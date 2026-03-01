Sanremo 2026: l'Agenda giornaliera di oggi con tutti gli appuntamenti dedicati al Festival della Canzone e agli eventi collaterali

DOMENICA 1° MARZO

SANREMO



9.00-2.00. ‘Casa Sanremo 2026’: salotto ufficiale del Festival con numerosi eventi in programma: interviste, talk show, conferenze stampa, show-case, presentazioni di libri, premiazioni e tanti altri nuovi appuntamenti (possibilità di seguire gli eventi tramite dirette social o streaming). Palafiori di corso Garibaldi, fino al 28 febbraio (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

9.00. ‘FestivArt 2026’: ultimo giorno dell’esposizione artistica collettiva diffusa organizzata da Arte e Studio e a cura di Fabbrichiamo Orizzonti nel centro città e alla Pigna

9.30-19.30. ‘Salti di gioia a Sanremo’: negozi aperti per lo Shopping nelle piazze e vie del Centro



10.30-19.00. ‘Perché Sanremo è Sanremo’: emozionante percorso che ripercorre le tredici edizioni del Festival condotte da Baudo attraverso una timeline interattiva, materiali d’archivio, fotografie, video e aneddoti che hanno fatto la storia della televisione italiana. Forte di Santa Tecla, ingresso gratuito



11.00-18.30. Rowenta Village (ultimo giorno): area esperienziale che offre al pubblico attività, contenuti e momenti di interazione pensati per raccontare l’identità e la visione del brand + Rowenta Shine Wheel, ruota panoramica completamente caratterizzata da animazioni luminose ispirate alla techline Rowenta. Piazza Pian di Nave



14.00. Domenica In con Mara Venier in diretta su Rai Uno dal teatro Ariston di Sanremo



Sanremo News non si assume responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate