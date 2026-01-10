Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026, in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 10 GENNAIO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

10.00-18.00. ‘Il (Di)segno dell’architetto – Architettura, città e mare’: mostra a cura di Emanuele Lo Giudice (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (più info)



10.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)

10.00-19.00. ‘Arcobaleni d'anima. Da quassù si sogna meglio’: ultimo giorno della mostra personale di Valerio Lombardelli in arte Wallas , curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, in collaborazione con Atypic Art e Italian Art Distribution (più info). Galleria d’Arte La Mongolfiera, via Roma 50

10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)



12.00. Dragon Winter Series (terza tappa): segnale di avviso di partenza della seconda regata. Specchio acqueo antistante la città, fino all’11 gennaio (più info)



12.30. Passaggio della Fiamma Olimpica: partenza dal Floriseum di Villa Ormond con percorso di circa 4 km attraverso il centro cittadino e arrivo alla pista di atletica di Pian di Poma (ore 13.30 circa)



15.00-24.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)



18.30. Saggio per il nuovo anno de ‘Gli Improvvisanti’ del Corso di Teatro di Cristiana Brucoli. Sala del Melograno AUSER, Via G. Marsaglia c/o Palafiori, ingresso libero



10.00-17.00. ‘Buon compleanno Grock!’: giornata di festa a Villa Grock per celebrare il compleanno del più grande artista circense di tutti i tempi, con visite accompagnate, spettacolo e intrattenimento musicale. Villa Grock, via Fanny Roncati (Il programma e acquisti biglietti a questo link)



10.30. Passaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica con partenza dall'ex stazione di Oneglia e conclusione alle 11.15 in via Cascione di fronte al Teatro Cavour. I cittadini potranno assistere all’evento e prendere posto lungo il tragitto a partire dalle ore 9.30-10.00



10.30. Presentazione dei libri ‘Marketing Revolution’ e ‘La curatrice di memorie’ di Ilaria Bellin che affronta il tema dell’intelligenza artificiale come leva di cambiamento, analizzata sia dal punto di vista manageriale e strategico, sia attraverso una narrazione più umana ed emotiva. Evento culturale promosso dal Rotary Club Imperia. Biblioteca Civica Leonardo Lagorio, ingresso gratuito



16.30. ‘Andrea Camilleri - Una storia’: incontro letterario con Luca Crovi condotto da Marco Vallarino. Libreria Ragazzi, Via Giovanni Amendola 24



16.30. ‘Cenerentola – Rossini all'Opera’: tre attori ripercorrono le tappe principali della Cenerentola di Rossini in una girandola di sensazioni, emozioni e narrazioni. Evento a cura del Teatro in Famiglia (10 euro). Teatro Opere Parrocchiali, Via Verdi 14, info e prenotazioni: 375 83112 12



21.00. 'Auguri in Musica': concerto dell'OpenOrchestra diretta dal M° Marco Reghezza in un repertorio che spazia nei vari generi musicali dal '700 ad oggi. Oratorio di Santa Caterina in Via san Maurizio (Imperia).



21.30. Concerto jazz del CCB Quartet formato da Paolo Bonfanti – chitarra, Gian Paolo Casati – tromba, Dino Cerruti – basso, Rodolfo Cervetto – batteria). Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al 320 212 7561



9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



15.00. Passaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica: evento della durata complessiva di circa 30 minuti con partenza dalle ‘Logge Padel Hub’ di via Tacito, per poi proseguire lungo passeggiata Trento e Trieste, passeggiata Cavallotti, via Giovanni XXIII e via Roma, con arrivo finale davanti al centro studi (il percorso consultabile al seguente link)

10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio



15.30. Visita guidata all'Atelier di Pompeo Mariani dove sono esposte alcune opere d'arte della sua collezione personale tra le quali il bozzetto 'Madonna dell'Olivo’, opera di Nicolò Barabino (7 euro). Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5 (solo su prenotazione al numero 347 2364922)



16.00-19.00. Mostra ‘Dharmata’ dell’artista Andrea Chiesi. Sala R. Falchi al Palazzo del Parco, fino all’11 gennaio (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)

15.00-17.00. Firmacopie del libro 'La cipolla egiziana ligure – Manuale pratico di coltivazione e utilizzo quotidiano in cucina' di Marco Damele, pubblicato da Antea Edizioni. Via 2 Giugno SNC



10.00-18.00. ‘heART of GAZA’: esposizione di disegni realizzati dai bambini della Striscia di Gaza durante il genocidio, promossa dall’associazione Granello di Senape OdV e da numerose associazioni del territorio. Sala Ardesia del Centro Falcone, fino al 16 gennaio



21.00. Per la stagione di Teatro dedicata alle compagnie FITA della Provincia di Imperia la 'Compagnia Stabile di Vallecrosia Teatro della Luna' presenta lo spettacolo 'L’umanità in un atto tra Cechov e Pirandello'. Teatro Concordia (più info)



21.00. Festa di San Mauro in frazione Varcavello: tradizionale Falò con Cioccolata calda + musica con la band 'Equipage Jazz Ambassadors Dixie & Street Parade'



14.30. Passaggio di una delegazione dei Giochi Olimpici invernali con la Fiamma Olimpica: partenza dal parcheggio di San Filippo e arrivo alla chiesa di San Giorgio



21.00. Incontro con Francesco Pannofino: un’occasione per ascoltare aneddoti, esperienze e visioni di uno dei più amati attori e doppiatori italiani. Teatro Salvini, ingresso libero (più info)

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



14.30 & 16.30. ‘Biancaneve vede rosso’ (due rappresentazioni): commedia musicale che trasforma una semplice favola in una catastrofe delirante e divertente. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45 (più info)

14.30, 17.00 & 19.30. Rêves de Cirque ritorna con la terza stagione ‘Imaginarium, la meravigliosa avventura del Circo!’: 2 ore di spettacolo grandioso per tutta la famiglia e tutte le generazioni. M.I.N d'Azur - Marche Gare (accesso porte B) Boulevard Georges Pompidou, fino al 4 gennaio (più info)



19.30. ‘Le (Je) Des Rôles’: spettacolo di danza contemporanea con Jacques Biagini. Espace Magnan, Rue Louis de Coppet 31 (più info)



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



10.30-24.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)



12.00. Dragon Winter Series (terza tappa): segnale di avviso di partenza della terza regata. Premiazione al termine. Specchio acqueo antistante la città (più info)



17.00. Per la rassegna ‘Un palco a palazzo’, da Vivaldi a Rondò Veneziano con ‘Dalle stagioni alla Serenissima’con Laura Lanzetti al pianoforte, Arianna Menesini al violoncello e Gianluca Campi alla fisarmonica. Palazzo Roverizio, via Escoffier

21.00. Per la Stagione teatrale 2025/26, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere in ‘Indovina chi viene a cena?’ di William Arthur Rose. Arrangiamento di Mario Scaletta. Regia di Guglielmo Ferro. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)



17.15. 'Come ti cambio il mondo in 4 mosse': distopia comica di e con Marcella Cortese . Voci fuori scena: Alessia Pellegrino (Narratrice); Piergiorgio Tacchino (Filippo); Paolo Antonio Simioni (Poliziotto). Teatro dell'Attrito, via B Bossi, info e prenotazioni al numero 329 4955513



10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò



15.30. Visita guidata all'Atelier di Pompeo Mariani dove sono esposte alcune opere d'arte della sua collezione personale tra le quali il bozzetto 'Madonna dell'Olivo’, opera di Nicolò Barabino (7 euro). Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5 (solo su prenotazione al numero 347 2364922)



16.00. ‘Vorrei Danzar Con…Tè’: pomeriggio di musica e ballo con il duo musicale Beatrice & Serena e degustazione di tè a cura dell’Ass. U Descu Spiareté. Sala eventi ‘La Piccola’

16.00-19.00. Ultimo giorno della mostra ‘Dharmata’ dell’artista Andrea Chiesi. Sala R. Falchi del Palazzo del Parco

10.00-18.00. ‘heART of GAZA’: esposizione di disegni realizzati dai bambini della Striscia di Gaza durante il genocidio, promossa dall’associazione Granello di Senape OdV e da numerose associazioni del territorio. Sala Ardesia del Centro Falcone, fino al 16 gennaio



10.30-17.30. Apertura stand per la Festa di San Mauro in frazione Varcavello: Espositori – Bancarelle – Street food - esposizione del Club 500 del Golfo Dianese + dalle ore 14.30, spettacoli per bambini e Sbandieratori

15.00. Santa Messa e processione di San Mauro



21.00. Per la stagione 2025/26 di teatro amatoriale dedicata alle compagnie affiliate Fita della Provincia di Imperia, commedia messa in scena dalla compagnia Stabile di Vallecrosia, teatro della Luna, dal titolo ‘L’Umanità in un atto tra Cechov e Pirandello’. Teatro Concordia (info e prenotazioni a questo link)

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



15.00. Giornata in onore di Fabrizio De André: un omaggio poetico musicale al grande Faber nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa celebrato in tutta Italia, con la direzione artistica di Settimo Benedusi. Teatro Salvini, ingresso libero (più info)



11.00. ‘Biancaneve vede rosso’: commedia musicale che trasforma una semplice favola in una catastrofe delirante e divertente. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45 (più info)



18.00. Concerto sinfonico con E. Tjeknavorian – L. Petrova. Auditorium Rainier III (più info)

10.45, 14.00 & 16.30. Rêves de Cirque ritorna con la terza stagione ‘Imaginarium, la meravigliosa avventura del Circo!’: 2 ore di spettacolo grandioso per tutta la famiglia e tutte le generazioni. M.I.N d'Azur - Marche Gare (accesso porte B) Boulevard Georges Pompidou, fino al 4 gennaio (più info)

