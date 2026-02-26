Sanremo 2026: l'Agenda giornaliera di giovedì 26 con tutti gli appuntamenti dedicati al Festival della Canzone e agli eventi collaterali

GIOVEDI’ 26 FEBBRAIO

SANREMO



9.00-2.00. ‘Casa Sanremo 2026’: salotto ufficiale del Festival con numerosi eventi in programma: interviste, talk show, conferenze stampa, show-case, presentazioni di libri, premiazioni e tanti altri nuovi appuntamenti (possibilità di seguire gli eventi tramite dirette social o streaming). Palafiori di corso Garibaldi, fino al 28 febbraio (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)



9.00. ‘Casa SIAE - Piazza della Musica’: quartier generale per autori, editori e professionisti del settore, offrendo un ricco palinsesto di eventi aperti anche al pubblico. Piazza Borea d'Olmo/Piazza Colombo (tutte le attività a questo link)



9.00. ‘FestivArt 2026’: esposizione artistica collettiva diffusa organizzata da Arte e Studio e a cura di Fabbrichiamo Orizzonti nel centro città e alla Pigna, fino al 1 marzo



9.30. Cassini Festival Week: presentazione del libro ‘Bullismo e periferia: dialogo tra un sopravvissuto e il bambino che è stato’ di A.M. Gregorio + intermezzi musicali a cura degli studenti del Liceo Cassini. Aula Magna di Villa Magnolie



9.40. ‘Il Club dei Romantici’: quartier generale di Tommaso Paradis allestito con 5.000 fiori per un totale di oltre 350.000 mattoncini LEGO e con installazioni scenografiche e aree per romantiche photo opportunity. Via Feraldi 21 (per visitare Il Club e scoprire le attività al suo interno necessario registrarsi su https://ilclubdeiromantici.eventbrite.it e selezionare il giorno e la fascia oraria preferiti)



10.00. Villaggio del Festival 2026: eventi, interviste e contenuti live con artisti, ospiti e media nazionali con dirette TV e radio, talk, musica e spazi dedicati all’informazione + attività per i giovani, seminari e incontri con professionisti della comunicazione. Il palco esterno anima le giornate con musica, intrattenimento e partecipazione del pubblico. Villa Ormond



10.00. Villaggio delle Radio: spazio dedicato alle principali emittenti radiofoniche protagoniste del Festival. Corso Imperatrice (tratto sotto al Casinò)



10.00. Spazio Radio Dimensione Suono: area dedicata a trasmissioni, collegamenti e attività radiofoniche. Piazza Muccioli



10.00. Radio Kiss Kiss celebra i suoi 50 anni durante Sanremo 2026 con un’edizione rinnovata di Casa Kiss Kiss: spazi più grandi, nuove aree esperienziali e il Ponte Kiss Kiss per unire musica, pubblico e futuro nel cuore del Festival. Piazzale Vesco



10.00-19.00. ‘Sony Music Store & More’: spazio esperienziale, dinamico e interattivo con in programma firmacopie degli artisti in gara, incontri esclusivi con il pubblico e tante altre attività speciali pensate per coinvolgere i fan da vicino, tra momenti di condivisione, sorprese e occasioni uniche per vivere l’evento in modo ancora più intenso e personale. Hub polifunzionale in Corso Garibaldi 28, ingresso



10.00. ‘Note di Seta e Petali di Stile’: esposizione degli abiti storici che hanno vestito le icone del Festival; dall’eleganza spezzata di Dalida, ai bozzetti d’avanguardia di Loredana Bertè. Atelier Daphné in Via Matteotti 17, fino al 31 marzo



10.00-19.00. ‘Sorrisi The Beach Club’, il nuovo spazio aperto al pubblico all’interno di Casa Sorrisi presso il Royal Hotel con in programma appuntamenti imperdibili, contenuti esclusivi e nuovi format per accompagnare il pubblico e gli artisti durante tutto l'arco della settimana sanremese (h 10/13-15/19). Per poter assistere alle numerose attivazioni basterà registrarsi alla pagina dedicata sul sito di Eventbrite.it



10.00. Sanremo Extrafestival: hub delle radio del Gruppo Mediaset. Camilla Ghini, Daniele Battaglia, Lucilla Agosti, Manola Moslehi, Linda Pani, Dario Micolani ed Edoardo Mecca di Radio 105, Melita Toniolo, Rebecca Staffelli e Fernando Proce di R101, Rosaria Renna, Tamara Donà e Laura Ghislandi di Radio Monte Carlo, Gloria Gallo di Radio Subasio, Rosaria Rollo e Daniele Colacicco di Radio Norba, Eva Edili e Alessandro Canino di Lady Radio e Radio Divina trasmettomo tutti i giorni in diretta da Villa Nobel, il pubblico può accedere liberamente al parco



10.00. Spazio editoriale Rolling Stone Italia: area dedicata alle attività editoriali a cura di Urban Entertainment. Bagni Italia in Corso Trento Trieste



10.00-18.00. Mostra fotografica dedicata all'orchestra Sinfonica di Sanremo al Museo Civico di piazza Nota e alla galleria di via Palma, ingresso libero orario



10.00-20.00. Casa polisensoriale Air Wick aperta al pubblico con focus sulla fragranza ‘Sinfonia di Fiori di Sanremo’. Ex cantiere navale di porto vecchio



10.30-19.00. ‘Perché Sanremo è Sanremo’: emozionante percorso che ripercorre le tredici edizioni del Festival condotte da Baudo attraverso una timeline interattiva, materiali d’archivio, fotografie, video e aneddoti che hanno fatto la storia della televisione italiana. Forte di Santa Tecla, ingresso gratuito, fino al 1° marzo



11.00. Per il format ‘Ostevia x @cucinaconruben’, ‘Che te voi magnà’: temporary store di Ruben Bondì in via Carli 24 con momenti dedicati a meet&greet condivisibili sia per gli special guest che per il pubblico presente



11.00. Casa Vessicchio, uno spazio dedicato ad arte, creatività e formazione, ispirato dalla visione del maestro Beppe Vessicchio. Bagni Paradiso, Lungomare Vittorio Emanuele II 31



11.00-18.30. Rowenta Village: area esperienziale che offre al pubblico attività, contenuti e momenti di interazione pensati per raccontare l’identità e la visione del brand + Rowenta Shine Wheel, ruota panoramica completamente caratterizzata da animazioni luminose ispirate alla techline Rowenta. Piazza Pian di Nave, fino al 1° marzo



11.30-18.00. Sanremo Vibes: luogo di incontro autentico tra artisti, professionisti del settore e pubblico dove musica, cultura e attualità si incontrano in un racconto fluido e coinvolgente, tra interviste, contributi esclusivi e dietro le quinte. Al timone del talk quotidiano Vittoriana Abate, nota giornalista Rai e storica inviata di Porta a Porta. Sede del Club Tenco, piazza Cesare Battisti 33 (il programma)



14.30. Per ‘Vivi il Festival in ricordo di Camilla’, Sanremo Fashion Week + cena a tema, aperitivi e party. ‘Mediterranee’ in via Anselmi



15.00-16.30. Radio2 Social Club con Luca Barbarossa e Ema Stokholma. Palco di piazza Colombo



15.00-17.00. 'Ticketmaster New Music': spazio dedicato a performance musicali e format aperti al pubblico con performance di 2 artisti su 10 selezionati. Evento a cura di Ticketmaster Italia in collaborazione con Open Stage. Piazza Eroi Sanremesi (Fontana Siro Carli)

15.00. Dalla sinergia di SIAE e RAI, Piazza Borea d’Olmo si trasforma anche quest’anno per la settimana festivaliera in Piazza della Musica e ospita ‘La volta buona – Speciale Sanremo’, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, i collegamenti in diretta di ‘BellaMa’’, il varietà del pomeriggio di Rai2 condotto da Pierluigi Diaco, con sei puntate speciali dedicate al Festival di Sanremo. Inviata del Programma Roberta Capua



16.00. ‘Premio cultura Green - dalla Sabina a Sanremo’: cerimonia consegna di attestati, riconoscimenti e conferimento di premi green, dedicato alla moda, all'arte, alla danza, alla poesia, alla letteratura, al canto e alla musica. Evento organizzato dall'Associazione culturale di Rieti Paesi Uniti della Sabina di Emanuela Petroni insieme all'associazione ligure Esprit di Marzia Taruffi. Palazzo Roverizio, ingresso gratuito, info tel. 320 2217420



18.00. SIAE Stage: showcase acustici dedicati ai talenti contemporanei e alle nuove generazioni. Sul palco: Birthh, Jacopo Èt, Lenanie, Les Votives, Namida, Nesli, Nicol, Mauro Repetto, Rondine, Seltsam e Sottomarino. Appuntamento dal martedì al sabato dalle 18, in perfetto orario aperitivo, con ingresso gratuito. Superluna a Portosole, via del Castillo 17, Molo C. (registrazione online qui)

18.00 & 21.00. Sanremo 2026: da martedì 24 a sabato 28 febbraio 5 serate un unico divertimento insieme all'happy music di Master DBJ. Aperitivi alle 18 (taglieri, pinse, e tante altre stuzzicherie). Dalle 21.00 Cena (con menù alla carta) + Dopo Cena. Pasta Bistrot Bar Lounge ‘Convivio’, Corso Mombello n 1, info e prenotazioni 349 4661632

21.00. Il Salotto delle Celebrità: cena esclusiva dedicata a VIP, artisti e protagonisti del panorama artistico e dell’intrattenimento, a cura dell’agenzia di eventi e spettacolo New GIG Promotion. Victory Morgana, Lungomare Trento e Trieste 16, info reservations@victorymorganabay.it, prenotazioni https://www.sevenrooms.com/reservations/victorymorgana



22.00. Al Suzuki stage di piazza Colombo Daniele Battaglia presenta il concerto dei The Kolors

01.00. Mamacita Party. Victory Morgana, Lungomare Trento e Trieste 16, info, accrediti e prenotazioni: https://xceed.me/en/sanremo/venue/victory-morgana



Sanremo News non si assume responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate