Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da sabato 31 gennaio a domenica 1° febbraio 2026, in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 31 GENNAIO



SANREMO



9.30-12.30. Presentazione dei primi risultati del progetto ‘Educare in Comune - Sanremo comunità educante: la città dei bambini’. Durante l’evento saranno mostrati gli elaborati prodotti dai bambini delle scuole dell’infanzia e dei nidi nei primi mesi di attività. Padiglione Pedriali di Villa Ormond, partecipazione libera



11.00. Per la rassegna ‘Emozioni, Affetti e Colori nel Mondo’ rivolta ai bambini dai 7-10 anni, Caccia al Tesoro Letterario: ‘La bussola delle emozioni: dalla rabbia alla felicità, le emozioni raccontate ai ragazzi (Mondadori). Biblioteca civica, ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria allo 0184 58 07 23 - e-mail: biblioteca@comunedisanremo.it

12.00. Dragon Winter Series: partenza della seconda regata nello specchio antistante la città (più info)



17.00. Per il Festival di Musica Barocca, 'Il Barocco (quasi) senza Vivaldi’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Fabrizio Callai con Chiara Venturini al Flauto. Musiche di Federico II, il Grande, Johann Joachim Quant, Johann Christoph Friedrich Bach, Georg Matthias Monn (5 euro). Ex Oratorio di Santa Brigida nel Centro storico (più info)

IMPERIA

16.00. Convegno dal titolo ‘Transizione sì, ma non così!’ organizzato dal Comitato di Intervento Popolare e prende spunto dal progetto eolico Imperia – Monti Moro e Guardiabella, con l’obiettivo di offrire una riflessione critica e documentata sugli impatti ambientali, sanitari e territoriali delle attuali politiche di transizione energetica. Intervengono: Enrico Pira, medico del lavoro ed ex sindaco di Pieve di Teco; Marco Piombo, Coordinatore WWF Savona e Delegato WWF Liguria; Giuseppe Raggi, studioso delle normative sulla conversione energetica. Sala Convegni della Biblioteca Civica, ingresso libero



16.30. Appuntamento nell'ambito della rassegna culturale ‘Percorsi sonori: la grande musica suonata e spiegata’ (2ª edizione) con protagonisti Davide Calvini (clarinetto) e Manuel Merlo (chitarra), musicisti della Scuola di Musica ‘Gaetano Amadeo’, che daranno vita a una lezione-concerto dal titolo ‘Non solo danze’. Libreria Ragazzi di Via Amendola 24 a Oneglia

21.00. Per la Stagione 3025/26, spettacolo teatrale di Carlo Goldoni dal titolo ‘Gli Innamorati’ con Claudio Casadio, Valentina Carli, Leone Tarchiani, Loredana Giordana e con Maria Lauria, Lorenzo Carpinelli, Damiano Spitaleri, Alberto Gandolfo. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



VENTIMIGLIA



16.00. In occasione degli 80 anni de La Voce Intemelia, mostra, ricordi, letture, poesie, canzoni e merenda ventemigliusa: un momento di ritrovo e di festa per ripercorrere e ricordare le tappe del giornale cartaceo, pubblicato a cadenza mensile, dell’estremo Ponente ligure fondato da Emilio Azaretti nel 1946. Previsto concerto del coro Cheli de Campurussu, diretto dal maestro Carmine Buono. Chiostro di Sant'Agostino, ingresso libero



VALLECROSIA



9.00-20.00. Festa di Don Bosco: torneo di calcio + ordinazione presbiterale di tre nuovi sacerdoti: don Gentian Sema, don Tomasz Józef Skowron e don Emmanuel Blay-Mockey. Con la partecipazione del vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta + dalle 14, torneo di Beyblade X a cura di X-Treme Hornets + dalle 14.30 giochi in cortile e animazione + Santa Messa alle 18 quando + alle 19.30 pizza solidale. Salesiani Don Bosco

14.00-17.30. Torneo Beyblade X: competizione con formato standard a doppia eliminazione. In palio premi Takara Tomy per i primi tre classificati, lotteria con premio a estrazione e riconoscimento per il miglior giocatore under 10 (iscrizione 10 euro). Oratorio Don Bosco



OSPEDALETTI



14.00-16.00. ‘Sparring Day & Collegiale’: evento dedicato alle discipline sportive da combattimento quali K1, Muay Thai, Boxe e MMA aperto ad atleti/e maschi e femmine di tutti i livelli e di tutte le età. Palazzetto dello Sport di via Isnart, iscrizione gratuita e ingresso libero



CERVO



17.00. Per la rassegna ‘Cervo in Blu d’Inchiostro’, presentazione di ‘Anna K. Il romanzo della straordinaria vita di Anna Kuliscioff’ (Fuoriscena) di Tiziana Ferrario, giornalista Tg 1 e scrittrice. Intervista a cura di Patrizia Milanese, docente del Liceo Cassini di Sanremo. Oratorio di Santa Caterina, ingresso gratuito

ENTROTERRA

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



20.00. ‘La Raison du Plus Fou’: commedia contemporanea con Franck Mercadal e Gregori Baquet. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45 (più info)



NICE



19.30. Temenos: spettacolo di danza contemporanea. Espace Magnan, salle Jean Vigo, Rue Louis de Coppet 31 (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



DOMENICA 1° FEBBRAIO

SANREMO

12.00. Dragon Winter Series: partenza della terza regata nello specchio antistante la città. Premiazione al termine (più info)



16.00-21.00. ‘Milonga Palace Sanremo’: pomeriggio di tango argentino con una lezione di tango tenuta da Carina D'Alvia ed Hernand Gerez (20 euro) + selezione di musica argentina (12 euro). Grand hotel des Anglais

IMPERIA

16.30. Per la Stagione 3025/26, spettacolo teatrale di Carlo Goldoni dal titolo ‘Gli Innamorati’ con Claudio Casadio, Valentina Carli, Leone Tarchiani, Loredana Giordana e con Maria Lauria, Lorenzo Carpinelli, Damiano Spitaleri, Alberto Gandolfo. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



VENTIMIGLIA



18.00. Per la rassegna ‘Sipario d’Autore’, Sei un mito! Scopri chi sei attraverso i miti greci’: viaggio teatrale di Enrico Galiano tra mitologia e talento. Teatro Comunale (info e acquisto biglietti a questo link)

BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



10.00. 'Trofeo del mare': manifestazione motociclistica a cura dell'associazione sportiva dilettantistica Gentlemen Motoclub Bordighera. Spiaggia situata tra l'impianto di depurazione e il confine con il comune di Vallecrosia



16.00. Visita guidata in Villa Mariani e possibilità di vedere bozzetto 'Madonna dell' Olivo’ opera di Nicolò Barabino (8 euro). Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

SAN LORENZO AL MARE



16.00. Per la rassegna ’A Teatro per Merenda con mamma e papà’, spettacolo per famiglie dal titolo ‘Serenomonster - Agenzia Spaventi’. Teatro dell’albero, vicolo Vignasse 1, Tel/WhatsApp: 347 7302028 - email: info@ilteatrodellalbero.it



DIANO MARINA



8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato. Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà



SAN BARTOLOMEO AL MARE



8.30-19.00. Fiera della Candelora – Arti & Sapori della Rovere’ (25ª edizione): tre giorni dedicati alle eccellenze del territorio, ai profumi della cucina, all’artigianato e all’atmosfera autentica del borgo con street food, spettacoli, enogastronomia, tradizione e cultura. Piazze e vie del paese, fino al 3 febbraio

ENTROTERRA

CAMPOROSSO



10.00-17.30. Torneo di scacchi su sei turni con partite da 15 minuti rivolto a tutti, grandi e piccini e organizzato dall'associazione pensionati di Camporosso e dall'Asd Scacchi Sanremo 'Nenad Suava .(iscrizione 5 euro). Circolo pensionati in via Puccini, iscrizioni whatsapp al numero 333 4633764



CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



9.30-12.30. Incontro di ‘Pittura ad acquarello’ a cura di Claudia Sala. Asilo Bambini Felici, via Del Municipio, info 329 9847148



FRANCIA



CAGNES-SUR-MER

11.00-18.00. Art en fête: percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città Alta (prima domenica di ogni mese)



MONACO



15.00. Tappa di concentrazione della 28esima edizione del Rallye Monte-Carlo Historique. Quai Albert 1er (più info)



16.30. ‘La Raison du Plus Fou’: commedia contemporanea con Franck Mercadal e Gregori Baquet. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45 (più info)

