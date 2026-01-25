Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 25 gennaio 2026, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 25 GENNAIO

SANREMO



10.00-18.00. ‘Il (Di)segno dell’architetto – Architettura, città e mare’: ultimo giorno della mostra a cura di Emanuele Lo Giudice (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla (più info)



10.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: ultimo giorno della mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla (info e acquisto biglietti a questo link)



10.55. Inverno in regata: partenza delle regate del 42° Campionato Invernale West Liguria. Spazio acqueo antistante la città (più info)



IMPERIA

17.15. Per la rassegna teatrale ‘Trasversali Emozioni’ del Circolo Parasio, spettacolo dal titolo ‘La Dame Aux Camélias – Amore e Pregiudizio’ ispirato al romanzo di Alexandre Dumas figlio. Con Cristina Sarti. Al pianoforte Luisa Repola. Soprano Gabriella Carioli. Teatro delle Opere Parrocchiali di via Verdi



VENTIMIGLIA



9.15. Escursione da Roquebrune al Mont Gros accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 9.15 a Ventimiglia alla stazione ferroviaria oppure alle 9.45 in piazza Deux Freres (entrata del paese), info 327 0824866 (più info)

BORDIGHERA

18.00. Per la rassegna ‘Fughe di Teatro... e di Umorismo a Bordighera’, ‘Totalmente incompatibili’ con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Palazzo del Parco (info e acquisto biglietti a questo link)



OSPEDALETTI



16.00. ‘Vorrei Danzar con…Tè’: pomeriggio di musica e ballo con il duo musicale Beatrice & Serena e degustazione di tè a cura dell’Ass. U Descu Spiareté. Sala eventi ‘La Piccola’



TAGGIA ARMA



16.30. Per la festa di San Giovanni Bosco, concerto della OpenOrchestra diretta dal M° Marco Reghezza con brani del repertorio classico. Teatro parrocchiale della chiesa dei Santi Antonio e Giuseppe di Arma, ingresso libero

ENTROTERRA

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



15.00. Concerto di pianoforte di Giovanni Doria Miglietta: musica classica di grande eleganza con uno dei concertisti internazionali più talentuosi (10 euro). Teatro Salvini, info 333 4563858 (più info)



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.30, 14.30 & 19.30. Ultimo giorno del 47° Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo e 12° New Generation: show dei vincitori (tre rappresentazioni). Espace Fonvielle (info e acquisto biglietti a questo link)



15.00. ‘La Walkyrie’: rappresentazione dell’opera di Richard Wagner. Direzione musicale di Gianluca Capuano. Messa in scena di Davide Livermore (serata di gala). Salle Garnier (più info)



16.30. ‘Il Barbiere di Siviglia’: spettacolo teatrale con Jules Fabres, Michaël Giorno-Cohen, Alexis Rocamora, Oscar Voisin, Justine Vultaggio. Théâtre des Muses, Bd du Jardin Exotique 45A (più info)



17.00. Premiazione della 94ª edizione del Rallye Automobile Monaco. Quai Albert I° (il programma a questo link)

NICE



18.00. ‘Stories’: spettacolo narrativo di Tip Tap dal ritmo serrato di 75 minuti. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (info e acquisto biglietti a questo link)



