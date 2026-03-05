Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 5 a domenica 8 marzo 2026 in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 5 MARZO

SANREMO



10.00. ‘Note di Seta e Petali di Stile’: esposizione degli abiti storici che hanno vestito le icone del Festival; dall’eleganza spezzata di Dalida, ai bozzetti d’avanguardia di Loredana Bertè. Atelier Daphné in Via Matteotti 17, fino al 31 marzo



16.00-20.00. ‘Heart of Gaza - L’arte dei bambini dal genocidio’: mostra itinerante da Gaza al mondo a cura dell’'Associazione ‘La Città Invisibile’. in via Pietro Agosti 21, fino al 7 marzo



16.30. La curatrice architetto Sofia Tonegutti illustra la sua opera ‘Oltre la violenza’, progetto editoriale del Centro Auto alla vita Sanremo. Sala Eugene Ferret del Casinò, ingresso libero

IMPERIA



14.00-18.30. Season of AI – MCP: evento interamente dedicato al Model Context Protocol (MCP), che rappresenta un protocollo all'avanguardia che mira a standardizzare comunicazione tra applicazioni e modelli di Intelligenza Artificiale Generativa. A cura di DotNetLiguria. ImperiAware presso il polo digitale di Imperia, via Antonio Delbecchi 22 (evento gratuito, necessaria prenotazione a questo link)

VENTIMIGLIA

14.00-18.00. Mostra collettiva ‘Voci di Donna’: viaggio colorato da espressioni di pittura, scultura, fotografia, artigianato artistico, installazioni e parole a cura di venticinque espositori di diverse esperienze artistiche. Evento promosso da Impresa Donna Confesercenti e realizzato da ART. Centro culturale San Francesco, via Garibaldi 37, fino all’8 marzo (tutti i pomeriggi h 14/18, weekend dalle h 10/18)



BORDIGHERA



16.00-17.30. ‘Giovedì del CDCD’: incontro informativo per caregiver di pazienti con declino cognitivo con presentazione del ciclo di incontri ‘Di cosa parleremo e perché’ con la Dott.sa Paola Camia (Direttore Distretto Ventimiglia), Dott. Fabio Maria Della Cava (Direttore Sost. Neurologia a Indirizzo Neurodegenerativo e Neuroriabilitativo. Casa della Comunità di Bordighera, retro ospedale Saint Charles, via Aurelia 122 (più info)



21.00. Per il Laboratorio dell’Autostima dello Sportello di Aiuto e Ascolto Noi4You, incontro sul tema ‘Felicità contro infelicità. Siamo sicuri di capirci qualcosa?’ tenuto dalla dott.ssa Guendalina Donà. Sede dello Sportello in via Firenze 1

TAGGIA



10.00. 'San Benedetto, cronache di una tradizione': esposizione fotografica collettiva del Fotoclub Riviera dei Fiori, Caffè della Posta e il Rione Pantano in occasione dei 400 anni dal giuramento dei taggiaschi a San Benedetto Revelli. Caffè della Posta in via Soleri 5/e, fino al 12 marzo



ENTROTERRA

PIEVE DI TECO



10.00. Presentazione del IV Bando Progetti singoli - seconda finestra, a valere sul Programma Interreg Italia-Francia Alcotra organizzata da Regione Liguria, dalla Provincia di Imperia e ANCI Liguria (più info). Teatro Salvini, in Via Umberto I, 4 (iscrizioni a questo link)



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO



14.00 & 20.00. Sogno di una notte di mezza estate (due rappresentazioni): adattamento di un grande classico con Maxime Cabre, Eden Duprat, Guillaume Legay, Océane Lhéritier, Pierre-Nicolas Marton, Mathieu Peyrille, Théodora Sogno, Flavien Viallet. Théâtre des Muses, Boulevard du Jardin Exotique 45 A (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



VENERDI’ 6 MARZO

SANREMO

10.00. ‘Note di Seta e Petali di Stile’: esposizione degli abiti storici che hanno vestito le icone del Festival; dall’eleganza spezzata di Dalida, ai bozzetti d’avanguardia di Loredana Bertè. Atelier Daphné in Via Matteotti 17, fino al 31 marzo



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Nell'ambito del corso Benessere animale dell’Unitrè, lezione del dott. Elio Bossi, Presidente dell'ordine provinciale dei Veterinari di Imperia, su ‘Teologia degli Animali l Riflessioni sul pensiero di Paolo De Benedetto e altre considerazioni’. Sala degli Specchi del Comune



16.00-20.00. ‘Heart of Gaza - L’arte dei bambini dal genocidio’: mostra itinerante da Gaza al mondo a cura dell’'Associazione ‘La Città Invisibile’. in via Pietro Agosti 21, fino al 7 marzo



18.00. ‘L’Eleganza del Classicismo’, ‘Mozart tra Vienna e Praga’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con Christoph Hartmann all’Oboe. Teatro Centrale (ingresso a pagamento)



21.00. ‘Perché votare sì? Conoscere per decidere’: evento aperto alla cittadinanza a cura del Comitato della Camera Penale Imperia-Sanremo per il Sì con intervento dell’Avv. Marco Bosio, Presidente della Camera Penale Imperia-Sanremo. Federazione Operaia Sanremese, Via Corradi 47

IMPERIA



10.00. ‘La fisica che ci piace’: lezione di Vincenzo Schettini, professore di fisica e divulgatore scientifico, contraddistinta dall’ironia e dal connubio tra le esperienze maturate in ambito scolastico-accademico e sui canali social. Presentare l’assessore regionale Marco Scajola. Teatro Cavour

17.00. Per il ciclo ‘Quaestiones disputatae’, conferenza dal titolo ‘Il secolo breve della scienza, come la fisica del 900 ha cambiato tutto per sempre’ tenuta da Francesco Landolfi. Evento a cura dell’Associazione Culturale ‘Michele De Tommaso’. Sala conferenze del ‘Polo Tecnologico’, ingresso libero



17.30. Presentazione libro ‘Il Profumo è nell’aria’ di Enzo Ferrari: sorta di viaggio nel tempo alla scoperta di realtà produttive nel campo delle essenze e delle profumazioni, ai più sconosciute o comunque dimenticate. Modera il giornalista imperiese Giorgio Bracco. Biblioteca civica, ingresso libero



21.00-01.00. In occasione della Festa della donna, ‘Imperia è Donna – Musica sotto le Gru’: coinvolgente dj set firmato da Mesci dj e Niki dj con musica che spazierà tra sonorità commerciali, house e techno. Banchina Aicardi a Oneglia, ingresso libero



VENTIMIGLIA

14.00-18.00. Mostra collettiva ‘Voci di Donna’: viaggio colorato da espressioni di pittura, scultura, fotografia, artigianato artistico, installazioni e parole a cura di venticinque espositori di diverse esperienze artistiche. Evento promosso da Impresa Donna Confesercenti e realizzato da ART. Centro culturale San Francesco, via Garibaldi 37, fino all’8 marzo (tutti i pomeriggi h 14/18, weekend dalle h 10/18)



16.00-21.00. 'Calandre: il sentiero ritrovato': mostra fotografica, curata da Saverio Chiappalone che ripercorre questa trasformazione attraverso immagini d’epoca e materiali d’archivio. Sala Polifunzionale di Cala del Forte, fino al 15 marzo, ingresso libero (da venerdì a domenica h 16/21, da lunedì a giovedì su appuntamento: tel. 0184 33109)



17.00. ‘Occhi che vedono, cuori che soffrono - Violenza assistita. Emergenza silenziosa: sfide e conseguenze’: incontro pubblico organizzato dallo Zonta Club Ventimiglia-Bordighera con interventi di: Giuseppe Trucchi, Neuropsichiatra Infantile; Loredana Modaffari, Avvocato Familiarista; Serena Tracchi, Psicologa Responsabile S.S.D, Assistenza Consultoriale; Gabriella Repetto, Psicologa G.O Tribunale minori Genova. Modera l’avvocato Rita Longo. Chiostro di Sant’Agostino, ingresso libero



TAGGIA

10.00. Festeggiamenti di San Benedetto Revelli: apertura mercato di prodotti tipici e artigianato in Via Roma e Via Mazzini + apertura Street Food in Piazza Garibaldi (più info)

10.00. 'San Benedetto, cronache di una tradizione': esposizione fotografica collettiva del Fotoclub Riviera dei Fiori, Caffè della Posta e il Rione Pantano in occasione dei 400 anni dal giuramento dei taggiaschi a San Benedetto Revelli. Caffè della Posta in via Soleri 5/e, fino al 12 marzo

21.00. Festeggiamenti di San Benedetto Revelli. grande spettacolo di fuoco con ‘I Giullari del carretto’ in Piazza Eroi Taggesi: spettacolo ad alto impatto emotivo con giochi di fuoco dove 400 anni fa l’inizio dei festeggiamenti consisteva in accensione di grossi falò (più info)



SAN LORENZO AL MARE



21.00. Per la rassegna ‘TeatRotary’, ‘Quel gran genio del mio amico – Storia e canzoni di Lucio Battisti’: recital musicale scritto da Ferdinando Molteni e interpretato da Alfonso ‘Alfa’ Amodio e Ferdinando Molteni, con le canzoni eseguite dal vivo da Chiara Ragnini e Matteo Garbarini (20 euro). Teatro dell’Albero, vicolo Vignasse 1, info e prenotazioni info@ilteatrodellalbero.it



ENTROTERRA

PIEVE DI TECO



21.00. Beppe Braida in ‘Piano B’: satira e cabaret con uno dei comici più amati del panorama televisivo (15 euro). Teatro Salvini, ingresso libero (più info)



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



11.00-17.00. ‘POWHER’, in occasione della Giornata internazionale della donna: caccia al tesoro educativa + Una scenografia unica + Concorso di oratoria. Espace Léo Ferré, ingresso libero (più info)



19.30. Récital del pianista Mikhaïl Pletnev. Auditorium Rainier III (info e acquisto biglietti a questo link)



20.00. Sogno di una notte di mezza estate: adattamento di un grande classico con Maxime Cabre, Eden Duprat, Guillaume Legay, Océane Lhéritier, Pierre-Nicolas Marton, Mathieu Peyrille, Théodora Sogno, Flavien Viallet. Théâtre des Muses, Boulevard du Jardin Exotique 45 A (più info)



NICE



19.00. Tributo agli U2: spettacolo che rivisita i più grandi successi del leggendario gruppo irlandese con potenza, emozione e autenticità. Stockfish, avenue François Mitterra 5 (più info)



19.30. ‘ZAZEN’: spettacolo di Danza, Teatro, Arti Visive. Sala Espace Magnan, Jean Vigo, Rue Louis de Coppet 31 (info e acquisto biglietti a questo link)



SABATO 7 MARZO



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



10.00. ‘Note di Seta e Petali di Stile’: esposizione degli abiti storici che hanno vestito le icone del Festival; dall’eleganza spezzata di Dalida, ai bozzetti d’avanguardia di Loredana Bertè. Atelier Daphné in Via Matteotti 17, fino al 31 marzo



10.00-13.00. ‘Scacchi in Biblioteca’: corso gratuito di avvicinamento al gioco degli scacchi, organizzato dall’assessorato alla cultura. Le lezioni saranno tenute da Paolo Formento, maestro F.I.D.E. di scacchi e istruttore capo della federazione Scacchistica Italiana. Sale della biblioteca civica ‘Corradi’, info 0184 580723



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-20.00. ‘Heart of Gaza - L’arte dei bambini dal genocidio’: ultimo giorno della mostra itinerante da Gaza al mondo a cura dell’'Associazione ‘La Città Invisibile’. in via Pietro Agosti 21



16.00-18.30. Conferenza di Alberto Pulinetti sul tema ‘Percorsi minimi alla deriva in Sanremo’: dopo un percorso a piedi nel centro storico di Sanremo, verrà organizzata una presentazione (immagini, video, audio…) dello stesso, con interpretazione personale, successivamente integrata da una seconda rivisitazione del percorso. Accademia della Pigna Piazza del Capitolo 1, informazione a: fondazionepata@officinebrand.it oppure presentarsi 15 minuti prima delle lezioni per poter partecipare

21.00. Per la rassegna ‘Le Stelle sopra la Città’, ‘Una notte tra le galassie’: osservazione attraverso l'osservazione ai telescopi oggetti a milioni di anni luce di distanza e a occhio nudo l'avanguardia delle costellazioni primaverili (durata un'ora circa). Frazione San Romolo, offerta libera, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554



21.00. Per ‘I concerti di Villa Zirio’: ‘Suggestioni romantiche’: recital pianistico di Giovanni Doria Miglietta. Villa Zirio, in corso Cavallotti, ingresso libero

IMPERIA



10.30. ‘Le Ragioni del Sì’: tavola rotonda a Imperia sulla riforma della giustizia. Intervengono: Alberto Del Noce, Presidente dell’Unione Nazionale Camere Civili; Alberto Landolfi, già Procuratore Capo della Repubblica di Savona; Vincenzo Icardi, rappresentante delle Camere Penali; Gianni Berrino, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia al Senato. Introduce e modera Bruno Santini, Coordinatore del Comitato Sì Riforma Imperia. Biblioteca Civica ‘L. Lagorio’, partecipazione libera

21.00. ‘Un Passo, mille Voci – storie di forza femminile raccontate attraverso la danza’: spettacolo di beneficenza per raccolta fondi in aiuto alle famiglie bisognose del territorio. Teatro Parrocchiale presso le Opere Parrocchiali di Via Verdi 14, info 340 8448539



21.00. In occasione della Festa della donna, ‘Imperia è Donna – Musica sotto le Gru’: musica italiana con Serena Bagozzi, che propone un omaggio a Claudio Baglioni, accompagnata alla chitarra da Daniele Lulli. Banchina Aicardi a Oneglia, ingresso libero



21.15. Per la Stagione teatrale 2026, ‘Il Caffè di Cicoria’ di e con Sara Valerio. Regia Nicola Pistoia (20 euro). Teatro ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37, info e acquisto biglietti al 3297433720



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Aspettando la Festa della Donna, ingresso speciale gratuito riservato a tutte le donne + alle 15.30 possibilità di partecipare a ‘Donne nell’antichità: dialogo su alcuni reperti del Museo’: un'esplorazione ‘particolare’ alla scoperta delle protagoniste della storia antica attraverso la lettura di alcuni reperti. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41 (h 9/12.30-15/17)

10.00-18.00. Mostra collettiva ‘Voci di Donna’: viaggio colorato da espressioni di pittura, scultura, fotografia, artigianato artistico, installazioni e parole a cura di venticinque espositori di diverse esperienze artistiche. Evento promosso da Impresa Donna Confesercenti e realizzato da ART. Centro culturale San Francesco, via Garibaldi 37, fino all’8 marzo



16.00-21.00. 'Calandre: il sentiero ritrovato': mostra fotografica, curata da Saverio Chiappalone che ripercorre questa trasformazione attraverso immagini d’epoca e materiali d’archivio. Sala Polifunzionale di Cala del Forte, fino al 15 marzo, ingresso libero (da venerdì a domenica h 16/21, da lunedì a giovedì su appuntamento: tel. 0184 33109)



VALLECROSIA



14.00. Torneo a squadre di Beyblade X organizzato dai X-Treme Hornets: attività ludico sportiva a 360 senza limiti di età e preclusioni rivolto alle famiglie, dove i genitori accompagnano i propri figli alla sfida’. Oratorio Don Bosco (10 euro, premio ad estrazione)



15.00. Conferimento della cittadinanza onoraria e consegna delle ‘Chiavi della città’ al rettor maggiore dei Salesiani di Don Bosco, Don Fabio Attard, in occasione del 150° anniversario della presenza salesiana a Vallecrosia. Sala del consiglio comunale



BORDIGHERA

18.00. Per il 40° Inverno Musicale, ‘L’Eleganza del Classicismo’, ‘Mozart tra Vienna e Praga’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con Luca di Manso all’Oboe. Palazzo del Parco (ingresso a pagamento)



TAGGIA ARMA

9.00-20.00. San Benedetto Revelli: mercato medievale di prodotti e mestieri dell’epoca. Piazza Eroi Taggesi (il programma)



9.10. Escursione da Pompeiana al Monte Santa Croce accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 9.10 dalla stazione di Taggia oppure alle 9.30 davanti alla chiesa parrocchiale di Pompeiana, info 327 0824866 (più info)

10.00-23.00. San Benedetto Revelli: apertura Street Food Piazza Garibaldi (il programma)



10.00. San Benedetto Revelli: allestimento accampamento dei Falconieri Terra di Confine, esposizione di rapaci in Piazza Eroi Taggesi (il programma)

10.00. 'San Benedetto, cronache di una tradizione': esposizione fotografica collettiva del Fotoclub Riviera dei Fiori, Caffè della Posta e il Rione Pantano in occasione dei 400 anni dal giuramento dei taggiaschi a San Benedetto Revelli. Caffè della Posta in via Soleri 5/e, fino al 12 marzo

14.00-19.00. San Benedetto Revelli: con base in Piazza IV novembre esibizione per le vie del centro storico dei Giullari del Carretto + Il Mago Oniveres e Tamarindo + spettacoli itineranti di fachirismo, magia e grandi illusioni e trampolieri + Carro delle illusioni di ‘Messer Squilibrio + Numeri di giocoleria, equilibrismo acrobatico, numeri di fachirismo e giocoleria infuocata + Sbandieratori di Borgo Moretta con oltre 30 figuranti + Falconieri del Gran Ducato di Toscana Falconeria + Esposizione di rapaci e dimostrazione di volo (il programma)



17.00. Il Comitato della Società Civile per il NO al referendum costituzionale organizza un momento di confronto, approfondimento e sensibilizzazione sui temi della giustizia e del futuro della magistratura italiana con relatrici Laura Russo, magistrato del Tribunale di Savona, e Francesca Dentis, magistrato della Procura della Repubblica di Imperia. Moderato l'Avvocato Roberto Rum del Foro di Imperia. Villa Boselli ad Arma, partecipazione libera

17.00. San Benedetto Revelli: concerto del liutista, compositore e polistrumentista genovese Davide Mocini in piazza Cavour (il programma)

18.30. San Benedetto Revelli: grande spettacolo di fuoco in Piazza IV novembre (il programma)

CERVO



17.00. Per la rassegna ‘Cervo in Blu d’Inchiostro’: Laura Suardi, scrittrice, traduttrice dai classici e docente di latino e greco del Liceo Parini di Milano, presenta ‘Volti di Medea’. Con Francesca Rotta Gentile. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero

ENTROTERRA

POMPEIANA

9.30. Escursione da Pompeiana al Monte Santa Croce accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 9.10 dalla stazione di Taggia oppure alle 9.30 davanti alla chiesa parrocchiale di Pompeiana, info 327 0824866 (più info)



PIEVE DI TECO



15.00. Festa della donna in musica e teatro con Giorgia Brusco & Cristina Rovaldi: uno spettacolo tutto al femminile tra parola, canto e riflessione (10 euro). Teatro Salvini (più info)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



20.00. Sogno di una notte di mezza estate: adattamento di un grande classico con Maxime Cabre, Eden Duprat, Guillaume Legay, Océane Lhéritier, Pierre-Nicolas Marton, Mathieu Peyrille, Théodora Sogno, Flavien Viallet. Théâtre des Muses, Boulevard du Jardin Exotique 45 A (più info)



NICE



10.00-19.00. Fiera di Nizza su 15.000 m² con più di 400 stand e 500 marche al Palais des Expositions, Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny, fino al 16 marzo (più info)

19.00-02.00. Gran Ballo Viennese della Costa Azzurra: gran ballo nella più pura tradizione viennese presso il prestigioso hotel ‘Le Negresco’ (info e prenotazioni a questo link)



DOMENICA 8 MARZO

SANREMO

10.00. ‘Una giornata con Eva - I luoghi di Eva, la sua vita, la sua ricerca’: per il 140° Anniversario di Eva Mameli Calvino il Comune di Sanremo celebra la nascita della botanica di fama internazionale e pioniera della ricerca scientifica con un percorso che toccherà Villa Meridiana, Villa Angerer, Villa Bel Respiro (sede dell'attuale CREA, Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo), biblioteca civica, dove è custodito il fondo archivistico di circa 12000 pubblicazioni (libri, riviste, opuscoli etc.)

IMPERIA



11.00 & 15.00. ‘Le muse di Grock’: doppio appuntamento per la Festa della Donna a Villa Grock, al mattino un’esperienza con colazione inclusa, nel pomeriggio la visita accompagnata e, per tutta la giornata ingresso a tariffa ridotta per tutte le donne. Villa Grock, via Fanny Roncati (info e acquisto biglietti a questo link)



15.00-17.00. In occasione della Giornata Internazionale della Donna ‘Pic Nic al Museo’: incontro che unisce arte, letteratura e scienza per il benessere della persona intrecciando introspezione, creatività e benessere (25 euro). MACI Villa Faravelli, prenotazione obbligatoria scrivendo a museiimperia@solidarietaelavoro.it (più info)

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.30. In occasione della Festa della donna, ‘Imperia è Donna – Musica sotto le Gru’: musica della ìDisco Band Studio 54ì, pronta a far ballare il pubblico con le hit più amate della disco music. Banchina Aicardi a Oneglia, ingresso libero



21.30. Concerto del quartetto ‘Jacopo Forno & French Connection’ formato da Jacopo Forno (batteria), Hugo Mezzasalma (piano), Alberto Miccichè (basso), Maurizio Ditozzi (sax). Musica jazz dal repertorio di Horace Silver, Sonny Rollins, Sam Rivers, Hoagy Carmichael ed altri autori. Teatro dell’Attrito, prenotazione ingresso 320 212 7561



VENTIMIGLIA

10.00-18.00. Ultimo giorno della mostra collettiva ‘Voci di Donna’: viaggio colorato da espressioni di pittura, scultura, fotografia, artigianato artistico, installazioni e parole a cura di venticinque espositori di diverse esperienze artistiche. Evento promosso da Impresa Donna Confesercenti e realizzato da ART. Centro culturale San Francesco, via Garibaldi 37



16.00-21.00. 'Calandre: il sentiero ritrovato': mostra fotografica, curata da Saverio Chiappalone che ripercorre questa trasformazione attraverso immagini d’epoca e materiali d’archivio. Sala Polifunzionale di Cala del Forte, fino al 15 marzo, ingresso libero (da venerdì a domenica h 16/21, da lunedì a giovedì su appuntamento: tel. 0184 33109)



VALLECROSIA



9.00-18.00. Mercatino Solidale organizzato dalla Caritas parrocchiale di San Rocco insieme all’associazione Oasi Angeli di Pace. Dalle 11 alle 12.30 sarà offerto un aperitivo a tutte le donne. Cortile dell'Oratorio San Rocco



BORDIGHERA



17.00. Per la rassegna Winter in Spring 2026, ‘Assolta o colpevole’ di Enrico Cenderelli, interpretato dal Gruppo Donatori di Teatro DDT. Ex Chiesa Anglicana (a pagamento), prenotazioni consigliate al 333 615 5989 (Paola)



TAGGIA

9.00-20.00. San Benedetto Revelli: apertura degli stand gastronomici e artigianali e del mercato medievale Piazza Eroi Taggesi (il programma)



9.30-13.45. San Benedetto Revelli: inizio delle rappresentazioni sceniche negli 11 rioni partecipanti alla manifestazione (il programma)

10.00. 'San Benedetto, cronache di una tradizione': esposizione fotografica collettiva del Fotoclub Riviera dei Fiori, Caffè della Posta e il Rione Pantano in occasione dei 400 anni dal giuramento dei taggiaschi a San Benedetto Revelli. Caffè della Posta in via Soleri 5/e, fino al 12 marzo

14.30-15.30. San Benedetto Revelli: esibizione degli bandieratori di Borgo Moretta + Falconieri del Gran Ducato di Toscana Falconeria + Esposizione di rapaci e dimostrazione di volo (il programma)

15.30. San Benedetto Revelli: partenza del Corteo Storico dal campo delle scuole (il programma)

16.00. San Benedetto Revelli: gran Finale con l’arrivo del corteo letture delle delibere e premiazioni in Piazza Cavour. Testimonial della manifestazione Ilaria Salerno infuencer e miss social Liguria 2024 fascia di Miss Italia. Insieme ad Ilaria sfilerà anche Nicla Ozenda direttamente dal programma la Ruota della Fortuna di Jerry Scotti (il programma)



DIANO MARINA



9.30. 6° Gran Fondo Città di Diano Marina - Memorial Goffredo Bonifazio: gara amatoriale aperta a tutti i tesserati (fci-udace-uisp) su un percorso di sicuro fascino di circa 100 km nel territorio ligure con partenza e arrivo dalla centralissima Piazza Martiri della Libertà di Diano Marina (più info)



16.00. Concerto dei Kind of Vasco in occasione della Giornata internazionale della donna: trio jazz composto da Marco Vezzoso (tromba e flicorno), Alessandro Collina (pianoforte) e Andrea Marchesini (percussioni). Palazzo del Parco, Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’, ingresso libero



17.30. Inaugurazione mostra personale ‘Abitata da un grido’ dell'artista Stefania Loreto curata da Gabriele Cordì. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco



CERVO



17.00. ‘Continuamente donna’: incontro è dedicato alla figura di Serafina Maria Raimondo, prima sindaca di Cervo, e alla questione femminile in Italia e in Liguria. Partecipano: Lina Cha (Sindaca di Cervo), Laura Amoretti (Consigliera Regionale di Parità), Raffaella Ranise (Autrice), Federica Podestà (Pro Loco Progetto Cervo), Scuola Primaria ‘A. Ferrari’ di Cervo. Coordina la Prof.ssa Antonella Martina. Oratorio di Santa Caterina, info 378 0929580



ENTROTERRA

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

16.30. Sogno di una notte di mezza estate: adattamento di un grande classico con Maxime Cabre, Eden Duprat, Guillaume Legay, Océane Lhéritier, Pierre-Nicolas Marton, Mathieu Peyrille, Théodora Sogno, Flavien Viallet. Théâtre des Muses, Boulevard du Jardin Exotique 45 A (più info)



18.00. Concerto sinfonico diretto dal M° Christian Zacharias con Momo Kodama al Piano. Musiche Fauré, Poulenc, Schubert. Auditorium Rainier III (info e acquisto biglietti a questo link)



NICE

10.00-19.00. Fiera di Nizza su 15.000 m² con più di 400 stand e 500 marche al Palais des Expositions, Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny, fino al 16 marzo (più info)





