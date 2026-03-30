Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 30 marzo a lunedì 6 aprile 2026 in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 30 MARZO

SANREMO



10.00. ‘Note di Seta e Petali di Stile’: esposizione degli abiti storici che hanno vestito le icone del Festival; dall’eleganza spezzata di Dalida, ai bozzetti d’avanguardia di Loredana Bertè. Atelier Daphné in Via Matteotti 17, fino al 31 marzo



16.00-21.00. Esposizione dal titolo 'Pedalando sulle onde' con le opere del pittore Sergio 'Ciacio' Biancheri e con le biciclette storiche del Museo della Bicicletta degli Aregai (da martedì al sabato h 10.30/12.30-16/21, domenica e lunedì 16/21). Teatro Ariston, fino al 10 aprile

16.30. Per i Martedì Letterari (eccezionalmente di lunedì), Nicola Santini, Direttore del settimanale Vero, autore, opinionista e narratore ironico della realtà, presenta il libro ‘Un po’ d’Istruzione un po’ distruzione’ (De Nigris). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili

17.30. Incontro pubblico dal titolo ‘Sanità al bivio: tra riforma nazionale e riforma regionale’ con relatori: Nerina Dirindin, professoressa ed esperta di politiche sanitarie, già senatrice; Andrea Orlando, consigliere regionale PD ed ex Ministro della Repubblica; Gian Antonio Girelli, componente della Commissione Affari Sociali della Camera; Enrico Ioculano, consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Sanità. Evento promosso dal gruppo consiliare del Partito Democratico in Regione Liguria e dalla Federazione di Imperia del PD. Sala Tabarin del cinema Centrale



IMPERIA



18.00. Riunione del Comitato Garbella- Prino per parlare di Aurelia Bis: l’ingegner Barla del comitato Garbella-Prino e l’avvocato Prato di Confedilizia daranno delucidazioni tecniche e giuridiche sull’opera e sui diritti dei proprietari che saranno interferiti dalla nuova opera pubblica. Oratorio della Chiesa di Piani



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Oltre la Superficie’ degli artisti Pablo Atchugarry, Agostino Bonalumi e Gianfranco Zappettini. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 2 maggio (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento), ingresso libero

ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



9.00. Riapertura del Jardin Exotique, un sito tre visite: il giardino esotico, il Centro Botanico, la grotta dell'osservatorio. Boulevard du Jardin Exotique 62 (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



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MARTEDI’ 31 MARZO



SANREMO



10.00. ‘Note di Seta e Petali di Stile’: ultimo giorno dell’esposizione degli abiti storici che hanno vestito le icone del Festival; dall’eleganza spezzata di Dalida, ai bozzetti d’avanguardia di Loredana Bertè. Atelier Daphné in Via Matteotti 17



10.30-21.00. Esposizione dal titolo 'Pedalando sulle onde' con le opere del pittore Sergio 'Ciacio' Biancheri e con le biciclette storiche del Museo della Bicicletta degli Aregai (da martedì al sabato h 10.30/12.30-16/21, domenica e lunedì 16/21). Teatro Ariston, fino al 10 aprile



21.00. ‘Contrazioni Pericolose’: spettacolo teatrale di Gabriele Pignotta con Rocío Muñoz Morales, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA



10.00-13.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



16.30. ‘Leggere il mare’: per capire cosa significa davvero oggi ‘conoscere il nostro mare’ con l'intervento di Monica Previati, biologa marina ed educatrice ambientale + Arte: con le opere di Ginevra Bellini dal progetto ‘Easy to Sea’ - Arte per tutti, con traduzioni in Easy to Read + letture di opere letterarie in cui il mare è il protagonista, curate dal Prof. Davide Rosso e dagli studenti della 4BSA del Liceo ‘G.P. Vieusseux’ + Futuro con i progetti sulla sostenibilità legata al mare con la partecipazione degli studenti delle classi prime del Liceo Amoretti e Artistico di Imperia. Teatro delle Opere Parrocchiali di Porto Maurizio, in Via Verdi 14, ingresso libero e gratuito



DIANO MARINA



10.00-11.30. ‘Allenamento della Mente’: iniziativa dedicata al benessere della terza età che mira a sostenere l'invecchiamento attivo e a contrastare il decadimento cognitivo. Centro Ada Carlotta Garibaldi, via Genova 27, info e iscrizioni al numero 3470067205 (Katia) o scrivere all'indirizzo email auser_dianomarina@virgilio.it (a cadenza settimanale fino a martedì 26 maggio)



15.00. Incontro pubblico anti truffa aperto alla cittadinanza dedicato alla sicurezza digitale con la partecipazione di rappresentanti della Polizia Locale e dei Carabinieri di Diano Marina che forniranno consigli pratici e risponderanno alle domande dei partecipanti su come riconoscere ed evitare le truffe che possono verificarsi tramite computer e telefonini. Sala consiliare del Comune in Piazza Martiri della Libertà, ingresso libero



16.00-19.00. Mostra ‘Oltre la Superficie’ degli artisti Pablo Atchugarry, Agostino Bonalumi e Gianfranco Zappettini. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 2 maggio (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento), ingresso libero

ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



20.00. ‘La Torre di Costanza’: spettacolo teatrale di Guillaume Vincent con (dell'undicesima classe di diplomati della Scuola Superiore di Arte Drammatica del Teatro Nazionale della Bretagna) Bonnie Barbier, Julie Borgel, Alison Dechamps, Félicien Fonsino, Dylan Maréchal e Maxime Crescini. Théâtre Princesse Grace, avenue d’Ostende 12 (più info)



20.00. Concerto lirico diretto da Henrik Nánási con il Mezzo-soprano Elīna Garanča. Auditorium Rainier III (più info)





MERCOLEDI’ 1 APRILE



SANREMO



9.00-18.00. Per il Festival del Fiori 2026, mostra fotografica ‘Metaflora – Il fiore e l’assurdo’ di Bart Herreman. Galleria ‘Arte della Pigna’, Via Palma 2, fino al 19 aprile (più info)

10.30-21.00. Esposizione dal titolo 'Pedalando sulle onde' con le opere del pittore Sergio 'Ciacio' Biancheri e con le biciclette storiche del Museo della Bicicletta degli Aregai (da martedì al sabato h 10.30/12.30-16/21, domenica e lunedì 16/21). Teatro Ariston, fino al 10 aprile



11.00. ‘Un Festival particolare’: incontro con Mario Maffucci e Oscar Scarpa autori dell’opera ‘Samurai’. Roof del teatro Ariston



IMPERIA



10.00-13.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Oltre la Superficie’ degli artisti Pablo Atchugarry, Agostino Bonalumi e Gianfranco Zappettini. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 2 maggio (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento), ingresso libero

ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



19.30. Per Printemps des Arts de Monte-Carlo, concerto d’organo di Olivier Latry. Cathédrale de Monaco (più info)



GIOVEDI’ 2 APRILE

SANREMO



9.00-18.00. Per il Festival del Fiori 2026, mostra fotografica ‘Metaflora – Il fiore e l’assurdo’ di Bart Herreman. Galleria ‘Arte della Pigna’, Via Palma 2, fino al 19 aprile (più info)



10.30-21.00. Esposizione dal titolo 'Pedalando sulle onde' con le opere del pittore Sergio 'Ciacio' Biancheri e con le biciclette storiche del Museo della Bicicletta degli Aregai (da martedì al sabato h 10.30/12.30-16/21, domenica e lunedì 16/21). Teatro Ariston, fino al 10 aprile



IMPERIA

10.00-13.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)

BORDIGHERA



16.30. Presentazione del nuovo romanzo di Luciana Benotto, dal titolo ‘Folgòre da San Gimignano’ (edizioni La Vita Felice). Dialogherà con l’autrice Doriana Valesini, collaboratrice della libreria AmicoLibro, che curerà l'introduzione e l'approfondimento critico dell'opera. Biblioteca Civica Internazionale, via Romana 52, ingresso libero

OSPEDALETTI

17.00. Presentazione libro di Franco Tortarolo dal titolo ‘Geografia Emozionale di Ospedaletti: Storie, ricordi e memorie di Spiareti’. Evento a cura dell'Associazione Culturale Ars Longa di Ospedaletti. Sala eventi ‘La Piccola’, ingresso libero



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Oltre la Superficie’ degli artisti Pablo Atchugarry, Agostino Bonalumi e Gianfranco Zappettini. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 2 maggio (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento), ingresso libero



ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO



19.30. Per Printemps des Arts de Monte-Carlo, concerto ‘Une oreille seule n'est pas un être’ con Claudine Simon. Théâtre des Variétés (più info)



VENERDI’ 3 APRILE



SANREMO



9.00-18.00. Per il Festival del Fiori 2026, mostra fotografica ‘Metaflora – Il fiore e l’assurdo’ di Bart Herreman. Galleria ‘Arte della Pigna’, Via Palma 2, fino al 19 aprile (più info)



10.30-21.00. Esposizione dal titolo 'Pedalando sulle onde' con le opere del pittore Sergio 'Ciacio' Biancheri e con le biciclette storiche del Museo della Bicicletta degli Aregai (da martedì al sabato h 10.30/12.30-16/21, domenica e lunedì 16/21). Teatro Ariston, fino al 10 aprile



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



21.00. Spettacolo di Angelo Pintus dal titolo ‘Nabana’. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti)

IMPERIA



10.00-18.00. Per ‘Pasqua e dintorni al museo navale e planetario’, ‘ Viaggio in Museo’: una speciale mappa fornirà la rotta per una visita in autonomia che accompagnerà le famiglie in un affascinante ‘viaggio per mare’ alla scoperta della storia, della vita e delle tradizioni marinare locali. Museo Navale, fino all’8 aprile



10.30. Per ‘Pasqua e dintorni al Maci’, ‘Storia di un incontro’: visita accompagnata per scoprire e approfondire la collezione Invernizzi, cuore del museo, e conoscere le particolari ‘coincidenze’ che hanno contribuito all’incontro di due realtà e alla nascita del MACI. Villa Faravelli (più info)

14.30. ‘Per ‘Pasqua e dintorni a Villa Grock’, ‘Il libro di Pietra: Un viaggio tra i capitoli di Villa Grock’ visita animata per famiglie in occasione della Giornata dei Libri per Ragazzi. Villa Grock, via Fanny Roncati (più info)

15.00-22.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Oltre la Superficie’ degli artisti Pablo Atchugarry, Agostino Bonalumi e Gianfranco Zappettini. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 2 maggio (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento), ingresso libero



CERVO



17.00. Festival di Pasqua: concerto degli allievi e docenti della Masterclass di Musica da Camera a cura dell’Associazione Mozart Italia di Torino. Oratorio di Santa Caterina, fino al 6 aprile, ingresso a offerta (più info)



ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



21.00. Deposizione del Cristo dalla Croce: toccante cerimonia per il Venerdì Santo con la rievocazione della Passione di Cristo accompagnata dall’esecuzione dello Stabat Mater con processione al termine per le vie del paese (i dettagli dell’evento a questo link)



VALLEBONA

16.00-20.00. Mostra personale ‘Into the Mix’ dell’artista Toni Meneguzzo, a cura dell’Archivio Sergio Gagliolo. Area Arte Vallebona (fino al 6 aprile dal venerdì alla domenica), ingresso libero



FRANCIA

MONACO

19.30. Per Printemps des Arts de Monte-Carlo: concert ‘Jouer Bach’ avec Ann Lepage, clarinette, Fanny Vicens, accordéon, Jean-Baptiste Leclère, marimba. Lycée Rainier III, Atrium (più info)



SABATO 4 APRILE



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



9.00-18.00. Per il Festival del Fiori 2026, mostra fotografica ‘Metaflora – Il fiore e l’assurdo’ di Bart Herreman. Galleria ‘Arte della Pigna’, Via Palma 2, fino al 19 aprile (più info)



10.30-21.00. Esposizione dal titolo 'Pedalando sulle onde' con le opere del pittore Sergio 'Ciacio' Biancheri e con le biciclette storiche del Museo della Bicicletta degli Aregai (da martedì al sabato h 10.30/12.30-16/21, domenica e lunedì 16/21). Teatro Ariston, fino al 10 aprile



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



12.00-15.00. B-Lunch: esperienza gastronomica che unisce la leggerezza del pranzo all’atmosfera conviviale del brunch, accogliendo ospiti interni ed esterni con una cucina che porta la firma dell’Executive Chef Alessandro Schiavon, che interpreta ingredienti stagionali e sapori del territorio in chiave contemporanea. The RUFftop dell’Europa Palace, info e prenotazioni 0184 715000



18.00. ‘Il Canto del Violino e il vento di Scozia’: concerto dell’Orchestra sinfonica di Sanremo diretta dal M° Daniel Somogyi con Mariam Abouzahra (violino). Musiche di Max Bruch e Felix Mendelssohn-Bartholdy. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



10.00-18.00. Per ‘Pasqua e dintorni al museo navale e planetario’, ‘ Viaggio in Museo’: una speciale mappa fornirà la rotta per una visita in autonomia che accompagnerà le famiglie in un affascinante ‘viaggio per mare’ alla scoperta della storia, della vita e delle tradizioni marinare locali. Museo Navale, fino all’8 aprile



11.00. Per ‘Pasqua e dintorni al Maci’, ‘A caccia di…uova d’artista’: speciale caccia al tesoro per bambini e bambine dai 6 agli 11 anni. Alla ricerca delle uova disseminate nella Villa, i giovani e le giovani partecipanti scopriranno le opere in collezione, per guadagnarsi il dolce tesoro finale. Villa Faravelli (più info)



14.30. Per ‘Pasqua e dintorni a Villa Grock’, ‘Sabato di Pasqua a Villa Grock: tra simboli, segni… e uova da scoprire!’: visita accompagnata interattiva tra il parco e la villa, durante la quale i partecipanti saranno invitati a osservare con attenzione simboli e dettagli curiosi nascosti nell’architettura e negli spazi della dimora del celebre artista Grock. Villa Grock, via Fanny Roncati (più info)



15.00-22.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



SAN LORENZO AL MARE



9.00-20.00. ‘Expo Valle San Lorenzo – 8 Borghi in Festa: un weekend (4, 5 e 6 aprile) dedicato a natura, benessere e tradizioni nel cuore della Valle San Lorenzo con eventi diffusi nei borghi + esperienze legate alla natura e al territorio + iniziative culturali + enogastronomiche e di benessere. Protagonisti dell’evento i Comuni di: San Lorenzo al Mare, Cipressa, Civezza, Costarainera, Pietrabruna, Torre Paponi, Lingueglietta e Boscomare (il programma nel dettaglio a questo link)

DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Oltre la Superficie’ degli artisti Pablo Atchugarry, Agostino Bonalumi e Gianfranco Zappettini. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 2 maggio (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento), ingresso libero



CERVO

17.00. Festival di Pasqua: concerto degli allievi e docenti della Masterclass di Musica da Camera a cura dell’Associazione Mozart Italia di Torino. Oratorio di Santa Caterina, fino al 6 aprile, ingresso a offerta (più info)



ENTROTERRA

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



16.00-20.00. Mostra personale ‘Into the Mix’ dell’artista Toni Meneguzzo, a cura dell’Archivio Sergio Gagliolo. Area Arte Vallebona (fino al 6 aprile dal venerdì alla domenica), ingresso libero



VILLA FARALDI

10.00-18.00. ‘Fiori in Festa’ a Villa Faraldi (11ª edizione): due giorni tra arte, natura e tradizioni con cantine aperte, arte e artigianato, passeggiate in bici, aperitivi e benessere. Luoghi vari, anche domani (il programma a questo link)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



10.30-20.00. Nice Tattoo Festival: festival del tatuaggio all’Hippodrome de la Côte d'Azur Boulevard J F Kennedy 2, fino al 6 aprile (più info)



MONACO



11.00. Rolex Monte-Carlo Masters 2026: 14 partite di qualificazione. Campi del Monte-Carlo Country Club, fino al 12 aprile (più info)



19.30. Per Printemps des Arts de Monte-Carlo: concerto ‘Turangalîla-Symphonie’ avec l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Grimaldi Forum (più info)



DOMENICA 5 APRILE

SANREMO



9.00-18.00. Per il Festival del Fiori 2026, mostra fotografica ‘Metaflora – Il fiore e l’assurdo’ di Bart Herreman. Galleria ‘Arte della Pigna’, Via Palma 2, fino al 19 aprile (più info)



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-21.00. Esposizione dal titolo 'Pedalando sulle onde' con le opere del pittore Sergio 'Ciacio' Biancheri e con le biciclette storiche del Museo della Bicicletta degli Aregai (da martedì al sabato h 10.30/12.30-16/21, domenica e lunedì 16/21). Teatro Ariston, fino al 10 aprile

16.30. Per ‘L'Attrito in trasferta’ e nell'ambito della seconda rassegna del festival dei burattini ‘Triquadro’, spettacolo teatrale sul tema dell'infanzia. Piazza della Chiesa Grande a Bussana Vecchia

IMPERIA



10.00-18.00. Per ‘Pasqua e dintorni al museo navale e planetario’, ‘ Viaggio in Museo’: una speciale mappa fornirà la rotta per una visita in autonomia che accompagnerà le famiglie in un affascinante ‘viaggio per mare’ alla scoperta della storia, della vita e delle tradizioni marinare locali. Museo Navale, fino all’8 aprile



11.00 & 15.00. Per ‘Pasqua e dintorni a Villa Grock’, ‘Alla scoperta di Villa Grock’: il percorso accompagna i visitatori tra gli ambienti più suggestivi della villa, dove architettura, decorazioni e simboli raccontano la personalità creativa ed eccentrica di Grock, tra influenze rococò, elementi déco e richiami a culture lontane. Villa Grock, via Fanny Roncati (più info)



15.00. Per ‘Pasqua e dintorni al Maci’, ‘Storia di un incontro’: visita accompagnata per scoprire e approfondire la collezione Invernizzi, cuore del museo, e conoscere le particolari ‘coincidenze’ che hanno contribuito all’incontro di due realtà e alla nascita del MACI. Villa Faravelli (più info)



15.00-20.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



20.00. ‘Museo al buio’: suggestiva proposta di visita esclusiva a museo chiuso alla fioca luce delle torce, (ognuno deve avere la propria) per ripercorre la memoria della tradizione marinara locale, ma anche il racconto di un passato glorioso, dalla navigazione in epoca colombiana all'epopea di Capo Horn alla stagione delle grandi esplorazioni geografiche. Museo navale (più info)

BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

SAN LORENZO AL MARE



9.00-20.00. ‘Expo Valle San Lorenzo – 8 Borghi in Festa: un weekend (4, 5 e 6 aprile) dedicato a natura, benessere e tradizioni nel cuore della Valle San Lorenzo con eventi diffusi nei borghi + esperienze legate alla natura e al territorio + iniziative culturali + enogastronomiche e di benessere. Protagonisti dell’evento i Comuni di: San Lorenzo al Mare, Cipressa, Civezza, Costarainera, Pietrabruna, Torre Paponi, Lingueglietta e Boscomare (il programma nel dettaglio a questo link)



DIANO MARINA



8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato in Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà



21.15. Pasqua… la Festa in Piazza: animazione e musica con Gianni Rossi in Piazza Martiri della Libertà



CERVO



17.00. Festival di Pasqua: concerto dei docenti della Masterclass di Musica da Camera a cura dell’Associazione Mozart Italia di Torino. Oratorio di Santa Caterina, fino al 6 aprile, ingresso a offerta (più info)



ENTROTERRA

CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

16.00-20.00. Mostra personale ‘Into the Mix’ dell’artista Toni Meneguzzo, a cura dell’Archivio Sergio Gagliolo. Area Arte Vallebona (fino al 6 aprile dal venerdì alla domenica), ingresso libero



VILLA FARALDI

10.00-18.00. ‘Fiori in Festa’ a Villa Faraldi (11ª edizione): due giorni tra arte, natura e tradizioni con cantine aperte, arte e artigianato, passeggiate in bici, aperitivi e benessere. Luoghi vari (il programma a questo link)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

11.00-18.00. Art en fête: percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città Alta (prima domenica di ogni mese)



10.30-20.00. Nice Tattoo Festival: festival del tatuaggio all’Hippodrome de la Côte d'Azur Boulevard J F Kennedy 2, fino al 6 aprile (più info)

MONACO



11.00. Rolex Monte-Carlo Masters 2026: 13 partite del 1 turno di qualificazione. Campi del Monte-Carlo Country Club, fino al 12 aprile (più info)



17.00. Per Printemps des Arts de Monte-Carlo: concerto ‘Berlioz contre les Grotesques’ avec le Quintette Moraguès. Opéra de Monte-Carlo, Salle Garnier (più info)



20.00. Per Printemps des Arts de Monte-Carlo: concerto ‘Raga’ avec Rishab Prasanna, flûte, et Abhishek Mishra, tabla. New Moods (più info)



LUNEDI’ 6 APRILE

SANREMO



10.00. ‘Note di Seta e Petali di Stile’: esposizione degli abiti storici che hanno vestito le icone del Festival; dall’eleganza spezzata di Dalida, ai bozzetti d’avanguardia di Loredana Bertè. Atelier Daphné in Via Matteotti 17, fino al 31 marzo



16.00-21.00. Esposizione dal titolo 'Pedalando sulle onde' con le opere del pittore Sergio 'Ciacio' Biancheri e con le biciclette storiche del Museo della Bicicletta degli Aregai (da martedì al sabato h 10.30/12.30-16/21, domenica e lunedì 16/21). Teatro Ariston, fino al 10 aprile

IMPERIA



10.00-18.00. Per ‘Pasqua e dintorni al museo navale e planetario’, ‘ Viaggio in Museo’: una speciale mappa fornirà la rotta per una visita in autonomia che accompagnerà le famiglie in un affascinante ‘viaggio per mare’ alla scoperta della storia, della vita e delle tradizioni marinare locali. Museo Navale, fino all’8 aprile



10.00. Per ‘Pasqua e dintorni al Maci’, momento da dedicare al benessere di corpo e mente con ‘Arte e Pilates’ condotto dall’l’insegnante Arabella Moschetta, Presidente del Centro Sportivo e di Ricerca per il Movimento Naturale ‘Corpi in Movimento’ + visita accompagnata alla collezione di arte Lino Invernizzi. Villa Faravelli (più info)

10.00-17.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



11.00-17.00. ‘Pasquetta al Parco Urbano’ (5ª edizione): grande festa per bambini e famiglie con animazione, accoglienza e giochi fino alle 12.30 + dalle 14.00 fino alle 17.00 si alterneranno artisti, trampolieri, truccabimbi, laboratori di bolle, spettacoli, baby dance, balli di gruppo, zucchero filato. Nel parco saranno allestite grandi scenografie gonfiabili, con un arco gonfiabile ad ogni ingresso del parco + laboratorio di bolle giganti, crazy taxi per un giro del Parco Urbano + ‘Face Painting’ e i giochi in legno



11.00 & 15.00. Per ‘Pasqua e dintorni a Villa Grock’, appuntamento con l’approfondimento a carattere esoterico ‘Tra simboli e misteri: l’esoterismo di Villa Grock’, dedicato a una delle chiavi di lettura più affascinanti per comprendere la dimora del celebre clown Grock. Villa Grock, via Fanny Roncati (più info)

15.00. Per ‘Pasqua e dintorni al Maci’, ‘Storia di un incontro’: visita accompagnata per scoprire e approfondire la collezione Invernizzi, cuore del museo, e conoscere le particolari ‘coincidenze’ che hanno contribuito all’incontro di due realtà e alla nascita del MACI. Villa Faravelli (più info)



SAN LORENZO AL MARE



9.00-20.00. ‘Expo Valle San Lorenzo – 8 Borghi in Festa: un weekend (4, 5 e 6 aprile) dedicato a natura, benessere e tradizioni nel cuore della Valle San Lorenzo con eventi diffusi nei borghi + esperienze legate alla natura e al territorio + iniziative culturali + enogastronomiche e di benessere. Protagonisti dell’evento i Comuni di: San Lorenzo al Mare, Cipressa, Civezza, Costarainera, Pietrabruna, Torre Paponi, Lingueglietta e Boscomare (il programma nel dettaglio a questo link)



DIANO MARINA

8.00-19.00. ‘Pasquetta in Bancarella’ 2026: evento con bancarelle di prodotti tipici, artigianato artistico, oggettistica. A cura dell'Associazione Arcadia. Viale Kennedy



CERVO



16.00. Festival di Pasqua: concerto degli allievi e docenti della Masterclass di Musica da Camera a cura dell’Associazione Mozart Italia di Torino. Oratorio di Santa Caterina, fino al 6 aprile, ingresso a offerta (più info)

ENTROTERRA

APRICALE



9.00-17.00. Mercatino di Pasquetta con prodotti artigianali, oggetti di brocante e musica dal vivo. Piazza del paese



CAGNES-SUR-MER



10.30-19.00. Nice Tattoo Festival: ultimo giorno del festival del tatuaggio all’Hippodrome de la Côte d'Azur Boulevard J F Kennedy 2 (più info)



TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

VALLEBONA

16.00-20.00. Ultimo giorno della mostra personale ‘Into the Mix’ dell’artista Toni Meneguzzo, a cura dell’Archivio Sergio Gagliolo. Area Arte Vallebona, ingresso libero



FRANCIA

MONACO



11.00. Rolex Monte-Carlo Masters 2026: 17 partite del 1 turno di qualificazione. Campi del Monte-Carlo Country Club, fino al 12 aprile (più info)





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