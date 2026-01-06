Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 6 a domenica 11 gennaio 2026, in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 6 GENNAIO



SANREMO



10.00-12.00. ‘Arcobaleni d'anima. Da quassù si sogna meglio’: mostra personale di Valerio Lombardelli in arte Wallas , curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, in collaborazione con Atypic Art e Italian Art Distribution (più info). Galleria d’Arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 10 gennaio 2026 (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00)

10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)



14.30. La Befana dei Pompieri: la famosa vecchina sarà accompagnata dai pompieri in un giro per le vie cittadine, regalando sorrisi e curiosità a grandi e piccini. Al termine del percorso, la Befana raggiungerà Piazza Colombo, dove incontrerà il pubblico e distribuirà caramelle a tutti i presenti.



15.00. ‘Sanremo rosso sangue’: visita guidata gratuita di circa 2 ore parlando dei fatti più eclatanti accaduti a Sanremo negli ultimi 120 anni. Ritrovo davanti al Casinò (prenotazioni al numero 0184 58 07 00 da martedì a domenica dalle ore 10 alle 18)



15.00-19.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)



15.30-23.00. Wonderland On-Ice: ultimo giorno della pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo

15.30. Spettacolo per bambini ‘La Befana vien di notte’ a cura dell’associazione Talea. Piazza Colombo

17.00. Rassegna ‘I Suoni del Natale a Sanremo’ a cura dell’Ass.ne Fare Musica. Via Matteotti, angolo Via Corradi



17.30. Spettacolo itinerante della fanfara urbana ‘Bandakadabra’. Vie e piazze del Centro cittadino



IMPERIA



9.00-19.00. ‘Saldi della Befana’ di Confesercenti in centro a Oneglia



14.00. Pompieropoli a cura del Comando dei Vigili del Fuoco: esposizioni di mezzi storici e moderni dove i bambini potranno imparare i segreti della sicurezza divertendosi, in un pomeriggio che culminerà con l'atteso appuntamento ‘Salviamo la Befana’. Calata Cuneo



15.00. ‘Befana… in fondo al mare!’: i giovani esploratori, dai 6 ai 12 anni, dovranno aiutare la Befana a recuperare i pacchi caduti in mare tramite la risoluzione di enigmi e prove legate ai materiali esposti e alle storie evocate, riempiendo passo dopo passo le calze di carta ricevute all’inizio della visita (9 euro a partecipante). Museo Navale (info e prenotazioni a questo link)

VENTIMIGLIA



14.00. Pomeriggio per bambini con la Befana: musica e allegria con la Befana che donerà a tutti i bambini presenti dolcetti e caramelle + Giochi, racconti e storie a tema con premi e regali. Città Alta



18.00. Per la rassegna ‘Sipario d’Autore’, ‘Basta Poco’: commedia scritta e interpretata da Antonio Cornacchione, in scena affiancato da Pino Quartullo e Alessandra Faiella: una farsa divertente e ruvida che guarda alla ipocrisia della politica in modo disincantato e bipartisan (20 euro). Teatro Comunale, info 0184 235263 (info e acquisto biglietti a questo link)



BORDIGHERA



10.00-19.00. ‘Bordighera Christmas Quest – speciale Epifania’ (10ª edizione) con un ricco programma di eventi targati Confesercenti in corso Italia (il programma a questo link)

10.00-19.00. La Via dei Presepi nel Centro storico (ultimo giorno)



10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio

15.30-19.00. ‘Composizioni – Atmosfere quotidiane’: ultimo giorno dell’esposizione di opere pittoriche di Roberta Botturi. Sede dell’Accademia Balbo, in Via Lamboglia 3, ingresso libero



15.30. Visita guidata all'Atelier di Pompeo Mariani dove sono esposte alcune opere d'arte della sua collezione personale tra le quali il bozzetto 'Madonna dell' Olivo’, opera di Nicolò Barabino (7 euro). Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5 (solo su prenotazione al numero 347 2364922)



OSPEDALETTI

15.00. Tombolata della Befana a cura di All in 1 + Arriva La Befana con distribuzione di dolciumi a cura dell’Ass. U Descu Spiareté. Piazza IV Novembre



TAGGIA ARMA



15.30. Concerto dell'Epifania con la Banda Pasquale Anfossi al Teatro Parrocchiale di Arma

15.30-17.30. Festa dell'Epifania e arrivo della Befana. Palestra Opere Parrocchiali di Taggia

SANTO STEFANO AL MARE

10.00. Ultimo giorno della mostra ‘La bottega del tempo di Roberto Frascarelli. Sala consigliare del Comune



16.00. Arrivo della Befana, attesa da grandi e piccoli, per un pomeriggio festoso organizzato dalla Pro Loco



DIANO MARINA

9.00. Presepe stilizzato a cura di associazione Famïa Dianese in Piazza Dante e Giardini Andrea Doria, fino al 7 gennaio

10.00. Ultimo giorno del Presepe artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata. Oratorio SS. Annunziata



10.00. Ultimo giorno del Villaggio di Babbo Natale in Via Genala con giochi e intrattenimenti



10.00-19.00. ‘Il Paese dei Balocchi’: Gonfiabili e giochi per bambini (h 10/12-14/19). Area Manifestazioni Molo delle Tartarughe, fino al 7 gennaio



16.00-19.00. Mostra ‘Dharmata’ dell’artista Andrea Chiesi. Sala R. Falchi al Palazzo del Parco, fino all’11 gennaio (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



16.00. ‘Three Wishes - Nica una storia in jazz’: Concerto jazz. Sala consiliare, Piazza Martiri della Libertà, secondo piano



16.30. ‘Arsenico e vecchi Merletti’: commedia teatrale di Joseph Kesselring a cura dell'Associazione Culturale ‘Amici del Teatro APS’ di San Bartolomeo al Mare. Opere Parrocchiali, Via Lombardi e Rossignoli (Sala Don Piana), ingresso a offerta libera con ricavato devoluto alla Parrocchia di Diano Marina per scopi benefici



SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.30. Modalità Gianni Rossi

11.30. ‘La Befana vien dal Mare’

12.30. Cimento in mare della Befana in Piazza Torre Santa Maria



CERVO

9.00. Ultimo giorno della mostra all'aperto di presepi realizzati a mano e votabili presso l'oratorio di Santa Caterina a cura della Proloco. Borgo e zone limitrofe

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

10.00-17.00. Ultimo giorno della 44ª Mostra dei Presepi. Oratorio di San Bernardino, via Borgo



11.00. Santa Messa dell’Epifania per i bambini nella Chiesa parrocchiale di San Nicola da Bari

DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2025’ (ultimo giorno): itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 gennaio alle ore 18 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)

16.00. Befana Magica a cura del Centro Culturale. Sala Polivalente



PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo’: ultimo giorno dell’esposizione dii presepi e natività esposte tra i vicoli, sotto gli archi, nei lavatoi, negli orti, vagando alla scoperta di realizzazioni tradizionali, creative e talvolta inusuali, immersi nel silenzio e nella natura. Frazione Ottano



RANZO



16.00. Rappresentazione dell’Epifania con l’arrivo dei Re Magi e Santa Messa animata dai bambini. In questa occasione verrà offerta cioccolata calda a tutti i partecipanti. Costa Bacelega



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

15.00. ‘Il Natale ai tempi di TikTok’: brillante spettacolo teatrale itinerante per bambini e adulti, scritto da Maura Polito, con la Regia di Silvia Villa in collaborazione con Maura Polito. Evento a cura degli SpacciAttori di Sogni e FormAzione lab - Teatro della Luna. Partenza da Piazza dei Quattro Elementi, partecipazione libera, info 347 5446651



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



MERCOLEDI’ 7 GENNAIO

SANREMO



10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)



15.00. ‘Tomboliamo – Pensionati alla riscossa’: tradizionale tombolata gratuita dedicata ai pensionati organizzata da CNA Pensionati Imperia. Palazzo Roverizio, in via Escoffier



15.00-19.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)

15.30-19.00. ‘Arcobaleni d'anima. Da quassù si sogna meglio’: mostra personale di Valerio Lombardelli in arte Wallas , curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, in collaborazione con Atypic Art e Italian Art Distribution (più info). Galleria d’Arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 10 gennaio 2026 (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00)



BORDIGHERA

10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio



15.30. Visita guidata all'Atelier di Pompeo Mariani dove sono esposte alcune opere d'arte della sua collezione personale tra le quali il bozzetto 'Madonna dell' Olivo’, opera di Nicolò Barabino (7 euro). Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5 (solo su prenotazione al numero 347 2364922)



DIANO MARINA

9.00. Ultimo giorno del presepe stilizzato a cura di associazione Famïa Dianese in Piazza Dante e Giardini Andrea Doria



10.00-19.00. ‘Il Paese dei Balocchi’: Gonfiabili e giochi per bambini (h 10/12-14/19). Area Manifestazioni Molo delle Tartarughe (ultimo giorno)



16.00-19.00. Mostra ‘Dharmata’ dell’artista Andrea Chiesi. Sala R. Falchi al Palazzo del Parco, fino all’11 gennaio (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)

ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



15.00. ‘Biancaneve vede rosso’: commedia musicale che trasforma una semplice favola in una catastrofe delirante e divertente. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45 (più info)



15.00. ‘Le Lac des cygnes’: concerto dell’Orchestra Filarmonica di Montecarlo diretta dal M° Philippe Béran con Giovanni Mompart e l’artista della sabbia Marina Sosnina. Auditorium Rainier III (più info)



GIOVEDI’ 8 GENNAIO

SANREMO



10.00-18.00. ‘Il (Di)segno dell’architetto – Architettura, città e mare’: mostra a cura di Emanuele Lo Giudice (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (più info)



10.00-12.00. ‘Arcobaleni d'anima. Da quassù si sogna meglio’: mostra personale di Valerio Lombardelli in arte Wallas , curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, in collaborazione con Atypic Art e Italian Art Distribution (più info). Galleria d’Arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 10 gennaio 2026 (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00)

10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)



15.00-19.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)

BORDIGHERA



10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio



15.30. Visita guidata all'Atelier di Pompeo Mariani dove sono esposte alcune opere d'arte della sua collezione personale tra le quali il bozzetto 'Madonna dell' Olivo’, opera di Nicolò Barabino (7 euro). Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5 (solo su prenotazione al numero 347 2364922)



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Dharmata’ dell’artista Andrea Chiesi. Sala R. Falchi al Palazzo del Parco, fino all’11 gennaio (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VENERDI’ 9 GENNAIO



SANREMO



9.00-18.00. ‘Il (Di)segno dell’architetto – Architettura, città e mare’: mostra a cura di Emanuele Lo Giudice (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (più info)



9.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)

10.00-12.00. ‘Arcobaleni d'anima. Da quassù si sogna meglio’: mostra personale di Valerio Lombardelli in arte Wallas , curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, in collaborazione con Atypic Art e Italian Art Distribution (più info). Galleria d’Arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 10 gennaio 2026 (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00)

10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



12.30. Dragon Winter Series (terza tappa): segnale di avviso di partenza della prima regata. Specchio acqueo antistante la città, fino all’11 gennaio (più info)



15.00-24.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)



18.00. ‘L'Ottocento in Movimento’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Oliver Cope con Stefania Mochnacheva (Violino). Musiche di Wieniawski, Cajkovskij, Chopin, Brahms, Mendelssohn, Wagner. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA



17.00. Per il ciclo ‘Quaestiones disputatae’, conferenza dal titolo ‘Guerra e democrazia nella crisi dell'ordine internazionale’ con relatore Sandro Mezzadra dell’Università di Bologna. Evento a cura dell’Associazione Culturale ‘Michele De Tommaso’. Biblioteca civica ‘L. Lagorio’

BORDIGHERA



10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio



15.30. Visita guidata all'Atelier di Pompeo Mariani dove sono esposte alcune opere d'arte della sua collezione personale tra le quali il bozzetto 'Madonna dell' Olivo’, opera di Nicolò Barabino (7 euro). Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5 (solo su prenotazione al numero 347 2364922)



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Dharmata’ dell’artista Andrea Chiesi. Sala R. Falchi al Palazzo del Parco, fino all’11 gennaio (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

PIEVE DI TECO



21.00. Enzo Paci Show: comicità, improvvisazione e irresistibile energia scenica per uno dei più celebri attori italiani del momento (15 euro). Teatro Salvini (più info)



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

NICE



19.30. Rêves de Cirque ritorna con la terza stagione ‘Imaginarium, la meravigliosa avventura del Circo!’: 2 ore di spettacolo grandioso per tutta la famiglia e tutte le generazioni. M.I.N d'Azur - Marche Gare (accesso porte B) Boulevard Georges Pompidou, fino al 4 gennaio (più info)





SABATO 10 GENNAIO



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

10.00-18.00. ‘Il (Di)segno dell’architetto – Architettura, città e mare’: mostra a cura di Emanuele Lo Giudice (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (più info)



10.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)

10.00-19.00. ‘Arcobaleni d'anima. Da quassù si sogna meglio’: ultimo giorno della mostra personale di Valerio Lombardelli in arte Wallas , curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, in collaborazione con Atypic Art e Italian Art Distribution (più info). Galleria d’Arte La Mongolfiera, via Roma 50

10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)

10.30. Passaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica con partenza dall'ex stazione di Oneglia e conclusione alle 11.15 in via Cascione di fronte al Teatro Cavour. I cittadini potranno assistere all’evento e prendere posto lungo il tragitto a partire dalle ore 9.30-10.00



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



12.00. Dragon Winter Series (terza tappa): segnale di avviso di partenza della seconda regata. Specchio acqueo antistante la città, fino all’11 gennaio (più info)



15.00-24.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)



18.30. Saggio per il nuovo anno de ‘Gli Improvvisanti’ del Corso di Teatro di Cristiana Brucoli. Sala del Melograno AUSER, Via G.Marsaglia c/o Palafiori, ingresso libero



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



15.00. Passaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica: evento della durata complessiva di circa 30 minuti con partenza dalle ‘Logge Padel Hub’ di via Tacito, per poi proseguire lungo passeggiata Trento e Trieste, passeggiata Cavallotti, via Giovanni XXIII e via Roma, con arrivo finale davanti al centro studi (il percorso consultabile al seguente link)

BORDIGHERA

10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio



15.30. Visita guidata all'Atelier di Pompeo Mariani dove sono esposte alcune opere d'arte della sua collezione personale tra le quali il bozzetto 'Madonna dell' Olivo’, opera di Nicolò Barabino (7 euro). Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5 (solo su prenotazione al numero 347 2364922)



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Dharmata’ dell’artista Andrea Chiesi. Sala R. Falchi al Palazzo del Parco, fino all’11 gennaio (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

21.00. Falò di San Mauro e concerto di Equipage Ambassadors Dixie & Street Parade in frazione Varcavello



DOLCEACQUA



14.30. Passaggio di una delegazione dei Giochi Olimpici invernali con la Fiamma Olimpica: partenza dal parcheggio di San Filippo e arrivo alla chiesa di San Giorgio



PIEVE DI TECO



21.00. Incontro con Francesco Pannofino: un’occasione per ascoltare aneddoti, esperienze e visioni di uno dei più amati attori e doppiatori italiani. Teatro Salvini, ingresso libero (più info)

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

14.30 & 16.30. ‘Biancaneve vede rosso’ (due rappresentazioni): commedia musicale che trasforma una semplice favola in una catastrofe delirante e divertente. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45 (più info)

NICE

14.30, 17.00 & 19.30. Rêves de Cirque ritorna con la terza stagione ‘Imaginarium, la meravigliosa avventura del Circo!’: 2 ore di spettacolo grandioso per tutta la famiglia e tutte le generazioni. M.I.N d'Azur - Marche Gare (accesso porte B) Boulevard Georges Pompidou, fino al 4 gennaio (più info)



19.30. ‘Le (Je) Des Rôles’: spettacolo di danza contemporanea con Jacques Biagini. Espace Magnan, Rue Louis de Coppet 31 (più info)





DOMENICA 11 GENNAIO

SANREMO



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



10.00-18.00. ‘Il (Di)segno dell’architetto – Architettura, città e mare’: mostra a cura di Emanuele Lo Giudice (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (più info)



10.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)



10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)

10.30-24.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)



12.00. Dragon Winter Series (terza tappa): segnale di avviso di partenza della terza regata. Premiazione al termine. Specchio acqueo antistante la città (più info)



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. Per la rassegna ‘Un palco a palazzo’, da Vivaldi a Rondò Veneziano con ‘Dalle stagioni alla Serenissima’con Laura Lanzetti al pianoforte, Arianna Menesini al violoncello e Gianluca Campi alla fisarmonica. Palazzo Roverizio, via Escoffier

21.00. Per la Stagione teatrale 2025/26, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere in ‘Indovina chi viene a cena?’ di William Arthur Rose. Arrangiamento di Mario Scaletta. Regia di Guglielmo Ferro. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)



BORDIGHERA

10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò



15.30. Visita guidata all'Atelier di Pompeo Mariani dove sono esposte alcune opere d'arte della sua collezione personale tra le quali il bozzetto 'Madonna dell' Olivo’, opera di Nicolò Barabino (7 euro). Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5 (solo su prenotazione al numero 347 2364922)

OSPEDALETTI

16.00. ‘Vorrei Danzar Con…Tè’: pomeriggio di musica e ballo con il duo musicale Beatrice & Serena e degustazione di tè a cura dell’Ass. U Descu Spiareté. Sala eventi ‘La Piccola’

DIANO MARINA



16.00-19.00. Ultimo giorno della mostra ‘Dharmata’ dell’artista Andrea Chiesi. Sala R. Falchi del Palazzo del Parco

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

10.30. Apertura stand Festa di San Mauro in frazione Varcavello

15.00. Santa Messa e processione di San Mauro



21.00. Per la stagione 2025/26 di teatro amatoriale dedicata alle compagnie affiliate Fita della Provincia di Imperia, commedia messa in scena dalla compagnia Stabile di Vallecrosia, teatro della Luna, dal titolo ‘L’Umanità in un atto tra Cechov e Pirandello’. Teatro Concordia (info e prenotazioni a questo link)

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



15.00. Giornata in onore di Fabrizio De André: un omaggio poetico musicale al grande Faber nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa celebrato in tutta Italia, con la direzione artistica di Settimo Benedusi. Teatro Salvini, ingresso libero (più info)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

11.00. ‘Biancaneve vede rosso’: commedia musicale che trasforma una semplice favola in una catastrofe delirante e divertente. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45 (più info)



18.00. Concerto sinfonico con E. Tjeknavorian – L. Petrova. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



10.45, 14.00 & 16.30. Rêves de Cirque ritorna con la terza stagione ‘Imaginarium, la meravigliosa avventura del Circo!’: 2 ore di spettacolo grandioso per tutta la famiglia e tutte le generazioni. M.I.N d'Azur - Marche Gare (accesso porte B) Boulevard Georges Pompidou, fino al 4 gennaio (più info)

Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate