)

20.45. 'Ripensare la responsabilità nel tempo delle tecnologie digitali': incontro pubblico dedicato al rapporto tra etica, responsabilità e trasformazioni tecnologiche con la partecipazione di due autorevoli studiosi: Giuseppina De Simone, docente ordinario di Filosofia della Religione presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, e Franco Miano, docente ordinario di Filosofia morale presso l’università di Napoli. Palazzo Roverizio, ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

IMPERIA



10.00-21.30. ‘Cinesorriso’, festival dedicato all’umorismo nel cinema e nei nuovi media: proiezione per le scuole ‘La Vita da Grandi’ di Greta Scarano e incontro con il protagonista del film Yuri Tuci (h 10) + proiezione film ‘Come fratelli’ di Antonio Pavan (h 16) + proiezione film ‘Follemente’ di Paolo Genovesi (h 18) + Talk dal titolo ‘La comicità tra gli algoritmi. Creator e nuove forme dell’umorismo online’ condotto da Alessandro Arcodia con: Emma Galeotti, Cristiana Mecozzi, Davide Magnaghi e Emanuela Cappello (h 21.30). Teatro Cavour, fino al 14 marzo (più info)

21.15. Per la Stagione teatrale 2026, ‘Tradimenti’ di Harold Pinter (20 euro). Teatro ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37, info e acquisto biglietti al 329 7433720



VENTIMIGLIA



15.00. Conferenza dal titolo ‘Soyez réalistes, demandez l'impossible: La filosofia e il Maggio francese’ con relatore il Prof. F. Minazzo. Petite Biblioteque del liceo Aprosio, ingresso libero

16.00-21.00. 'Calandre: il sentiero ritrovato': mostra fotografica, curata da Saverio Chiappalone che ripercorre questa trasformazione attraverso immagini d’epoca e materiali d’archivio. Sala Polifunzionale di Cala del Forte, fino al 15 marzo, ingresso libero (da venerdì a domenica h 16/21, da lunedì a giovedì su appuntamento: tel. 0184 33109)

18.30. Mostra fotografica 'Il sentiero ritrovato – Ligurian Sea & Slow Photography', curata da Saverio Chiappalone e Foto Mariani, all'interno dell'evento 'Què buona onda!': una serata di energia, divertimento, buon cibo, tapas, bollicine, vini e fotografia. Terrazza del Marixx.



OSPEDALETTI



11.00. Premiazione e Mostra ‘Un Poster per la Pace’ dei disegni degli alunni dell’I.C. Sanremo Levante (scuola media Nobel di Sanremo, Padre Semeria di Coldirodi, De Amicis di Ospedaletti). Sala ‘La Piccola’



DIANO MARINA



15.00-18.30. Mostra personale ‘Abitata da un grido’ dell'artista Stefania Loreto curata da Gabriele Cordì. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco (dal giovedì alla domenica fino al 22 marzo)



17.30. Per i ‘Venerdì della Conoscenza’, incontro dal titolo ‘Il capitale umano: alfabetizzazione e nuova formazione’ che metterà a confronto l'alfabetizzazione tradizionale con le sfide dell'era digitale con interventi di Virginia Benzi (Quantum Girl), fisica e divulgatrice scientifica tra i 100 under 30 per ‘Forbes Italia’ nel 2024, e il professor Marco Oreggia (IIS Ruffini di Imperia). Modera Damiana Biga, giornalista ed esperta di comunicazione, co-fondatrice di MediaLab. Partecipano gli studenti dell’IIS Ruffini di Imperia. Sala consiliare del Comune (secondo piano), Piazza Martiri della Libertà, ingresso libero



21.00. 'Oltre il Sì e il No: capire il Referendum': incontro pubblico informativo introdotto e presieduto dal professor Umberto Ronga, ordinario di Diritto costituzionale e pubblico presso l’Università Federico II di Napoli. Interviene il dottor Domenico Bruno, assegnista di ricerca in Diritto costituzionale e pubblico della stessa Università. Evento a cura dell'Azione Cattolica parrocchiale di Diano Marina. Sala Polifunzionale Don Piana in via Lombardi e Rossignoli 39, ingresso libero



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

19.30. Printemps des Arts de Monte-Carlo 2026: concerto dell’Ensemble Gemelli diretto da tenore Emiliano Gonzalez Toro con François Salès all’oboe. Museo Oceanografico (il programma)



20.00. ‘Victor Hugo, Mio Amore’: rappresentazione teatrale basato sulla corrispondenza di Juliette Drouet e Victor Hugo con Yannis Baraban e Anthéa Sogno. Regia di Jacques Décombe. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45 (più info)



NICE

10.00-19.00. Fiera di Nizza su 15.000 m² con più di 400 stand e 500 marche al Palais des Expositions, Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny, fino al 16 marzo (più info)



20.00. ‘Sringara’ in occasione della festa primaverile indiana Holi spettacolo di danza di Biadene: danzatrice, coreografa e insegnante (membro dell'International Dance Council). Centre Culturel la Providence, rue Saint-Augustin 8 (più info)



20.00. Rappresentazione dell’opera ‘Don Pasquale’ di Gaetano Doninzetti (in italiano, con sopratitoli in francese e inglese). Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)



20.30. Concerto dell’Ensemble Baroque de Nice dal titolo ‘La Contemplation’ con musiche di Bach e Bartok. Église Saint-Martin, Saint-Augustin (più info)



SABATO 14 MARZO



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



9.30. Convegno dal titolo ‘Forum Bandiera Arancione - Il rilancio dell’Entroterra attraverso la Cultura ed il Turismo’ con la partecipazione di Daniela Santanchè, Ministro del Turismo; Gilberto Pichetto Frattin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Edoardo Rixi, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; rappresentanti di ENIT, Touring Club Italiano, Federalberghi e Confindustria Liguria. Teatro dell’Opera del Casinò (il programma)



10.00. Festival del Rugby con la partecipazione delle squadre Femminili U14 e U16. Pian di Poma, zona sportiva di Sanremo, ad ovest della città (più info)



10.00-13.00. ‘Scacchi in Biblioteca’: corso gratuito di avvicinamento al gioco degli scacchi, organizzato dall’assessorato alla cultura. Le lezioni saranno tenute da Paolo Formento, maestro F.I.D.E. di scacchi e istruttore capo della federazione Scacchistica Italiana. Sale della biblioteca civica ‘Corradi’, info 0184 580723



10.00. ‘Note di Seta e Petali di Stile’: esposizione degli abiti storici che hanno vestito le icone del Festival: dall’eleganza spezzata di Dalida, ai bozzetti d’avanguardia di Loredana Bertè. Atelier Daphné in Via Matteotti 17, fino al 31 marzo



10.30-15.30. 'Inclusione in campo': giornata dedicata al baseball per ciechi (LIBCX) con protagoniste due eccellenze milanesi: i Lampi ed i Thunder's 5. Iniziativa nata dalla sinergia tra Sanremese Softball, Sanremo Baseball e la sezione territoriale UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) di Imperia. Alle 15.30 gli spettatori avranno l’opportunità unica di scendere in campo e cimentarsi in esercizi specifici per comprendere la dinamica del gioco 'al buio'. Diamante del baseball a Pian di Poma



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



11.55. Segnale d’avviso della prima regata del Festival della Vela - 42° Campionato Invernale West Liguria. Specchio acqueo antistante la città (più info)



16.00. Presentazione del libro 'I Nessuno che fecero la storia.. storie di discriminazioni legalizzate'. Marco Vallero e Tiziana Cantoro introducono l'autrice Lucia Canepa. Ospiti Stefano Puzzer e Davide Tutino. Evento a cura del gruppo Resistere X Esistere#ionondimentico. Sala dei Cappuccini, in via dei Cappuccini, 57, ingresso libero e gratuito



16.00-18.30. Conferenza di Marco Maiocchi dal titolo ‘Esercizi di stile: a partire da un brevissimo filmato pubblicitario a sfondo umoristico, i partecipanti dovranno scegliere una tecnica (disegno, pittura, scultura, enigmistica, collage, origami, graffiti…) e uno stile (preistorico, infantile, dada, impressionista, pop, …) per restituirne un’interpretazione personale. Accademia della Pigna Piazza del Capitolo 1, informazione a: fondazionepata@officinebrand.it oppure presentarsi 15 minuti prima delle lezioni per poter partecipare

17.00. Conferenza gratuita dal titolo 'La routine del benessere nella fibromialgia: missione possibile - Come gestire al meglio la sindrome fibromialgica con un approccio integrato' con relatori: Barbara Suzzi, Presidente CFU-Italia odv; Federica Calcagnoli, Biologo Nutrizionista; Sebastiano Marchetta, Biologo Nutrizionista – Personal Trainer; Leslye Pario, Biologo Nutrizionista. Auditorium Mario Catto del Villaggio dei Fiori (iscrizioni a questo link)

18.00. Per la rassegna ‘Saliscendi’, ‘Metaforicamente Schiros’: spettacolo con protagonista Beatrice Schiros. Ex Oratorio di Santa Brigida nel centro storico (info e acquisto biglietti a questo link)

18.00. ‘Tra fuoco e grazia. I due volti del romanticismo’: concerto della Sinfonica di Sanremo diretta dal Maestro Georgios Balatsinos con la partecipazione speciale di Andrey Baranov (violino). Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA

9.30-21.30. ‘Cinesorriso’, festival dedicato all’umorismo nel cinema e nei nuovi media (ultimo giorno): proiezione film ‘30 notti con il mio ex’ di Guido Chiesa (h 9.30) + Talk con i Premiati: Piera Detassis in dialogo con Matilde Gioli e Paolo Calabresi (h 11.30) + proiezione film ‘Prendiamoci una pausa’ di Cristian Marazziti (h 16) + proiezione film ‘Fatti vedere’ di Tiziano Russo (h 18) + Cerimonia di Chiusura a cura di Armando Vertorano con Premio Opera Prima – La Vita da Grandi di Greta Scarano; Premio Miglior Attrice – Matilde Gioli; Premio Miglior Attore – Paolo Calabresi. Conducono Alessandro Arcodia e Gaia Sidoni (h 21.30). Teatro Cavour, fino al 14 marzo (più info)



17.00. Per il ciclo ‘Quaestiones disputatae’, conferenza dal titolo ‘Lazzaro cammina ancora tenuto da Susanna Sillano, Storica del teatro, in collegamento online con gli autori Adriana Bruno e Domenico Guidera. Evento a cura dell’Associazione Culturale ‘Michele De Tommaso’. Libreria ‘Ragazzi’ Via Amendola

18.00. 'Seminare Speranza': incontro pubblico dedicato alla presentazione dei progetti di Amal Seeds of Hope a sostegno della scolarizzazione e della socializzazione dei bambini a Gaza. ARCI ‘Il Campo delle Fragole’ (Via Matteotti 41, di fronte alla pensilina



21.15. Per la Stagione teatrale 2026, ‘Tradimenti’ di Harold Pinter (20 euro). Teatro ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37, info e acquisto biglietti al 329 7433720



VENTIMIGLIA



9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



16.00-21.00. 'Calandre: il sentiero ritrovato': mostra fotografica, curata da Saverio Chiappalone che ripercorre questa trasformazione attraverso immagini d’epoca e materiali d’archivio. Sala Polifunzionale di Cala del Forte, fino al 15 marzo, ingresso libero (da venerdì a domenica h 16/21, da lunedì a giovedì su appuntamento: tel. 0184 33109)



17.00. In occasione della ‘Giornata Internazionale della Donna’, spettacolo teatral-musicale ‘Vai Pure’ con riflessioni sull’evoluzione femminile a partire dagli anni Sessanta, con il contributo della giornalista Silvia Neonato. Interventi musicali a cura delle cantanti Marisa Fagnani e Beatrice Orrigo. Evento a cura del Gruppo P.E.N.E.L.O.P.E (a seguire ricco buffet vegetariano a 15 euro). Locali della SPES di Ventimiglia, prenotazioni al 327 375 8033



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)



SAN LORENZO AL MARE



21.00. ‘Il duello delle differenze - uomini e donne: istruzioni per non capirsi… dall’Eden al caos quotidiano’: spettacolo teatrale su testo e regia di Cristina Lenzo. Teatro dell’Albero, via Vignasse 1, info e prenotazioni 347 9248512 (Cristina)



DIANO MARINA



14.30. ‘E' più bello insieme’: occasione di incontro, giochi e festa insieme all'Azione Cattolica Ragazzi. Piazza Martiri della Libertà



15.00-18.30. Mostra personale ‘Abitata da un grido’ dell'artista Stefania Loreto curata da Gabriele Cordì. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco (dal giovedì alla domenica fino al 22 marzo)



CERVO



17.00. Incontro dal titolo ‘Parmuéi: intrecci di fede, arte e memoria’ con relatori Claudio Littardi su ‘Parme e parmuréli. Le palme del Ponente ligure tra storia, religione e leggende’, Roberto Messico con un approfondimento su ‘Tradizione ed evoluzione dell’intreccio a Cervo e nel Dianese’, Ornella Campogrande su ‘Il lavoro dei volontari, voce ed anima di una tradizione da tramandare’. Oratorio di Santa Caterina, ingresso gratuito

ENTROTERRA

CAMPOROSSO



16.00. Firmacopie del libro 'Liguria Selvatica' di Marco Damele (Antea Edizioni) che tratta il riconoscimento, la raccolta e l’utilizzo delle erbe spontanee, con particolare attenzione alle specie urbane del territorio del ponente ligure. Via 2 Giugno



17.00. ‘Ardo di mille voci diverse’: concerto di Beatrice Campisi e Francesca Incudine, con Riccardo Maccabruni. Sala Tigli del Centro Polivalente G. Falcone, ingresso libero



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

LE CANNET VILLE



10.00-18.00. Festa del cioccolato: il cioccolato protagonista in tutte le sue forme con numerosi espositori e artigiani. I bambini saranno i protagonisti e potranno divertirsi con le diverse attività proposte: laboratori gastronomici e attività creative. Le Cannet City, Boulevard Sadi Carnot 20, ingresso libero (più info)



MONACO



19.30. Printemps des Arts de Monte-Carlo 2026: concerto a lume di candela con Tedi Papavrami, violino, e Jean-Frédéric Neuburger, pianoforte. In programma musiche di Johann Sebastian Bach, Niccolò Paganini, Johannes Brahms, Robert Schumann, Franz Liszt e Georges Enesco. One Monte-Carlo (il programma)



20.00. ‘Victor Hugo, Mio Amore’: rappresentazione teatrale basato sulla corrispondenza di Juliette Drouet e Victor Hugo con Yannis Baraban e Anthéa Sogno. Regia di Jacques Décombe. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45 (più info)



NICE

10.00-19.00. Fiera di Nizza su 15.000 m² con più di 400 stand e 500 marche al Palais des Expositions, Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny, fino al 16 marzo (più info)



11.20. Partenza della 7a tappa: Nizza / Auron (138,7 km) della Gara ciclistica Parigi-Nizza con percorso La Manda, Carros, Carros Village, Le Broc, Bouyon, Roquestéron, Gilette, Plan-du-Var, Roussillon, Marie, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Isola, Saint-Étienne-de-Tinée, Auron. Place Masséna (più info)



20.00. Giornate del cinema italiano (40ª edizione): serata di apertura con proiezione film ‘La Città Proibita’. Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31 (info e acquisto biglietti a questo link)



DOMENICA 15 MARZO

SANREMO



8.00 & 10.00. Partenza della gara podistica ‘SUT - Sanremo Urban Trail’: Trail di 32 Km (h 8.00) + family run di 5 km (h 10) + competitiva e non competitiva di 10 Km (h 10). Ritrovo in via Matteotti davanti al Teatro Ariston (più info)



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



10.00. Festival del Rugby con la partecipazione dell’U14 Maschile. Pian di Poma, zona sportiva di Sanremo, ad ovest della città (più info)



10.30. Incontro pubblico sull'importanza del voto e l'indipendenza della magistratura con interventi di: Riccardo Ferrante (Docente all'Università di Genova); Maurizio Acerbo (Rifondazione Comunista), Maria Gabriella Branca (Sinistra Italiana), Alberto Pandolfo (Partito Democratico) e Luca Pirondini (Movimento Cinque Stelle). Modera e coordina Claudio Donzella (Giornalista). Ariston 'Roof Sala 1', Corso Matteotti



10.55. Segnale d’avviso della seconda regata del Festival della Vela - 42° Campionato Invernale West Liguria. Premiazioni al termine. Specchio acqueo antistante la città (più info)



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. ‘Moana Pozzi, la confessione di chi ha osato essere se stessa’: spettacolo musical-teatrale con Livia Ghizzoni (ballerina), Loredana De Flaviis (voce narrante), Leonardo Ferretti (pianista). Palazzo Roverizio, Via Escoffier 29, info e prenotazioni 339 2663150

21.00. Max Pisu e Chiara Salerno in Sarto per Signora (Tailleur pour dames) di Georges Feydeau con Max Pisu, Chiara Salerno, Marco Belocchi, Giorgio Caprile, Cristina Sarti, Valentina Maselli, Tania Lettieri, Luca Negroni Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA

16.00. Concerto 'Fede, speranza e umanità… Quello che i cantautori non dicono', interpretato dal Parr Rock Choir. Primo evento benefico organizzato per concorrere alla copertura delle spese per l’acquisto della sede storica della Croce Bianca Imperia. Chiesa di Santa Maria Maggiore a Castelvecchio, ingresso a offerta libera con intero ricavato devoluto alla Croce Bianca di Imperia



17.00. Per la Stagione teatrale 2026, ‘Tradimenti’ di Harold Pinter (20 euro). Teatro ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37, info e acquisto biglietti al 329 7433720

17.15. 'Scene da un matrimonio' di Ingmar Bergman, mise en espace con Antonio Carli nel ruolo di Johan e Marianna Pardini in quello di Marianne. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al numero 329 4955513



VENTIMIGLIA

10.00-18.00. Ultimo giorno della mostra collettiva ‘Voci di Donna’: viaggio colorato da espressioni di pittura, scultura, fotografia, artigianato artistico, installazioni e parole a cura di venticinque espositori di diverse esperienze artistiche. Evento promosso da Impresa Donna Confesercenti e realizzato da ART. Centro culturale San Francesco, via Garibaldi 37



16.00-21.00. 'Calandre: il sentiero ritrovato': ultimo giorno della mostra fotografica, curata da Saverio Chiappalone che ripercorre questa trasformazione attraverso immagini d’epoca e materiali d’archivio. Sala Polifunzionale di Cala del Forte, fino al 15 marzo, ingresso libero



BORDIGHERA



8.00-19.00. Fiera promozionale dell’antiquariato e degli oggetti da collezione nel centro storico



8.00-19.00. Fiera promozionale con la partecipazione di artigiani, produttori agricoli e operatori commerciali ambulanti specializzati nello street food in Spianata del Capo e aree limitrofe



OSPEDALETTI



12.00. Sagra del Carciofo a cura de ‘U Descu Spiareté’ con menù: insalata ‘Pantera’ con carciofi crudi + Pennette in salsa di carciofi + Fritto di calamari e carciofi + Crostata (30 euro). Lungo Corso Regina Margherita, di fronte all’Hotel Petit Royal ( apertura cassa ore 10, fino ad un massimo di 350 posti)



16.00. 'Open Day': la Florelia Banda Folk Ospedaletti apre le porte a tutti coloro che vogliono conoscere la nuova realtà musicale cittadina, vedere da vicino gli strumenti bandistici ed ascoltarli in una prova aperta a tutti. La Piccola, ex scalo merci, ingresso libero

TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)



8.30. ‘Due Valli’ (80ª edizione): gara di Campionato italiano Enduro Major a cura del Moto Club Sanremo con percorso totale di ca. 120 km con conclusione verso le 15.30/16. Partenza, arrivo e paddock ad Arma di Taggia presso la darsena

16.30. A conclusione dei festeggiamenti della Madonna Miracolosa di Taggia, momento di riflessione in musica dal titolo ‘In cammino con Maria’ a cura dei cori Gaudeamus e Giovani per Jubilmusic. Santuario della Madonna Miracolosa

DIANO MARINA



8.30. Per le ‘Escursioni nei Borghi di Ponente’, trekking con percorso di circa 12 chilometri tra Diano Arentino e Deglio Faraldi accompagnati dalla guida GAE Davide Fornaro (10 euro). Ritrovo al Parco Giaiette, info e iscrizioni 340 244097



15.00-18.30. Mostra personale ‘Abitata da un grido’ dell'artista Stefania Loreto curata da Gabriele Cordì. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco (dal giovedì alla domenica fino al 22 marzo)



ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianali in piazza del Paese (ogni terza domenica del mese)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



14.30 & 17.00. ‘Victor Hugo, Mio Amore’: due rappresentazioni teatrali basate sulla corrispondenza di Juliette Drouet e Victor Hugo con Yannis Baraban e Anthéa Sogno. Regia di Jacques Décombe. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45 (più info)



17.00. Printemps des Arts de Monte-Carlo 2026: concerto di Jean-Frédéric Neuburger al pianoforte con musiche di Beethoven, Ravel, Boulez. One Monte-Carlo (il programma)



NICE

10.00-19.00. Fiera di Nizza su 15.000 m² con più di 400 stand e 500 marche al Palais des Expositions, Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny, fino al 16 marzo (più info)



11.00-18.00. Giornate del cinema italiano (40ª edizione): proiezione film ‘Gioia Mia’ (h 11) + ‘Breve storia d’amore’ (h 13.30) + ‘Il Nibbio’ (h 15.30) + ‘Diamanti’ (h 18). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31 (info e acquisto biglietti a questo link)



13.25. Partenza della 8a tappa: Nizza / Nizza (129,2 km) della Gara ciclistica Parigi-Nizza con transito: Roquette-sur-Var, Cros d'Utelle, Lantosque, Lucéram, Contes, Châteauneuf-Villevieille, Tourrette-Levens, Aspremont, Castagniers, La Manda, Nizza (ore 16.50 circa). Place Masséna (più info)

15.00. Rappresentazione dell’opera ‘Don Pasquale’ di Gaetano Doninzetti (in italiano, con sopratitoli in francese e inglese). Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)



Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate