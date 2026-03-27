Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 27 a domenica 29 marzo 2026 in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 27 MARZO



SANREMO



8.00-18.00. Festival Dei Fiori 2026: mostre immersive, installazioni floreali spettacolari, convegni internazionali, laboratori artigianali, percorsi guidati, sfilate storiche, eventi musicali e teatrali e moltissime altre iniziative che coinvolgono tutta la comunità cittadina. Luoghi vari (per leggere l’intero programma giorno per giorno cliccare questo link)



9.00-18.00. Per il Festival del Fiori 2026, mostra fotografica ‘Metaflora – Il fiore e l’assurdo’ di Bart Herreman. Galleria ‘Arte della Pigna’, Via Palma 2, fino al 19 aprile (più info)



10.00. ‘Note di Seta e Petali di Stile’: esposizione degli abiti storici che hanno vestito le icone del Festival; dall’eleganza spezzata di Dalida, ai bozzetti d’avanguardia di Loredana Bertè. Atelier Daphné in Via Matteotti 17, fino al 31 marzo



10.30-21.00. Esposizione dal titolo 'Pedalando sulle onde' con le opere del pittore Sergio 'Ciacio' Biancheri e con le biciclette storiche del Museo della Bicicletta degli Aregai (da martedì al sabato h 10.30/12.30-16/21, domenica e lunedì 16/21). Teatro Ariston, fino al 10 aprile



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

15.30-20.45. Inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Ventimiglia – San Remo, in occasione del decimo anniversario di attività, con intervento del cardinale Giuseppe Versaldi su ‘Il fondamento antropologico-giuridico dell’indissolubilità del matrimonio’ + l’avvocato Simone Pillon su ‘Il matrimonio indissolubile civilmente tutelato. Proposte de iure condendo per l’Italia’ (Opere parrocchiali di San Siro, in piazza S. Siro 51). Alle 18.15 Santa Messa solenne presso la Basilica Concattedrale di San Siro. Alle ore 20.45, elevazione musicale quaresimale, animata dal Coro Echo Voces diretto dal maestro Marta Guassardo



18.00. Concerto dei fiori dal titolo ‘Visioni sonore: Liszt e Busoni’ diretto dal Maestro Christo Pavlov con la partecipazione speciale di Xing Chang (pianoforte). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero fino ad esaurimento posti



IMPERIA



16.30-18.45. ‘E-Qui-Libri’: evento gratuito aperto a tutti con libri, presentazioni, incontri, area laboratori per grandi e piccini. Area Expo Salso, fino al 29 marzo (il programma a questo link)



17.00. Per il ciclo ‘Quaestiones disputatae’, conferenza dal titolo ‘Il Risorgimento italiano: una prospettiva di classe’ con relatrice Elena Barcellona. Evento a cura dell’Associazione Culturale ‘Michele De Tommaso’. Circolo ‘L'Attrito’, Via Bossi



17.00. ‘Death Cafè - Non è che ho paura di morire. Solo che non voglio esserci quando accadrà’: chiacchierate, approfondimenti e riflessioni sulla morte a cura di Gabriella Manfredi (quarto incontro). Libreria Ragazzi (incontro su prenotazione, max 12 partecipanti, 5 euro a persona per piccolo rinfresco), info e prenotazioni: 329 8121159



18.00. Inaugurazione mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario



21.00. ‘Al Cavallino Bianco’: operetta in due atti di Ralph Bénatzky con il Corpo di ballo ‘Novecento’. Coreografie di Salvatore Loritto. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo 'Menton - La Fete du Citron'. Sede dell'UCD, in via Al Mercato 8, fino al 29 marzo



TAGGIA



9.30. ‘Pietre d’Inciampo: Nomi Restituiti alla Storia’: convegno aperto al pubblico con la partecipazione degli studenti delle classi terze degli istituti Pastonchi e Taggia-Valle Argentina che presenteranno alcuni elaborati realizzati durante un progetto scolastico inerente al tema. Teatro delle Opere Parrocchiali di Arma in via Mons. Giauni 14

SAN LORENZO AL MARE



21.00. ‘Il duello delle differenze - uomini e donne: istruzioni per non capirsi… dall’Eden al caos quotidiano’: spettacolo teatrale su testo e regia di Cristina Lenzo. Teatro dell’Albero, via Vignasse 1, info e prenotazioni 347 9248512 (Cristina)



DIANO MARINA



17.30. Per i ‘Venerdì della Conoscenza’, dibattito sull'Era dei robot e la sua natura di rivoluzione industriale o culturale con Silvestro Micera (prof. Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa) e Sara Mongile (ricercatrice IIT di Genova). Sala consiliare del Comune (secondo piano), Piazza Martiri della Libertà, ingresso libero



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

16.00-20.00. Mostra personale ‘Into the Mix’ dell’artista Toni Meneguzzo, a cura dell’Archivio Sergio Gagliolo. Area Arte Vallebona (fino al 6 aprile dal venerdì alla domenica), ingresso libero



FRANCIA

MONACO

19.30. Per Printemps des Arts de Monte-Carlo: concert ‘Les Ambassadeurs ~ La Grande Écurie’ avec Stefano Rossi, violon, Maude Gratton, claviers. Auditorium Rainier III (più info)



20.00. ‘L’uomo e il pescatore’: commedia contemporanea che unisce ironia, surrealismo e poesia con Ciro Cesarano e Fabio Gorgolini. Théâtre des Muses (più info)



NICE

18.00 & 20.30. Giornate del cinema italiano (40ª edizione): proiezione film ‘L’Abbaglio’ (h 18) + ‘Ciao Bambino’ (h 20.30). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31 (info e acquisto biglietti a questo link)



20.30. ‘Le Cadre Noir’: spettacolo che ripercorre la storia epica del Cadre Noir e dell'equitazione tradizionale francese in 17 scene. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantou 163 (info e prenotazioni)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



SABATO 28 MARZO



SANREMO



9.00-17.00. Festival Dei Fiori 2026: mostre immersive, installazioni floreali spettacolari, convegni internazionali, laboratori artigianali, percorsi guidati, sfilate storiche, eventi musicali e teatrali e moltissime altre iniziative che coinvolgono tutta la comunità cittadina. Luoghi vari (per leggere l’intero programma giorno per giorno cliccare questo link)



9.00-18.00. Per il Festival del Fiori 2026, mostra fotografica ‘Metaflora – Il fiore e l’assurdo’ di Bart Herreman. Galleria ‘Arte della Pigna’, Via Palma 2, fino al 19 aprile (più info)



10.00. ‘Note di Seta e Petali di Stile’: esposizione degli abiti storici che hanno vestito le icone del Festival; dall’eleganza spezzata di Dalida, ai bozzetti d’avanguardia di Loredana Bertè. Atelier Daphné in Via Matteotti 17, fino al 31 marzo



10.30-21.00. Esposizione dal titolo 'Pedalando sulle onde' con le opere del pittore Sergio 'Ciacio' Biancheri e con le biciclette storiche del Museo della Bicicletta degli Aregai (da martedì al sabato h 10.30/12.30-16/21, domenica e lunedì 16/21). Teatro Ariston, fino al 10 aprile



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



11.00. Concerto della Compagnia Sacco di Ceriana in un repertorio di canti polifonici sacri della tradizione ligure (7 brani, 45 minuti) e che rende omaggio a tre Padri della floricoltura sepolti nel cimitero: Mario Calvino (agronomo e botanico, padre di Italo), Eva Mameli Calvino (prima docente universitaria di botanica in Italia, madre dello scrittore) e Domenico Aicardi (celebre rosaista e ibridatore del Novecento). Cimitero Monumentale della Foce



12.00-15.00. B-Lunch: esperienza gastronomica che unisce la leggerezza del pranzo all’atmosfera conviviale del brunch, accogliendo ospiti interni ed esterni con una cucina che porta la firma dell’Executive Chef Alessandro Schiavon, che interpreta ingredienti stagionali e sapori del territorio in chiave contemporanea. The RUFftop dell’Europa Palace, info e prenotazioni 0184 715000



18.00. Premio Internazionale Roberto Murolo: conferimento del Premio alla Carriera + Premio Mida (ad un artista che si è contraddistinto per aver “contaminato” la canzone napoletana) + Targa Nando Coppeto (ad un produttore e diffusore della canzone napoletana attraverso le nuove generazioni) + Premio Internazionale Roberto Murolo- Casinò di Sanremo. Partecipa l’Orchestra Sinfonica della città dei fiori. Teatro del Casinò di Sanremo



16.30-18.30. Sanremo In Fiore 2026, sfilata delle bande musicali e dei gruppi folkloristici per le vie della città con partenza da Piazza Colombo (più info)



18.00 & 21.00. Arrivo a Portosole della corsa automobilistica Coppa Milano-Sanremo + alle 21, Cena di galà e premiazioni delle gare Grande Evento, Legend e Tribute to ‘Rendez-vous’ al Roof Garden del Casinò di Sanremo (più info)



21.00. Per ‘I concerti di Villa Zirio’, ‘Le quattro ballate di Chopin’: Recital pianistico a cura di Paolo Flora. Villa Zirio, in corso Cavallotti, ingresso libero



21.00. Nuovo spettacolo di Giorgio Panariello dal titolo ‘E se Domani…’. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA



10.00-20.00. ‘Sol&Vento - Energia di Primavera 2026’ (25ª edizione), Festival Internazionale di Aquilonismo: aquiloni giganti, statici e acrobatici, prove gratuite di sport d'acqua, battesimo della sella, trekking urbano, muro di arrampicata, sfilata con i cani, laboratori, musica e balli, mostre fotografiche, giochi di una volta, gonfiabili e simulatore, spettacoli, prodotti tipici e artigianali, falò serale in spiaggia con musica food & drink. Borgo Marina, anche domani (il programma)



11.00-18.00. ‘E-Qui-Libri’: evento gratuito aperto a tutti con libri, presentazioni, incontri, area laboratori per grandi e piccini. Area Expo Salso, fino al 29 marzo (il programma a questo link)



15.00-22.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



VENTIMIGLIA



9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



16.00. ‘Ugolino: voce dal fondo dell'inferno’: in occasione del DanteDì, Nicoletta Bracco, Marcella Grossi, Agata Nerelli e Pierfrancesco Musacchio celebrano Dante Alighieri con uno dei canti più celebri della Divina Commedia: il Canto XXXIII dell’Inferno, incentrato sulla figura del Conte Ugolino della Gherardesca. Accompagnamento musicale all’arpa a cura di Marcella Grossi Biblioteca civica Aprosiana, ingresso libero



21.00. ‘Donne – viaggio nell’universo femminile dal teatro greco ai giorni nostri’: spettacolo teatrale in collaborazione con il Teatro della Luna di Vallecrosia. Regia di Silvia Villa. Teatro Comunale, ingresso libero



VALLECROSIA

17.00. Il Professor Carlo Spartaco Capogreco, ordinario di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi della Calabria, presenta il suo ultimo lavoro ‘I campi di Salò. Internamento ebraico e Shoah in Italia’ (Einaudi, 2025). Intervengono Graziano Mamone dell’Università di Genova e Paolo Veziano dell’ISREC IM. Biblioteca Civica di Vallecrosia, via A. Doria 1, ingresso libero

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo 'Menton - La Fete du Citron'. Sede dell'UCD, in via Al Mercato 8, fino al 29 marzo



OSPEDALETTI

21.00. Per gli appuntamenti ‘La Luna sul Mare’, ‘Sorvolando la Luna’: osservazioni guidate ai telescopi del Luna e degli oggetti celesti più belli del periodo (durata un'ora circa). Pista ciclabile, offerta libera, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554



SAN LORENZO AL MARE



17.00. Per la rassegna letteraria ‘Librarsi’, presentazione libro ‘Tigri d’inchiostro’ di Marco Vallarino con letture a cura degli attori del Teatro dell’Albero. Sala Beckett del teatro dell’Albero, ingresso libero, info 347 7302028

DIANO MARINA



17.00. Vernissage mostra ‘Oltre la Superficie’ degli artisti Pablo Atchugarry, Agostino Bonalumi e Gianfranco Zappettini. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO



21.00. Per la rassegna ‘Castrum musicæ’, esecuzione della ‘Via Crucis Minore’ con protagonista il Coro Polifonico Castrum Diani arricchita dalle voci soliste di Mattia Pelosi (tenore) e Nicholas Tagliatini (basso). Voce narrante affidata a Walter Arimondo. Direzione artistica e accompagnamento al pianoforte curati dal Maestro Nicholas Tagliatini. Parrocchia San Nicola da Bari, ingresso libero



PIEVE DI TECO



21.00. Fabrizio Lamberti in ‘Ridi Pagliaccio’: il sottotitolo dello spettacolo ‘Disastri all’Opera’ svela la trama comica oggetto del cimento di Lamberti, al piano e al racconto (15 euro). Teatro Salvini, ingresso libero (più info)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



16.00-20.00. Mostra personale ‘Into the Mix’ dell’artista Toni Meneguzzo, a cura dell’Archivio Sergio Gagliolo. Area Arte Vallebona (fino al 6 aprile dal venerdì alla domenica), ingresso libero

FRANCIA

ANTIBES



9.00-18.00. 35ª edizione del ‘Festival del Giardinaggio’: evento che riunisce esclusivamente produttori e selezionatori di prodotti orticoli provenienti principalmente dalla regione PACA, ma anche dalle regioni limitrofe e dalla Liguria. Espace Fort Carré, anche domani (più info)



MONACO



9.00-15.00. Visita apostolica di Sua Santità Papa Leone XIV nel Principato di Monaco (il programma completo a questo link)



20.00. ‘L’uomo e il pescatore’: commedia contemporanea che unisce ironia, surrealismo e poesia con Ciro Cesarano e Fabio Gorgolini. Théâtre des Muses (più info)



20.30. ‘Il trovatore’ di Giuseppe Verdi: spettacolo d’opera diretto da Giacomo Sagripanti con messa in scena a cura di Francisco Negrin. Opéra de Monte-Carlo (info e acquisto biglietti a questo link)

NICE



11.00-18.00. Evento di chiusura delle Giornate del cinema italiano (40ª edizione): proiezione film ‘Eleonora Duse’ (h 11) + ‘Follemente’ (h 14) + ‘Palombella Rossa’ (h 16) + ‘Gioia Mia’ e consegna dei premi (h 18). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31 (info e acquisto biglietti a questo link)



15.00 & 20.00. ‘Après la pluie’ (dopo la pioggia), spettacolo di balletto (due rappresentazioni) che unisce due opere: ‘Dancing on the Front Porch of Heaven’ che si rivolge verso l'interno, e ‘Petrichor’ che si apre verso l'esterno, verso la vita, il desiderio e la connessione. Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)



20.30. ‘Le Cadre Noir’: spettacolo che ripercorre la storia epica del Cadre Noir e dell'equitazione tradizionale francese in 17 scene. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantou 163 (info e prenotazioni)



DOMENICA 29 MARZO

SANREMO



9.00-19.00. Festival Dei Fiori 2026: mostre immersive, installazioni floreali spettacolari, convegni internazionali, laboratori artigianali, percorsi guidati, sfilate storiche, eventi musicali e teatrali e moltissime altre iniziative che coinvolgono tutta la comunità cittadina. Luoghi vari (per leggere l’intero programma giorno per giorno cliccare questo link)



9.00-18.00. Per il Festival del Fiori 2026, mostra fotografica ‘Metaflora – Il fiore e l’assurdo’ di Bart Herreman. Galleria ‘Arte della Pigna’, Via Palma 2, fino al 19 aprile (più info)



10.30-13.30. SanremoInFiore 2026, sfilata dei Carri in fiore dedicata al tema ‘Che allegria! … tra emozioni, colori e trasmissioni’: viaggio tra programmi della televisione italiana che hanno segnato intere generazioni, a partire dall’indimenticabile figura di Mike Bongiorno. Percorso ad anello sul Lungomare Italo Calvino, piazzale Carlo Dapporto, l’area dell’ex stazione ferroviaria, il tratto della pista ciclabile parallelo a via Nino Bixio, fino ai Giardini Vittorio Veneto (info e acquisto biglietti a questo link)



12.00-15.00. B-Lunch: esperienza gastronomica che unisce la leggerezza del pranzo all’atmosfera conviviale del brunch, accogliendo ospiti interni ed esterni con una cucina che porta la firma dell’Executive Chef Alessandro Schiavon, che interpreta ingredienti stagionali e sapori del territorio in chiave contemporanea. The RUFftop dell’Europa Palace, info e prenotazioni 0184 715000



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-21.00. Esposizione dal titolo 'Pedalando sulle onde' con le opere del pittore Sergio 'Ciacio' Biancheri e con le biciclette storiche del Museo della Bicicletta degli Aregai (da martedì al sabato h 10.30/12.30-16/21, domenica e lunedì 16/21). Teatro Ariston, fino al 10 aprile



17.00. ‘Fede, speranza e… umanità’: viaggio musicale tra spiritualità e cantautorato italiano messo in scena dal Parr Rock Choir con ricavato devoluto in beneficenza (intero 10 euro, ridotto minorenni 5 euro). Teatro del Casinò (biglietti acquistabili a questo link)



18.00. Per la rassegna ‘Musica Arti & Mestieri’, concerto dal titolo ‘In barberìa col mandolino’ a cura del Duo Pizzicante, formato dai maestri Freddy Colt e Davide Frassoni, rispettivamente al mandolino e alla chitarra. Piccolo Teatro della Federazione Operaia Sanremese, ingresso libero



18.00. Per la rassegna ‘SaliScendi’, spettacolo dal titolo ‘Non è la storia di un eroe’ con Mauro Pescio. Ex Oratorio di Santa Brigida, via Capitolo nel centro storico (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



10.00-17.00. ‘Sol&Vento - Energia di Primavera 2026’ (25ª edizione), Festival Internazionale di Aquilonismo: aquiloni giganti, statici e acrobatici, prove gratuite di sport d'acqua, battesimo della sella, trekking urbano, muro di arrampicata, sfilata con i cani, laboratori, musica e balli, mostre fotografiche, giochi di una volta, gonfiabili e simulatore, spettacoli, prodotti tipici e artigianali, falò serale in spiaggia con musica food & drink. Borgo Marina (il programma)



10.30-18.00. ‘E-Qui-Libri’ (ultimo giorno): evento gratuito aperto a tutti con libri, presentazioni, incontri, area laboratori per grandi e piccini. Area Expo Salso (il programma a questo link)



15.00-22.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



17.15. 'Il lago di Angela': spettacolo di e con Renato Donati. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni 329 4955513



VENTIMIGLIA



16.30. Per la rassegna dedicata ai bambini, proiezione film Coco: una storia coinvolgente e toccante che, attraverso musica e colori, affronta temi importanti come il legame familiare, la memoria e il coraggio di inseguire i propri sogni. Teatro Comunale



BORDIGHERA

17.00-19.00. Ultimo giorno della mostra fotografica di Salvatore Russo 'Menton - La Fete du Citron'. Sede dell'UCD, in via Al Mercato 8

OSPEDALETTI



11.00. Nell’ambito della corsa automobilistica Coppa Milano-Sanremo, Sanremo-Ospedaletti: gara Facoltativa all’interno del Circuito Storico di Ospedaletti (h 11/13) + Light lunch prima delle premiazioni dei saluti finali (h 13/14) + Saluti finali e rientro libero (più info)



SAN LORENZO AL MARE



21.00. 'WORLD2B': na riflessiva chiacchiera sotto l'albero con Guido Conforti Tra considerazioni e ipotesi sul mondo che verrà. Sala Becket del Teatro dell’Albero, via Vignasse 1



ENTROTERRA

CARPASIO

10.00-18.00. ‘Stregata - Giorno delle Arti magiche e olistiche’: Cartomanzia, Numerologia, Caffeomanzia, Lettura dei cristalli, Chiromanzia, Radiestesia, Riflessologia facciale, Pranoterapia, Conferenze, Workshop, Oracoli e molto altro. Evento a cura dell’associazione ‘Gatta ci Cova’. Info 347 4590272



DIANO ARENTINO

9.00. Per il ciclo ‘Escursioni Borghi di Ponente’, trekking di circa 8 km con percorso verso la vetta del Monte Ceresa accompagnati dalla guida GAE Davide Fornaro (10 euro). Ritrovo alla Chiesa San Bernardo di Evigno, info e prenotazioni 3402440972



PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Tradizionale Mercatino dell’Antiquariato dove è possibile vivere un’esperienza unica, incamminandosi in ‘una passeggiata nel passato’ alla scoperta di oggetti d’epoca. Portici medievali, info e prenotazioni 0183 36313 int.3 (ogni ultima domenica del mese, anche in caso di pioggia)



15.00. Incontro su John Williams: conferenza spettacolo a cura di Emilio Audissino sul grande compositore di colonne sonore. Teatro Salvini, ingresso libero (più info)



SAN LORENZO AL MARE

9.00. ‘Insieme sul Faudo’: evento outdoor organizzato da Blu di Mare – Circolo Parasio ASD in collaborazione con CSAIN, nell’ambito del progetto Bici in Comune. Partenza da San Lorenzo al Mare (locandina)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

16.00-20.00. Mostra personale ‘Into the Mix’ dell’artista Toni Meneguzzo, a cura dell’Archivio Sergio Gagliolo. Area Arte Vallebona (fino al 6 aprile dal venerdì alla domenica), ingresso libero



FRANCIA

ANTIBES



9.00-18.00. 35ª edizione del ‘Festival del Giardinaggio’: evento che riunisce esclusivamente produttori e selezionatori di prodotti orticoli provenienti principalmente dalla regione PACA, ma anche dalle regioni limitrofe e dalla Liguria. Espace Fort Carré (più info)

MONACO



16.30. ‘L’uomo e il pescatore’: commedia contemporanea che unisce ironia, surrealismo e poesia con Ciro Cesarano e Fabio Gorgolini. Théâtre des Muses (più info)



NICE



15.00. ‘Après la pluie’ (dopo la pioggia), spettacolo di balletto che unisce due opere: ‘Dancing on the Front Porch of Heaven’ che si rivolge verso l'interno, e ‘Petrichor’ che si apre verso l'esterno, verso la vita, il desiderio e la connessione. Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)

15.30. ‘Le Cadre Noir’: spettacolo che ripercorre la storia epica del Cadre Noir e dell'equitazione tradizionale francese in 17 scene. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantou 163 (info e prenotazioni)



Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate