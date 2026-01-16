Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 16 a domenica 18 gennaio 2026, in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 16 GENNAIO



SANREMO



9.00-18.00. ‘Il (Di)segno dell’architetto – Architettura, città e mare’: mostra a cura di Emanuele Lo Giudice (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (più info)



9.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)

18.00. ‘Capricci, intrighi e seduzioni di Mozart e Rossini. Ouverture, arie e duetti’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Gerardo Felisatti con il Soprano Giulia Mazzola e il Basso-Baritono Burak Bilgili. Musiche di Mozart e Rossini. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)



21.00. Incontro sul rapporto tra cinema e fotografia condotto da Michele Di Donato, fotografo e docente di fotografia. Teatro della Federazione Operaia, via Corradi 47, ingresso libero



IMPERIA

17.00. Per il ciclo ‘Quaestiones disputatae’, conferenza dal titolo ‘Il dialogo interreligioso tra filosofia e storia. Un’indagine interdisciplinare nel cuore del presente’ con relatore Nicolò Germano dell’Università di Genova. Evento a cura dell’Associazione Culturale ‘Michele De Tommaso’. Biblioteca civica ‘L. Lagorio’



20.30. Cena con l'autore con Lorenza Gentile che parlerà del suo romanzo ‘La volta giusta’ (Feltrinelli). Evento a cura della libraia Nadia dell'Associazione culturale ‘Due parole in riva al mare’. Ristorante ‘Dalla padella alla brace’ in Via Ospedale 31 a Oneglia (45 euro compresa una copia del libro). Solo su prenotazione al 339 2877093 - 0183 294159

21.00. Per la Stagione teatrale 2025/26, ‘La Palestra di Platone - Filosofia come allenamento’ di e con Simone Regazzoni per la regia di Sergio Maifredi. Musiche eseguite dal vivo da: Eugenia Canale (pianoforte), Luca Falomi (chitarra acustica), Edmondo Romano (percussioni e fiati). Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



21.15. Per la Stagione teatrale 2026, ‘Fabulae’: monologo sulla dis-parità di genere di e con Massimiliano Loizzi. Produzione ‘Mercanti di Storie’ (20 euro). Teatro ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37, info e acquisto biglietti al 3297433720



VALLECROSIA



21.00. Officina di Canto Corale: 3 incontri di avvicinamento al canto corale a cura dell'associazione Troubar Clair. Parrocchia di San Rocco, info 328 4312521

BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Non solo sassi (La magia del macro)’ di Sergio D'Orsi. Sede dell' Unione Culturale Democratica, via Al Mercato 8, fino al 24 gennaio, ingresso libero



SAN LORENZO AL MARE



18.30. Per l'iniziativa 'Aperitivo con il Neurologo', approfondimento sul tema 'La salute del cervello – Problemi con la memoria: quando dobbiamo preoccuparci e che cosa si può fare' tenuto dal prof. Carlo Serrati con una prima parte divulgativa e una seconda parte più informale, durante l’aperitivo, dedicata al dialogo diretto con il neurologo e alle domande dei partecipanti. Hotel Riviera dei Fiori



DIANO MARINA



17.30. Per il ciclo ‘I Venerdì della Conoscenza’, incontro sul tema ‘L’intelligenza artificiale generale, mito o realtà?’ con relatori Mario Rasetti, professore emerito Politecnico di Torino, e il professor Roberto Livi dell’Università di Firenze. Modera Ezio Andreta. Sala Consiliare del Comune, ingresso libero (info e prenotazione a questo link)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

10.00-18.00. ‘heART of GAZA’: ultimo giorno dell’esposizione di disegni realizzati dai bambini della Striscia di Gaza durante il genocidio, promossa dall’associazione Granello di Senape OdV e da numerose associazioni del territorio. Sala Ardesia del Centro Falcone



17.30. Incontro d’Autore con la scrittrice e attrice Giorgia Wurth e il suo libro ‘Che la mia fine sia un racconto. Sogniamo una Palestina libera, intanto la Palestina ha liberato noi’. Coordina Diego Marangon con la partecipazione dell’operatrice umanitaria imperiese Susanna Bernoldi, volontaria impegnata da tempo in Palestina e referente del Gruppo A.I.F.O. di Imperia, ingresso libero



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



19.30. Concerto di Pablo Ferrández & guests. Musiche di Beethoven e Brahms. Auditorium Rainier III (più info)



20.00. 47° Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo e 12° New Generation: spettacolo di selezione. Espace Fonvielle (info e acquisto biglietti a questo link)

NICE



19.30. ‘Mohabet’: spettacolo musicale del Kanapa Trio, musica dalla Bulgaria, e del Duo Giuglaris Navard, musica dai Balcani. Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31 (più info)



FRANCIA



20.30. ‘La Surprise – Bach / Mozart’: concerto dell’Ensemble Baroque de Nice con Arnaud de Pasquale (clavicembalo), e Gilbert Bezzina (violino). Église Saint-Martin, Saint-Augustin (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



SABATO 17 GENNAIO



SANREMO

10.00-18.00. ‘Il (Di)segno dell’architetto – Architettura, città e mare’: mostra a cura di Emanuele Lo Giudice (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (più info)



10.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)



21.00. ‘Dai Pianeti alle Stelle d'Inverno’: osservazione di Giove nel periodo dell'anno in cui raggiunge il suo massimo splendore, della brillante Sirio, la stella più luminosa del cielo e della maestosa costellazione di Orione. Frazione San Romolo, offerta libera, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554



IMPERIA



11.30. Incontro pubblico 'Città e borghi in verde. Pianificazione e forestazione urbana per il benessere e la resilienza' con la partecipazione di numerosi relatori. Biblioteca Civica Lagorio (locandina)



15.00. Per la Rassegna ‘Un sabato ad arte’ con ‘Coincidenze’, visita accompagnata alla villa e alla collezione permanente. MACI – Museo di Arte Contemporanea, Villa Faravelli (info e acquisto biglietti a questo link)

18.00. La pianista e compositrice siciliana Giuseppina Torre porta la sua storia come testimonianza nella lotta contro la violenza sulle donne, presentando il libro 'Un piano per rinascere. La mia storia dal vivo' (Solferino) in dialogo con la libraia Nadia Schiavini e l’avvocatessa Fabiola Grimaldi. Auditorium Museo Navale, Calata Anselmi, ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione al numero 3392877093



VALLECROSIA



21.00. ‘L’umanità in un Atto Unico - Tra Anton Čechov e Luigi Pirandello (due rappresentazioni): ‘La proposta di matrimonio’: scherzo in atto unico con drammaturgia e regia di Silvia Villa + ‘La patente’: dramma in atto unico. Regia di Luciano De Stefanis con il contributo di Silvia Villa. Salone di San Rocco, ingresso libero



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Non solo sassi (La magia del macro)’ di Sergio D'Orsi. Sede dell' Unione Culturale Democratica, via Al Mercato 8, fino al 24 gennaio, ingresso libero



OSPEDALETTI



8.00-19.00. Mercatino di antiquariato, collezionismo e modernariato a cura di Circolo Ricreativo Culturale Antico Doc. Corso R. Margherita

ENTROTERRA



MOLINI DI TRIORA

19.30. Per la Rassegna ‘Agriteatro’, ‘Andante con brio’ con Giorgia Brusco, Eugenio Ripepi ed Elisa Elena Boeri: divertente commedia che porta in scena la nevrosi di una donna coi propri fallimenti amorosi. Fontana dell’Olmo in frazione Agaggio (degustazione e teatro 25 euro), info e prenotazioni 349 7895886



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

14.00 & 20.00. 47° Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo e 12° New Generation: due spettacoli di selezione. Espace Fonvielle (info e acquisto biglietti a questo link)



19.00. ‘Il violino nel Paese del Sol Levante’: concerto di Rennosuke Fukuda (violino), Ui Kajiwara (piano). Eglise Réformée de Monaco, rue Louis Notari 7 (più info)



DOMENICA 18 GENNAIO

SANREMO



10.00-18.00. ‘Il (Di)segno dell’architetto – Architettura, città e mare’: mostra a cura di Emanuele Lo Giudice (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (più info)



10.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)



16.00. ‘Un’età da inventare. Gli anziani al servizio del Paese’: convegno dedicato a ripensare il ruolo dell’età anziana nella società contemporanea. Ospite centrale Mons. Vincenzo Paglia, promotore della Fondazione Età Grande. Intervengono Marco Bucci, Presidente della Regione Liguria Marco Bucci, Erica Martini, Presidente di APPO (Azione per a Parità dei Padri Oggi), Massimo Nicolò (Assessore regionale alla Sanità, Politiche socio-sanitarie e Terzo Settore), Leonardo Palombi (Ministero della Salute), Paolo Petralia (Direttore Ospedale Villa Scassi, Vicepresidente FIASO) e Cristina Rossello (Presidente Intergruppo Parlamentare Patrimonio Italiano). Tearo dell’Opera del Casinò, ingresso libero



21.00. Concerto omaggio a Silvano Pizzorno, cantante-chitarrista che per un quarto di secolo ha allietato le notti di migliaia di persone nel suo locale ‘Il Menestrello’ di Arma di Taggia. Con Freddy Colt, nipote di Pizzorno, Marisa Fagnani, Kino Rossini, Valbilene Coutinho, Gianni Martini, Davide Laura, Mauro Crespi, Massimo Rebaudo ‘Berben’, Simone Verrando, Mauro Parrinello, Fofo Bruccoleri e Nicola Lanteri. Teatro della Federazione Operaia in via Corradi, ingresso libero



VENTIMIGLIA

18.00. Per la stagione teatrale ‘Sipario d’autore’, ‘Don Chisciotte. Tragicommedia dell’Arte’: spettacolo teatrale di e con Michele Mori e Marco Zoppello per la produzione di Stivalaccio Teatro (15/20 euro). Teatro comunale (info e acquisto biglietti a questo link)



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Non solo sassi (La magia del macro)’ di Sergio D'Orsi. Sede dell' Unione Culturale Democratica, via Al Mercato 8, fino al 24 gennaio, ingresso libero



OSPEDALETTI

16.00. ‘Vorrei Danzar con…Tè’: pomeriggio di musica e ballo con il duo musicale Beatrice & Serena e degustazione di tè a cura dell’Ass. U Descu Spiareté. Sala eventi ‘La Piccola’

ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianale. Piazza del paese



MONTEGROSSO PIAN LATTE



18.00. 'Note e Canti per Gloria': concerto con esibizione della Corale Santa Cecilia di Stellanello, diretta da Don Stefano Caprile. Chiesa parrocchiale di San Biagio (ricavato devoluto all'associazione Pro Gloria)



TRIORA



8.30. Ciaspolata Alpi Liguri e Marittime sulla strada ex-militare Carezzo-Melosa, dalla bassa di Sanson fino a Cima Marta. Evento a cura dell’associazione Monesi Young. Ritrovo al Rifugio Realdo, info Giampiero de Zanet (GAE Liguria) 339 1183146 (più info)



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.30 & 15.00. 47° Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo e 12° New Generation: due spettacoli di selezione. Espace Fonvielle (info e acquisto biglietti a questo link)



18.00. Concerto di L. Kuokman – F. Say. Musiche di Fazil Say, Camille Saint-Saëns, Nikolaï Rimski-Korsakov. Auditorium Rainier III (più info)





Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate