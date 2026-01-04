Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 4 gennaio 2026, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 4 GENNAIO

SANREMO



10.00-18.00. ‘Il (Di)segno dell’architetto – Architettura, città e mare’: mostra a cura di Emanuele Lo Giudice (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (più info)



10.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)



10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)



10.30. Sfilata della Banda Folkloristica ‘Canta e Sciuscia’. Vie e Centro Cittadino



10.30-24.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)

10.30-24.00. Wonderland On-Ice: pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo, sino al 6 gennaio (feriali 15.30/23.00, festivi 10.30/00.00)



15.00. Visita gratuita al Cimitero monumentale di Sanremo alla Foce. Ritrovo davanti al Cimitero. (prenotazioni al numero 0184 58 07 00 da martedì a domenica dalle ore 10 alle 18)



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



15.30. Laboratorio Artistico per Bambini (età 5-12 anni) sul tema ‘Scarabocchi e personaggi a collage’. Museo Civico di Sanremo, Palazzo Nota (Piazza Nota 2), ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazioni: 0184 580700



15.30. Davide Laura e il suo violino. Piazza Eroi Sanremesi, Fontana Siro Carli



17.00. Spettacolo itinerante della fanfara urbana ‘Bandakadabra’. Frazione di Poggio

17.00. Intrattenimento musicale a cura dell’Ass.ne Musicale G.B. Pergolesi. Ex Oratorio Santa Brigida nel Centro Storico

17.00. Esibizione del pianista Massimo D’Alessio in Piazza Borea D’Olmo

17.30. Rassegna I Suoni del Natale a Sanremo’ a cura dell’Ass.ne Fare Musica. Via Matteotti, angolo Via Corradi



IMPERIA



12.00. Cimento invernale, sedicesima edizione del goliardico bagno di capodanno animata da Gianni Rossi con premi per tutti i partecipanti con panettone e cioccolata calda. Spiaggia d'Oro (apertura delle iscrizioni alle ore 10.30)



15.00. ‘L’arte nel sacco (…bucato)’: i bambini e le bambine, dai 5 ai 10 anni, saranno coinvolti in una caccia al tesoro con mappa e prove da superare per ritrovare le calze perdute della Befana e riempirle di cioccolatini (9 euro a partecipante). MACI – Villa Faravelli (prenotazioni a questo link)

BORDIGHERA



8.30-19.30. Befana Bordigotta: manifestazione commerciale che anima le vie cittadine con distribuzione gratuita di bevande e dolciumi con interventi musicali e attrazioni per i bambini. Centro città

10.00-19.00. ‘Bordighera Christmas Quest – speciale Epifania’ (10ª edizione) con un ricco programma di eventi targati Confesercenti in corso Italia. Fino al 6 gennaio (il programma a questo link)

10.00. In occasione del centenario della scomparsa della Regina Margherita, Santa Messa solenne presso la locale Chiesa di Terrasanta + deposizione di un omaggio floreale presso il monumento dedicato alla prima Regina d'Italia. Evento a cura del Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia di Mortara



10.00-19.00. La Via dei Presepi nel Centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/13-16/19)

10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio



15.30-19.00. ‘Composizioni – Atmosfere quotidiane’: esposizione di opere pittoriche di Roberta Botturi. Sede dell’Accademia Balbo, in Via Lamboglia 3, ingresso libero, fino al 6 gennaio (tutti i giorni)



15.30. Visita guidata all'Atelier di Pompeo Mariani dove sono esposte alcune opere d'arte della sua collezione personale tra le quali il bozzetto 'Madonna dell' Olivo’, opera di Nicolò Barabino (8 euro). Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5 (solo su prenotazione al numero 347 2364922)

18.00. Per la rassegna ‘Fughe di Teatro... e di Umorismo’: spettacolo teatrale ‘Operaccia Satirica - Onora i padri e paga lo psicologo’ di e con Paolo Rossi, Caterina Gabanella. Musiche dal vivo Emanuele Dell’Aquila, Alex Orciari. Palazzo del Parco (a pagamento)



OSPEDALETTI

17.00. (RINVIATO A DATA DA DESTINARSI) Per la Rassegna letteraria ‘Il Festival delle Ragazze’, Flavia Trupia presenta il libro ‘Prendiamo la parola! La retorica dalla parte delle donne’ (Piemme). Sala eventi ‘La Piccola’



TAGGIA ARMA



9.00-19.00. ‘La Befana in via Queirolo’ ad Arma



8.40. Escursione da Castellaro al Monte 7 Fontane accompagnati dalla guida GAE Barbara Campanini (10 euro). Ritrovo presso il parcheggio sottostante la stazione dei treni alle ore 8.40 oppure a Castellaro alle ore 9.30 in Piazza Matteotti davanti al bar osteria della Braia, info 346 7944194 (più info)

10.00-18.30. ‘La Befana vien dal Mare’ a cura dell'associazione ‘Cumpagnia Armasca’, in Piazza Tiziano Chierotti

SANTO STEFANO AL MARE

10.00. Mostra ‘La bottega del tempo di Roberto Frascarelli. Sala consigliare del Comune, fino al 6 gennaio



SAN LORENZO AL MARE



14.00. Festa della Befana con Animazione, cioccolata e dolci per tutti. Piazza sul Mare



DIANO MARINA



9.00-19.00. Diano Colleziona: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato. Centro cittadino

9.00-19.00. ‘Aspettando la Basara (Befana)’: mercatino hobbisti e creatori opere dell'ingegno. Giardini sul lungomare, tra molo delle tartarughe e porto, anche domani

9.00. Presepe stilizzato a cura di associazione Famïa Dianese in Piazza Dante e Giardini Andrea Doria, fino al 7 gennaio

10.00. Presepe artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata. Oratorio SS. Annunziata, fino al 6 gennaio



10.00-19.00. ‘Il Paese dei Balocchi’: Gonfiabili e giochi per bambini (h 10/12-14/19). Area Manifestazioni Molo delle Tartarughe, fino al 7 gennaio



10.00. Villaggio di Babbo Natale in Via Genala con giochi e intrattenimenti, fino al 6 gennaio



16.00-19.00. Mostra ‘Dharmata’ dell’artista Andrea Chiesi. Sala R. Falchi del Palazzo del Parco, tutti i giorni fino all’11 gennaio (domenica e festivi su appuntamento)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.00. ‘Concerto di buon anno’ della Piccola orchestra San Giorgio e Coro Giovani Voci San Giorgio. Chiesa della Divina Misericordia



CERVO

15.30. Premiazione del concorso ‘Seguendo la Stella’ e concerto ‘Stella Splendens’ del Trio Mormorè (Gianna Williams, Cristina Rovaldi e Pier Carlo Cardinali), con canti e arie strumentali dal repertorio natalizio europeo eseguiti con arpa celtica, mountain dulcimer, chitarra, piva emiliana, flauti, ghironda e voci, seguiti dal brindisi dell’Epifania. Oratorio di Santa Caterina

ENTROTERRA

CASTELLARO



9.30. Escursione da Castellaro al Monte 7 Fontane accompagnati dalla guida GAE Barbara Campanini (10 euro). Ritrovo presso il parcheggio sottostante la stazione dei treni alle ore 8.40 oppure a Castellaro alle ore 9.30 in Piazza Matteotti davanti al bar osteria della Braia, info 346 7944194 (più info)



CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)

DIANO CASTELLO

10.00-17.00. 44ª Mostra dei Presepi. Oratorio di San Bernardino, via Borgo, tutti i giorni fino al 6 gennaio

15.00-17.00. Grande Tombolata all’Oratorio Madre Leonarda, via Annunziata



DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2025’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 gennaio alle ore 18 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)

19.00. Concerto Natalizio del Coro ‘Nova Tempora’. Chiesa Sant’Antonio Abate



MONTEGROSSO PIAN LATTE



17.00. Per la rassegna musicale ‘Note e Canti per Gloria’, concerto della Corale Stella Alpina di Ormea, diretta da Sara De Nardi. Chiesa Parrocchiale di San Biagio, Ingresso a offerta libera a sostegno di medici e volontari che aiutano le famiglie dei bambini malati

PORNASSIO



10.00. ‘I Presepi nel Borgo’: esposizione dii presepi e natività esposte tra i vicoli, sotto gli archi, nei lavatoi, negli orti, vagando alla scoperta di realizzazioni tradizionali, creative e talvolta inusuali, immersi nel silenzio e nella natura. Frazione Ottano, fino al 6 gennaio

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale (ultimo giorno): mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure



MENTON



10.00-19.00. Mercatino di Natale di Mail du Bastion: 35 chalet dedicati a idee regalo e decorazioni natalizie, oltre a cibo e bevande. Aperto tutti i giorni fino al 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00, tranne il venerdì e il sabato, con chiusura alle 22.00



MONACO



11.00-22.00. Mercatino di Natale con 24 chalet che vendono oggetti decorativi, gadget, gioielli + 21 stand gastronomici che propongono numerose specialità. Porto di Monaco, fino al 4 gennaio

15.00. ‘Ma Bayadère’: spettacolo di balletto con le coreografie di Jean-Christophe Maillot. Salle des Princes del Grimaldi Forum (più info)



NICE



10.45, 14.00 & 16.30. Rêves de Cirque ritorna con la terza stagione ‘Imaginarium, la meravigliosa avventura del Circo!’: 2 ore di spettacolo grandioso per tutta la famiglia e tutte le generazioni. M.I.N d'Azur - Marche Gare (accesso porte B) Boulevard Georges Pompidou, fino al 4 gennaio (più info)



11.00-21.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)



14.00-23.00. Luna Park al coperto con numerose attrazioni. Palazzo delle Esposizioni, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 4 gennaio (più info)

