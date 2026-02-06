Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 6 a domenica 8 febbraio 2026, in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 6 FEBBRAIO

SANREMO



16.00. Nell'ambito del corso di educazione digitale dell’Unitrè, la dott.ssa Rosa Bottino parlerà di ‘Intelligenza Artificiale: opportunità e rischi’. Sala degli Specchi del Comune



IMPERIA



17.30. Per festeggiare i 10 anni di apertura del M.A.C.I., visita accompagnata e presentazione di CAM61 – Catalogo dell’Arte Moderna (Editoriale Giorgio Mondadori). Villa Faravelli, Viale Vittorio Veneto, ingresso libero (più info)



21.00. Ale&Franz portano in scena il loro nuovo spettacolo ‘Capitol’ho’: show originale che ripercorre la trentennale carriera del duo comico. Teatro Cavour, info 0183 1940197 (info e acquisto biglietti a questo link)



BORDIGHERA



20.30. ‘Il Venerdì del San Marco’: serata anni ‘80 e ‘90 con Gourmet Dinner Show (Formula Exclusive 30 euro, Calice, Antipasti, Piatto Unico Premium, Dessert) + Radio Live Show by Alex Cosentino. Dalle 22.30 Club & Cocktail con Live Band 80s/90s. Ristorante gourmet San Marco, Lungomare Argentina 36 (ngresso libero al dopocena), Prenotazione tavoli: whatsapp 380 4399192



DIANO MARINA



16.00-18.00. Mostra omaggio a Paolo Scati: l'artista, l'archeologo e il cittadino’ con una selezione di dipinti, ceramiche e bozzetti che ripercorrono la carriera dell'artista. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco (da martedì al sabato fino al 28 febbraio), info 328 7068446



17.30. Per ‘I Venerdì della Conoscenza’, ‘I limiti e le opportunità dell’intelligenza artificiale: rappresentare la realtà come umani’ con relatori Sara Colantonio e Giorgia Brusco. Modera Pier Francesco Moretti. Sala consiliare del Comune di Diano Marina (secondo piano), Piazza Martiri della Libertà 3 (prenotazione posti a questo link)



ENTROTERRA

ISOLABONA



9.30. 'Da Isolabona ad Apricale e Perinaldo – gli antichi sentieri': escursione accompagnati dalla guida GAE Maria Giovanna (10 euro). Ritrovo al parcheggio di Isolabona, sotto il castello, info 347 4563954 (più info)



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



18.30. ‘Vasadea’: inaugurazione mostra di ceramica dell’artista Fabiana D’Amico. Iniziativa a cura dell'archivio Sergio Gagliolo. Area Arte, via Municipio 1



FRANCIA

CANNES



19.30. MIDEM Live: Mercato Internazionale dell'Editoria Musicale e della Registrazione. Palais des Festivals et des Congrès e Théâtre Debussy, fino al 7 febbraio (la programmazione)



MONACO



20.00. ‘Scene di vita matrimoniale’: testo inedito adattato dalla versione originale in sei episodi di Ingmar Bergman del 1973 con gli attori Astrid Bas, Romane Bohringer, Stanislas Nordey. Théâtre Princesse Grace, avenue d’Ostende 12 (info e acquisto biglietti a questo link)

20.30. Rappresentazione dell'opera ‘Comme s'il en pleuvait’, commedia di Sébastien Thierry. Théâtre des Variétés (info e acquisto biglietti a questo link)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



SABATO 7 FEBBRAIO



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



8.30. Convegno organizzato dall’Associazione Donne Mediche sul tema ‘Pavimento pelvico femminile tra cura e prevenzione: approccio multidisciplinare’ in ricordo di Anna Matilde Glorio. Palazzo Roverizio



16.00-18.30. Conferenza di Fabio Barricalla sul tema ‘Le farfalle di carta: composizioni e ri-composizioni poetiche a partire da materiali esistenti nell’opera poetica di Farfa. Laboratorio ed esercitazioni pratiche. Accademia della Pigna Piazza del Capitolo 1, informazione a: fondazionepata@officinebrand.it oppure presentarsi 15 minuti prima delle lezioni per poter partecipare



15.30. ‘Venise Parade’: sfilata di Carnevale in abiti ottocenteschi tra Maria Antonietta e Sissi con partenza dalla statua della Primavera, passaggio davanti Casinò Via Matteotti e arrivo davanti al teatro Ariston



17.00. Per il Festival di Musica Barocca, ‘Il Barocco (quasi) senza Vivaldi’: concerto di Mariano Dapor, direttore e violoncello solista. Musiche di Haydn, Deprez, Monn (5 euro). Ex Oratorio di Santa Brigida nel Centro storico (più info)



19.00. ‘Gran Ballo - Dalla Corte di Versailles a Vienna’: Accoglienza + Gran Buffet della Corte + Libiam nei lieti calici + Gran Ballo delle Epoche + Angolo del Destino con ‘Madame Sibilla’. Grand Hotel Des Anglais, info e prenotazioni 328 8743223 - mail: compagniateatrodanza@yahoo.it



20.00. Cena di gala su invito in collaborazione con il ristorante 1 stella Michelin Pashà a cura dello chef Francesco Aquila con protagonisti i profumi e i sapori dal Gargano al Salento. Roof Garden del Casinò (più info)

21.00. Per il quarto appuntamento della rassegna ‘Le Stelle sopra la Città’, ‘Alla ricerca di Urano’: osservazione ai telescopi del lontano pianeta Urano, delle nebulose e ammassi stellari più belli del periodo. Ad occhio nudo osservazione delle costellazioni tipiche della stagione invernale, come Orione e altri affascinanti asterismi (durata un'ora circa). Evento a cura dell’associazione Stellaria. Frazione di San Romolo, offerta libera, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554

IMPERIA

14.30-17.00. ‘Gesto ed espressione’: workshop di teatrodanza in dialogo con le opere rivolto a adulti curato da Arabella Moschetta (ingresso + workshop 50 euro, su prenotazione entro il 4 febbraio 2026 scrivendo a museiimperia@solidarietaelavoro.it). MACI – Museo di Arte Contemporanea, Corso Matteotti 151, anche domani



17.00. Per il ciclo ‘Quaestiones disputatae’, conferenza dal titolo ‘La lingua che cambia. Rappresentare le identità di genere, creare gli immaginari, aprire lo spazio linguistico’ con relatrice Manuela Manera (ricercatrice Torino). Evento a cura dell’Associazione Culturale ‘Michele De Tommaso’. Libreria ‘Ragazzi’ Via Amendola



21.00. Concerto con protagonista il Parr Rock Choir in una serata speciale dedicata alla solidarietà con un repertorio che attraversa i più significativi cantautori italiani offrendo al pubblico un percorso musicale ricco di emozioni e contenuti. Evento organizzato dal Lions Club Imperia La Torre. Auditorium della Camera di Commercio in via Belgrano 10 (20 euro). Punti vendita: Porto Maurizio Windtre Store (via Felice Cascione 148); Oneglia Agenzia Unipol (via Ludovico Brea 51)

21.15. ‘Auguri per i 18’: spettacolo di musica e riflessioni sui cinque punti dirimenti che contraddistinguono il nostro agire: antifascismo, anticapitalismo, antirazzismo, antisessismo e rispetto per la natura in prospettiva antispecista. Teatro dell’Attrito, Via B. Bossi, info e prenotazioni 320 2127561



VENTIMIGLIA



17.30. Proiezione del documentario 'Doctors Under Attack', organizzata dal Collettivo Spazio Solidale Ventimiglia. Indagine forense che documenta gli attacchi sistematici dell’esercito israeliano contro le strutture sanitarie e le violenze contro medici e operatori sanitari nella Striscia di Gaza. Sala polivalente Chiostro S. Agostino

SANTO STEFANO AL MARE



17.30. ‘Il Paese degli Innamorati’ (2ª edizione): cuori luminosi in Piazza Saffi e Piazza Cavour, romantiche luminarie lungo la passeggiata a mare e un’atmosfera suggestiva che accoglie cittadini e visitatori in attesa dell’imminente festa di San Valentino



DIANO MARINA



16.00-18.00. Mostra omaggio a Paolo Scati: l'artista, l'archeologo e il cittadino’ con una selezione di dipinti, ceramiche e bozzetti che ripercorrono la carriera dell'artista. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco (da martedì al sabato fino al 28 febbraio), info 328 7068446



SAN BARTOLOMEO AL MARE



15.30. ‘Complicità tra mafia ed economia: la costruzione dell'area grigia’: conferenza del professor Rocco Sciarrone, docente ordinario di Sociologia Economica presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università di Torino, nell’ambito del ciclo ‘Cittadinanza e Legalità’. Saletta al pianterreno del Centro Incontro, Giardini I° Maggio 7, partecipazione libera



CERVO



17.00. Per la rassegna ‘Cervo in Blu d’Inchiostro’, presentazione libro ‘Lady Constance. L’importanza di chiamarsi Wilde. Ritratto di una donna’ della giornalista e scrittrice Laura Guglielmi. Intervista a cura di Nicoletta Sasso, già docente del Liceo ‘Vieusseux’ di Imperia. Oratorio di Santa Caterina, ingresso gratuito (più info)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

16.00. Cerimonia di inaugurazione dell’associazione di promozione sociale ‘Progetto Goya APS’ impegnata nella prevenzione, nel supporto e nella sensibilizzazione del Bullismo con sottoscrizione dell’atto costitutivo. Centro Polivalente ‘Giovanni Falcone’, partecipazione libera



20.30. Incontro con il professor Rocco Sciarrone, docente ordinario di sociologia economica presso l’Università di Torino, sul tema ‘Le mafie nel ponente ligure’ con un particolare approfondimento dedicato ad una analisi sulla presenza delle mafie nel nostro territorio. Centro Falcone, ingresso libero



DIANO CASTELLO



21.00. Per la stagione 2025/26 di teatro amatoriale dedicata alle compagnie affiliate Fita della Provincia di Imperia, commedia messa in scena dalla compagnia ‘Teatro D’Asporto’ di Cipressa dal titolo ‘Corti sul filo’. Con Fabio Megiovanni, Roberto Mazzola, Ester Perri, Roberta Giribaldi. Teatro Concordia (info e prenotazioni a questo link)



DOLCEACQUA

14.30. Festa di Carnevale con animazione di ‘Squilibrio & Opt! Teatro’. Dopo la battaglia di coriandoli, premiazione della maschera più bella e la tradizionale ‘pentolaccia’ piena di caramelle + i gonfiabili di ‘Kenzo’. Piazza Mauro



PIEVE DI TECO



21.00. ‘Peppe Voltarelli Show’: incontro con il cantautore, attore e scrittore italiano Peppe Voltarelli (15 euro). Teatro Salvini, ingresso libero (più info)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



16.00-20.00. ‘Vasadea’: mostra di ceramica dell’artista Fabiana D’Amico. Iniziativa a cura dell'archivio Sergio Gagliolo. Area Arte, via Municipio 1, fino al 22 febbraio (da venerdì a domenica)

FRANCIA

CANNES



19.30. MIDEM Live:ultimo giorno del Mercato Internazionale dell'Editoria Musicale e della Registrazione. Palais des Festivals et des Congrès e Théâtre Debussy (la programmazione)



MONACO



15.00-17.00. ‘Torneo Malizia’: Battaglie Medievali come da tradizione regionale dei tornei di buhurt, in cui i guerrieri si sfidano indossando armature storicamente fedeli all'originale e utilizzando armi da taglio. Chapiteau de l’Espace Fontvieille Monaco (evento gratuito)



18.15. ‘Lennon e Mccartney’: spettacolo musicale che racconta la storia dei Beatles con rivisitazione di estratti delle loro canzoni più belle. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45 (info e prenotazioni a questo link)





DOMENICA 8 FEBBRAIO

SANREMO



16.00. Cerimonia per il ‘Giorno del Ricordo’ in via Martiri delle Foibe (lato via San Francesco) organizzata dal Comune in collaborazione con il ‘Comitato Provinciale di Imperia dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e dell'Opera Nazionale Caduti senza Croce’



17.00. Per la rassegna ‘Un Palco a Palazzo’, ‘La musica è una cosa meravigliosa – Modugno: un volo tra note e ricordi’: concerto con le melodie immortali di Domenico Modugno raccontare e cantate dall’ artista siciliano Corrado Neri. Palazzo Roverizio, via Escoffier 29, info e prenotazioni 339 2663150

IMPERIA



11.00-15.30. ‘Carnevale di risate al Museo del Clown’: visita enigmistica e laboratorio creativo per famiglie tra colori, maschere e risate. Villa Grock, via Fanny Roncati (info e acquisto biglietti a questo link)



14.30-17.00. ‘Gesto ed espressione’: workshop di teatrodanza in dialogo con le opere rivolto a adulti curato da Arabella Moschetta (ingresso + workshop 50 euro, su prenotazione entro il 4 febbraio 2026 scrivendo a museiimperia@solidarietaelavoro.it). MACI – Museo di Arte Contemporanea, Corso Matteotti 151



17.00. Per la stagione 2026 ‘Shhh…’, ‘Bis. Bergallo io sono' di Alessandro Bergallo e Andrea Begnini con Alessandro Bergallo. ‘Lo Spazio Vuoto, via Bonfante 37, info e prenotazioni 3297433720



17.15. ‘Triquadro’: spettacolo teatrale sul tema dell'infanzia ispirato ai quadri del pittore Italo Cammarata. Teatro dell’Attrito, Via B. Bossi, info e prenotazioni 329 4955513



BORDIGHERA



9.15. 'Da Seborga al Monte Caggio – tra menhir e cippi': escursione accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo ore 9.15 presso la stazione dei treni di Bordighera oppure alle ore 9.45 a Seborga all’ingresso del paese (chiesa di San Bernardo), info (più info)



18.00. Nell'ambito della stagione ‘Fughe di Teatro... e di Umorismo a Bordighera’, ‘Ti ho sposato per allegria’: commedia di Natalia Ginzburg con Giampiero Ingrassia e Marianella Bargilli. Teatro Golzi al Palazzo del Parco (info e acquisto biglietti a questo link)

SANTO STEFANO AL MARE



15.00. ‘Carnevale delle Meraviglie’ con l'animatrice Laura dj e il Mago Taz + musica con babydance, bolle giganti, sculture di palloncini e truccabimbi. Centro paese



17.30. ‘Il Paese degli Innamorati’ (2ª edizione): cuori luminosi in Piazza Saffi e Piazza Cavour, romantiche luminarie lungo la passeggiata a mare e un’atmosfera suggestiva che accoglie cittadini e visitatori in attesa dell’imminente festa di San Valentino

SAN LORENZO AL MARE



16.00. Per la rassegna, 'A Teatro per Merenda con mamma e papà’, spettacolo per famiglie dal titolo ‘Il pianeta lo salvo io!’ messo in scena dal ‘Teatro della Caduta’. Teatro dell’albero, vicolo Vignasse 1, Tel/WhatsApp: 347 7302028 - email: info@ilteatrodellalbero.it



CERVO



10.00. Nell’ambito della rassegna itinerante di eventi ‘Medioevo nei feudi dei Del Carretto’, ‘Viaggio nella storia medievale di Cervo’: visita del Castello dei Clavesana (h 10) + Santa Messa (h 11) + alle 12, cerimonia nell’ex Oratorio di Santa Caterina con relatori: Andrea Carnino dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv, Natalina Cha (Sindaco di Cervo), Luigi Diego Eléna (Sindaco di Fuipiano Valle Imagna - BG) su ‘La storia di Cervo’

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

16.00-18.00. Stage gratuito di difesa personale femminile ‘Zpoint Woman’: incontro pratico e accessibile, dedicato a consapevolezza, sicurezza, gestione del rischio e resilienza tenuto da Jonathan Gorlero, fondatore di Zpoint System, e Christian Deidda, co-fondatore. Sala Tigli del centro polivalente G. Falcone (aperto a tutte le donne, non è richiesta nessuna esperienza)



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00-18.00. Fiera della Candelora: apertura della fiera, del mercatino e artigiani all'opera + Esposizione a grandezza naturale di un Presepe + dalle 12.30 in Piazza ai Caduti, Street Food di paese: Cucina bianca e non solo, a cura delle attività del territorio + dalle 13.30 nel Centro Storico, intrattenimento musicale con la Miki Folk Band. Disponibilità di ampio parcheggio nei campi sportivi del paese, info whatsapp: +39 379 1960253

PIEVE DI TECO



9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



15.00. ‘Mauro Vero & Paolo Ballardini in ‘Guitar Story’: concerto narrato sulla storia della chitarra, tra racconto e virtuosismo. (10 euro). Teatro Salvini (più info)



SEBORGA



9.45. 'Da Seborga al Monte Caggio – tra menhir e cippi': escursione accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo ore 9.15 presso la stazione dei treni di Bordighera oppure alle ore 9.45 a Seborga all’ingresso del paese (chiesa di San Bernardo), info (più info)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



16.00-20.00. ‘Vasadea’: mostra di ceramica dell’artista Fabiana D’Amico. Iniziativa a cura dell'archivio Sergio Gagliolo. Area Arte, via Municipio 1, fino al 22 febbraio (da venerdì a domenica)



VILLA FARALDI



9.00. ‘Anello delle Trincee di Villa Faraldi’: escursione di circa 3 ore nei Borghi di Ponente accompagnati dalla guida GAE Davide Fornaro. Ritrovo alla chiesa di Sant’Antonio Abate di Tovo Faraldi, info e iscrizioni: 340 2440972



FRANCIA

MONACO



14.30 & 17.00. ‘Lennon e Mccartney’: spettacolo musicale (due rappresentazioni) che racconta la storia dei Beatles con rivisitazione di estratti delle loro canzoni più belle. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45 (info e prenotazioni a questo link)



